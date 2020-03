Thực hiện 4 điều đơn giản sau vào buổi chiều, bạn sẽ có được vóc dáng thon đẹp bền vững

Nếu đã muốn giảm cân giữ dáng, bạn nên tận dụng hết các khoảng thời gian trong ngày để nhanh chóng có được kết quả như mong muốn, và giúp duy trì thành quả ấy thật bền vững. Cụ thể là vào buổi chiều, nếu chăm thực hiện vài tips nhỏ sau đây, bạn sẽ không béo lên và thậm chí, vóc dáng còn nhỏ gọn hơn hẳn.

1. Ăn những món ăn vặt lành mạnh

Vào buổi chiều, chúng ta rất dễ bị đói vặt và tìm đến những món có hại cho vóc dáng như trà sữa, bánh ngọt, kẹo, bim bim… Nếu không thể cưỡng lại được những cơn thèm ăn vặt, chị em hãy chuẩn bị sẵn cho mình những món snack có lợi cho sức khỏe, không khiến mình béo lên mà còn hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa cực tốt, chẳng hạn như: các loại hạt, bánh yến mạch, sữa chua Hy Lạp mix với các loại quả…

Bên cạnh khả năng cắt cơn đói vào buổi xế chiều nhưng không gây tăng cân, những món ăn nhẹ trên còn tạo cảm giác no lâu, giúp bạn ngăn được nguy cơ ăn uống quá đà vào buổi tối.

2. Cố gắng vận động

Nếu bạn cứ ngồi lì cả buổi chiều, khả năng bị béo bụng là rất cao. Do đó, sau ít nhất khoảng 1 tiếng đồng hồ, bạn hãy đứng dậy, di chuyển và tập vài động tác thể dục nhẹ nhàng. Hoạt động này dù chỉ diễn ra trong vài phút nhưng ngày qua ngày sẽ giúp ích được rất nhiều cho hành trình giảm cân, giữ dáng của bạn.

3. Uống nhiều nước

Alissa Rumsey – tác giả của cuốn sách "Three Steps to a Healthier You" (Tạm dịch: Ba bước để trở thành phiên bản khỏe mạnh hơn của chính bạn) chia sẻ: "Cơ thể bạn chỉ cần mất nước một chút thôi cũng đủ để khiến bạn cảm thấy đói, trong khi thứ bạn cần là nước chứ không phải đồ ăn". Hãy chắc chắn rằng bạn luôn để bên cạnh một bình nước và chịu khó uống trong suốt cả ngày (bao gồm cả buổi chiều). Nước không chỉ ức chế cảm giác thèm ăn mà còn giúp tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, giúp bạn giảm cân giữ dáng đẹp dễ dàng hơn.

4. Lên kế hoạch cho bữa tối

Nếu không lên kế hoạch trước, bạn rất dễ bị cơn đói vào buổi chiều tối thúc đẩy mua sắm và chuẩn bị những món ăn nhiều calo. Do đó, hãy dành chút thời gian để viết ra list những món ăn lành mạnh cho bữa tối, cộng thêm danh sách nguyên liệu cần mua, thói quen này sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng được tốt hơn.

Nguồn: W.H