Ăn ớt chuông hay đặt chuông báo thức uống nước: Rất nhiều bí quyết của 2 idol Hàn có vòng eo A4 mà bạn có thể học theo

Rosé - Black Pink: Vòng eo 60cm

Một mảnh của Black Pink từng thổ lộ trong chương trình "MBC King of Mask Singer" rằng eo mình chỉ 60cm nhưng nhiều fan thực sự tin eo của Rosé còn nhỏ hơn con số đó, thậm chí còn đạt tiêu chuẩn A4 (nhỏ vừa bằng chiều rộng tờ A4). Cô là một trong những idol nữ hiếm hoi đạt chuẩn hình thể "mình hạc xương mai" với chiều cao 1m68 nặng 46kg.

Cứ mỗi lẫn khoe dáng với crop top Rosé lại phô diễn vòng eo thon trứ danh, nhỏ săn chắc đến khó tin. Vòng eo thon gọn ấy không phải tự nhiên mà có, Rosé đã phải nỗ lực tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt mới có được.

* Không tập gym nặng nề mà tập Pilates, Yoga, tập nhảy với cường độ cao

Rosé từng chia sẻ, cô là một người rất thích ăn uống. Để bù lại lượng calo đã nạp vào cơ thể, vậy nên cô chuyên tâm tập các bài tập có thể nhanh chóng giảm mỡ. Rosé không tập gym vì lo vóc dáng lộ cơ cứng nhắc nên áp dụng các bài tập pilates và yoga để giúp vóc dáng thon gọn săn chắc và dẻo dai hơn.

Rosé cũng kiên trì với pilates. Đây là bài tập được các idol yêu thích và tập luyện hàng ngày. Cô duy trì cường độ tập 2 ngày/lần với các bài giúp tăng độ dẻo dai toàn thân và nhắm vào vùng eo. Ngoài ra, việc dùng vũ đạo còn giúp cô tiêu hao được nhiều calo.

Các bài tập pilates có tác động mạnh lên toàn bộ nhóm cơ trên cơ thể nên mang lại hiệu quả giảm cân toàn thân cao. Luyện tập kiên trì phương pháp này sẽ giúp bạn sở hữu thân hình săn chắc, không mỡ thừa. Không chỉ Rosé mà rất nhiều idol Hàn cũng tập pilates để duy trì độ săn chắc cho vóc dáng.

* Ăn nhiều bữa nhỏ, nhai kỹ no lâu

Rosé tự nhận mình là người rất phàm ăn nên rất khó để ăn kiêng theo chế độ nghiêm ngặt như nhiều idol Kpop khác, cô chỉ tự mình tự kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể mỗi ngày. Dù không theo chế độ ăn kiêng hà khắc, Rosé chỉ ăn một lượng nhỏ thức ăn và chia làm nhiều bữa để ăn trong ngày. Cách này rất hữu hiệu để tránh vòng 2 bị tích mỡ.

Rosé ăn nhiều nhưng nhai chậm, đây cũng là một trong những cách giảm cân hiệu quả mà cô nàng thường xuyên áp dụng. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng nếu bạn dành ít nhất 30 phút cho bữa cơm của mình, bạn sẽ ăn ít hơn và no lâu hơn. Việc nhai và uốt nhanh sẽ làm bạn ăn nhiều hơn lượng cần thiết.

* Ăn nhiều ớt chuông, chế độ ăn nhiều cay:

Giọng ca chính của "hắc hường" cũng chăm ăn nhiều rau xanh và hoa quả hơn các đồ vặt có hại cho sức khỏe khác. Đặc biệt ớt chuông, cà rốt, dâu tây là những thực phẩm yêu thích của Rosé. Ngoài ra, cô nàng rất thích ăn cay, thói quen này cô duy trì được vóc dáng bởi vị cay có thể hỗ trợ giảm cân khá hiệu quả.

Yoo In Na

Yoo In Na bước sang tuổi 38 nhưng ngoại hình vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp và nổi bật nhất chính là vóc dáng quá đỗi thon gọn với những đường cong bỏng mắt. Vòng eo của Yoo In Na thật sự khiến người khác phải kinh ngạc.

* Thường xuyên ăn kim chi:

Yoo In Na thường xuyên ăn kim chi cho bữa tối. Vì kim chi chứa rất ít calo và có thể kích thích tiêu hóa hỗ trợ giảm cân. So với các loại thức ăn khó tiêu khác, ăn kim chi là lựa chọn thông minh cho việc giảm cân của các chị em. Ớt cay có chứa capsaicin kích thích quá trình trao đổi chất, kim chi cũng là một loại rau cải muối nên ăn nhiều rau cũng rất tốt cho cơ thể. Nhưng để an toàn cho dạ dày Yoo In Na ăn kim chi cùng cơm gạo lứt chứ không ăn đơn lẻ một mình.

Yoo In Na cũng không bao giờ ăn vặt vào ban đêm dù lịch trình quay phim có thâu đêm, suốt sáng. Cô thường chọn những loại ngũ cốc nguyên hạt để nhâm nhi ăn vặt chứ không tìm đến các món ăn nhanh chứa nhiều dầu mỡ.

* Đặt chuông báo thức để uống nước:

Một bí quyết giữ dáng nổi tiếng nữa của Yoo In Na phải kể đến chính là việc đặt báo thức cho từng khung giờ trong ngày để nhắc nhở bản thân uống đủ nước. Cứ mỗi lần chuông báo thức reo lên là Yoo In Na sẽ đứng dậy và đi lấy một ly nước lớn uống hết. Thói quen này không chỉ giúp cải thiện làn da luôn hồng hào tươi sáng mà còn thúc đẩy các chất độc dư thừa trong cơ thể của cô ra ngoài.

* Tránh thực phẩm nhiều đường, trái cây lạnh:

Yoo In Na thích các loại trái cây ít đường, chẳng hạn như táo, ổi và thanh long trắng, đồng thời tránh các loại trái cây "hàn tính" như dưa hấu, quả kiwi, như vậy Yoo Na In có thể giảm thiểu hiện tượng tránh phù nề, tích nước, nhờ vậy mà vóc dáng cũng thon gọn hơn nhiều. Các cô gái cần biết cách giữ sức khỏe trong khi giảm cân!

Nguồn: Cosmo TW