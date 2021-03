"Thế đã có gì chưa?" - câu hỏi ám ảnh người mẹ hiếm muộn và cái kết ngọt ngào sau 5 năm mòn mỏi tìm con đầy máu và nước mắt

Là một người phụ nữ, ai cũng khao khát được làm mẹ, được tận hưởng 9 tháng 10 ngày nuôi dưỡng sinh linh bé nhỏ trong cơ thể, chảy cùng một dòng máu, trái tim đập chung một nhịp. Ngày sinh nở dẫu có đau đớn cỡ nào, chỉ cần thấy con ra đời khỏe mạnh, được ôm lấy đứa trẻ vào lòng thì mọi hy sinh trước đó đều xứng đáng.

Hành trình được làm mẹ đối với mỗi người mỗi khác. Với những người mẹ hiếm muộn, hành trình tìm con sẽ gập ghềnh hơn, chông gai hơn, đôi khi phải đánh đổi rất nhiều thứ. Thế nhưng dù vất vả cỡ nào, hy sinh nhiều ra sao, những người mẹ ấy cũng không bỏ cuộc. Và "ông trời không phụ lòng người", chỉ cần kiên trì, có niềm tin thì món quà mà họ nhận được chắc chắn vô cùng quý giá.

Mới đây, một bà mẹ tên C. (hiện đang sống ở Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện về hành trình tìm con suốt 5 năm của mình và lập tức thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Chị C. tâm sự, sau khi kết hôn mà mãi chưa có tin vui, chị đã phải sống trong những ngày tháng tự ti, mặc cảm. Những năm tháng ấy, bà mẹ trẻ không dám về quê, không dám tham dự bất kể một cuộc hội họp đồng người nào. Bởi vì chị sợ, chị ám ảnh với câu hỏi: "Thế đã có gì chưa?".

Hành trình làm mẹ với những người mẹ hiếm muộn gian nan, vất vả hơn rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Thế là, chị C. ngược xuôi tất cả các bệnh viện lớn nhỏ ở Hà Nội. "Có bệnh thì vái tứ phương", ai mách thuốc Đông, Tây, Nam, Bắc gì chị cũng cố gắng tìm bằng được để uống. Có loại thuốc đắng quá, uống vào là nôn ra, chị C. lại nhắm mắt nhắm mũi uống tiếp. Bản năng làm mẹ không cho chị từ bỏ. Cứ thế, bà mẹ trẻ kiên trì và bền bỉ trên hành trình đi tìm con.



Sau gần 2 năm kết hôn, chị C. lần đầu được nhìn thấy chiếc que thử thai hiện lên 2 vạch là như thế nào. Nhưng! Niềm vui ngắn chẳng tày gang, vợ chồng chị còn chưa kịp mừng thì chị lại bị sảy thai sớm khi em bé mới được 4 tuần.

Chị C. miêu tả, ngày con ra khỏi cơ thể là ngày mà chị đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi đó, hai vợ chồng chị chỉ biết ôm nhau khóc mà thôi.

Gác lại nỗi buồn, nước mắt giấu vào trong, chị C. sốc lại tinh thần để tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, vợ chồng chị chọn phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) để thực hiện mong ước làm mẹ.

Đến giờ, chị C. chẳng nhớ mình đã phải uống bao nhiêu viên thuốc, tiêm bao nhiêu mũi tiêm để kích trứng, rồi chọc hút trứng. Có những lúc chị cảm thấy cơ thể đau đớn như muốn kiệt quệ. Nhưng người mẹ nhỏ bé ấy chỉ cần nghĩ đến việc sẽ mang thai, sẽ được mẹ làm, sẽ có một thiên thần xinh đẹp là bao nhiêu vất vả, khổ cực chị đều quên hết.

Hồi hộp và lo lắng kinh khủng là cảm xúc của chị C. trong lần đầu chuyển phôi. Chị đã đậu thai, nhưng em bé vẫn chưa có duyên với bố mẹ. Chị C. lại sảy thai ở giai đoạn sớm.

Bác sĩ khuyên chị nên để cơ thể nghỉ ngơi dài một chút rồi hãy tiếp tục. Chị nghe lời, lấy lại tinh thần, vui vẻ, lạc quan. Bà mẹ trẻ đi du lịch một vài nơi, tìm một vài người bạn có cùng hoàn cảnh với mình để chia sẻ, tâm sự, để được đồng cảm và thấu hiểu. Thay vì phải buồn bã, để ý đến những ánh mắt thương hại của người đời.

1 năm sau, khi vết thương lòng đã lành sẹo, tâm lý ổn định, chị C. quyết định chuyển phôi lần 2. Khác với lần trước, lần này chị C. không hy vọng quá nhiều, chỉ cố gắng thả lòng để bản thân thoải mái nhất.

Và kết quả thật tuyệt vời khi em bé đã đến với chị C. Qua được cửa ải đầu tiên, chị tiếp tục phải đối diện với một thai kỳ không suôn sẻ. Ròng rã suốt 9 tháng 10 ngày, chị C. ở nhà giữ thai, hàng ngày chỉ quanh quẩn làm bạn với 4 bức tường, chiếc tivi, điện thoại, 1 mình thui thủi với những bữa cơm trưa...

Khi thai được 6 tuần thì chị C. bị dọa sảy, 24 tuần lại dọa sinh non vì tử cung ngắn phải gây mê để khâu cổ tử cung... Chị C. còn bị tiểu đường thai kỳ, thai suy dinh dưỡng... Nhưng chị đã cùng con gái mạnh mẽ đi qua những ngày tháng đó. Để rồi hai mẹ con được gặp nhau, cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc.

Chia sẻ câu chuyện của mình chị C. mong muốn những người mẹ hiếm muộn sẽ được tiếp thêm nghị lực trên con đường tìm con đầy chồng gai và đừng bao giờ tử bỏ hy vọng. Bà mẹ trẻ luôn suy nghĩ lạc quan rằng, nếu cuộc sống chỉ toàn những điều vui vẻ thì sẽ không có thứ gọi là hạnh phúc. Và thử thách sẽ khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chính vì vậy, hơn 5 năm trời mòn mỏi đi tìm con với chị C. là quãng thời gian đầy máu và nước mắt, với những hy vọng và thất vọng nối dài nhưng chị vẫn chưa một lần tuyệt vọng.

Câu chuyện của chị C. đã khiến người đọc đi từ xúc động đến vỡ òa cảm xúc, vui chung với cái kết viên mãn mà bà mẹ trẻ. Câu chuyện cũng giúp những bà mẹ đang rơi vào cảnh hiếm muộn được tiếp thêm nghị lực, tin vào một ngày mai tươi sáng, hạnh phúc chắc chắn luôn ở phía cuối con đường.