Tết muốn hack cả dáng lẫn tuổi thì chị em hãy sắm 4 món đồ ngắn

Tết không chỉ là dịp sum vầy, mà còn là "sân khấu" để mỗi người làm mới phong cách, khoác lên mình những bộ đồ vừa đẹp mắt vừa mang tinh thần tươi mới cho năm mới. Bên cạnh áo dài truyền thống hay những set đồ trang nhã, các thiết kế dáng ngắn đang ngày càng được ưa chuộng bởi sự trẻ trung, năng động và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh du xuân, chúc Tết, gặp gỡ bạn bè.

Nếu bạn đang muốn làm mới tủ đồ Tết theo hướng hiện đại hơn, 4 món đồ ngắn dưới đây là những lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Áo ngắn

Áo dáng ngắn (croptop hoặc áo lửng) là item "ruột" của nhiều nàng mỗi dịp lễ Tết bởi khả năng hack dáng và tạo điểm nhấn cho trang phục. Trong không khí đầu năm, những chiếc áo ngắn với chất liệu dày dặn vừa phải như tweed, len mỏng, dạ nhẹ sẽ phù hợp hơn so với cotton mỏng thường ngày. Màu sắc nên ưu tiên các gam tươi sáng hoặc mang ý nghĩa may mắn như đỏ, hồng, vàng, xanh ngọc.

Áo ngắn rất dễ phối đồ, bạn có thể kết hợp cùng quần cạp cao, chân váy chữ A hay váy xếp ly để tổng thể trông gọn gàng, tôn dáng mà vẫn lịch sự. Với những buổi chúc Tết gia đình, hãy chọn áo ngắn form đứng, cổ tròn hoặc cổ vuông kín đáo. Còn khi đi chơi, dạo phố, những thiết kế có tay phồng, chi tiết thêu hoa hay đính nút ánh kim sẽ giúp outfit thêm nổi bật, đúng tinh thần Tết mà không quá phô trương.

Chân váy mini

Chân váy mini luôn là biểu tượng của sự trẻ trung và nữ tính. Dịp Tết, item này lại càng "được lòng" các quý cô bởi khả năng biến hóa đa dạng từ nhẹ nhàng đến cá tính. Váy mini dáng chữ A, dáng xếp ly hoặc váy tweed ngắn là những lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Chúng vừa tôn đôi chân, vừa dễ phối với nhiều kiểu áo khác nhau.

Để diện chân váy mini trong những ngày Tết se lạnh, bạn có thể kết hợp cùng áo len mỏng, áo cardigan cài nút hoặc áo sơ mi cách điệu. Một đôi tất da mỏng hoặc boots cổ thấp sẽ giúp tổng thể hài hòa, lịch sự hơn. Nếu lo ngại váy quá ngắn khi đi chúc Tết, hãy chọn độ dài trên gối vừa phải, chất liệu đứng form để tạo cảm giác kín đáo mà vẫn trẻ trung.

Quần short

Quần short không chỉ dành cho mùa hè mà hoàn toàn có thể trở thành item Tết nếu biết chọn kiểu dáng và cách phối phù hợp. Thay vì short jeans rách bụi bặm, bạn nên ưu tiên quần short vải tweed, kaki, dạ hoặc short lưng cao ống suông. Những thiết kế này mang lại cảm giác chỉn chu, thanh lịch hơn nhưng vẫn giữ được nét năng động vốn có.

Quần short rất hợp để mix cùng áo sơ mi, áo blouse tay dài hoặc áo khoác nhẹ bên ngoài. Với những buổi tụ tập bạn bè, cà phê đầu năm, set đồ áo ngắn phối quần short cạp cao sẽ giúp bạn trông vừa thời trang vừa thoải mái di chuyển. Đừng quên hoàn thiện outfit bằng giày loafers, giày búp bê mũi nhọn hoặc boots cổ ngắn để tăng độ thời thượng cho trang phục.

Váy liền dáng ngắn

Nếu bạn muốn một lựa chọn "mặc là xong" nhưng vẫn nổi bật trong những ngày Tết, váy liền dáng ngắn là câu trả lời hoàn hảo. Váy ngắn mang lại cảm giác gọn gàng, trẻ trung, rất phù hợp với không khí rộn ràng đầu năm. Các kiểu váy chữ A, váy babydoll, váy cổ vuông hoặc váy tay phồng đang là xu hướng được nhiều quý cô sành điệu yêu thích.

Khi chọn váy liền dáng ngắn diện Tết, hãy chú ý đến họa tiết và chất liệu. Váy hoa nhí, váy trơn màu pastel hoặc váy có chi tiết thêu nhẹ sẽ dễ ghi điểm hơn so với những thiết kế quá cầu kỳ. Bạn có thể phối thêm áo khoác cardigan, blazer hoặc áo khoác dạ dáng lửng để giữ ấm và tăng tính thời trang. Chỉ cần thêm một chiếc túi xách nhỏ và phụ kiện tinh tế, bạn đã có ngay một outfit Tết vừa xinh xắn vừa hợp xu hướng.

