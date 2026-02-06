Vợ sắp cưới của "ông hoàng phóng vé" xứ Hàn: Trẻ măng ở tuổi 37, style đỉnh thế nào mà có 1 triệu lượt follow?

Thông tin "ông hoàng phòng vé Hàn Quốc" Ha Jung Woo chuẩn bị kết hôn cùng bạn gái kém 11 tuổi – nữ diễn viên Cha Jung Won – nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Vốn dĩ, Cha Jung Won luôn nhận được sự chú ý nhờ phong cách thời trang đời thường trẻ trung, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét tinh tế rất riêng.

Trang Instagram cá nhân của cô thu hút 1 triệu lượt theo dõi nhờ những bức ảnh street style ấn tượng. Dù sinh năm 1989 và bước sang tuổi 37 trong năm nay, nữ diễn viên vẫn giữ được hình ảnh tươi mới, hiện đại, minh chứng rõ nét cho câu nói "tuổi tác chỉ là con số" trong thời trang.

Ảnh: Instagram @ch_amii

Điểm dễ nhận thấy nhất trong phong cách của Cha Jung Won là sự nhất quán. Cô không chạy theo những xu hướng quá phô trương mà trung thành với bảng màu trung tính như beige, nâu, trắng, đen, xanh denim. Những gam màu này giúp tổng thể trang phục luôn hài hòa, dễ ứng dụng và đặc biệt "ăn gian tuổi" một cách tự nhiên. Phong cách của Cha Jung Won vì thế mang hơi hướng tối giản kiểu Hàn Quốc, nhưng không hề nhạt nhòa mà trái lại rất thời thượng.

Ảnh: Instagram @ch_amii

Một trong những outfit quen thuộc gắn liền với hình ảnh của Cha Jung Won là áo khoác dạ dáng dài kết hợp cùng quần denim xanh. Cách phối này tưởng chừng cơ bản nhưng lại thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế của cô. Áo khoác dạ tông sáng như beige hoặc kem, xám mang đến cảm giác ấm áp, sang trọng, trong khi quần denim xanh giúp cân bằng lại sự chững chạc, tạo nên tổng thể trẻ trung và đời thường. Cô thường chọn quần dáng suông hoặc ống rộng vừa phải, giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn, đồng thời phù hợp với tinh thần phóng khoáng mà cô theo đuổi.

Ảnh: Instagram @ch_amii

Với những ngày cần sự thoải mái, Cha Jung Won thường lựa chọn áo tank top kết hợp quần denim. Đây là công thức phối đồ rất phổ biến nhưng lại không hề đơn điệu khi được cô khéo léo tiết chế phụ kiện. Một chiếc thắt lưng da bản vừa, túi da tối màu hay dép lê to bản là đủ để hoàn thiện set đồ. Tank top mang lại cảm giác năng động, khỏe khoắn, trong khi denim vẫn giữ được nét cổ điển, giúp tổng thể không quá "teen" mà vẫn phù hợp với độ tuổi.

Ảnh: Instagram @ch_amii

Bên cạnh đó, áo thun dài tay phối cùng quần jeans xanh cũng là lựa chọn quen thuộc của nữ diễn viên. Những chiếc áo thun ôm nhẹ, chất liệu mềm, màu trung tính như nâu, xám hoặc trắng giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai mà không quá phô trương. Khi kết hợp cùng jeans xanh dáng suông, outfit này mang lại cảm giác gần gũi, đời thường nhưng vẫn rất "có gu". Đây chính là kiểu trang phục lý tưởng cho những buổi dạo phố, cà phê hay di chuyển hằng ngày.

Ảnh: Instagram @ch_amii

Trong những dịp cần vẻ ngoài chỉn chu hơn, Cha Jung Won thường chọn áo blazer kết hợp quần ống suông. Blazer của cô không quá cứng nhắc mà thường có phom dáng mềm mại, màu sắc trung tính như đen hoặc nâu. Khi đi cùng quần ống suông, tổng thể trở nên thanh lịch, hiện đại nhưng không hề già dặn. Cách phối này thể hiện rõ tinh thần thời trang của Cha Jung Won: trưởng thành, tinh tế nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung nhờ phom dáng và màu sắc.

Ảnh: Instagram @ch_amii

Một điểm nhấn thú vị khác trong phong cách của Cha Jung Won là những outfit tông nâu kết hợp quần short. Đây là lựa chọn năng động, cá tính nhưng cô lại xử lý rất khéo. Áo tông nâu trầm giúp giữ lại sự chững chạc, trong khi quần short mang đến nét năng động, tươi mới. Khi phối cùng giày thể thao hoặc loafer đơn giản, set đồ vừa thoải mái vừa hợp xu hướng, thể hiện rõ tinh thần phóng khoáng nhưng không kém phần tinh tế.

Có thể thấy, phong cách của Cha Jung Won không nằm ở những món đồ đắt đỏ hay cách phối cầu kỳ, mà ở sự tiết chế và hiểu rõ bản thân. Cô biết đâu là phom dáng phù hợp, đâu là màu sắc giúp mình tỏa sáng, từ đó xây dựng hình ảnh thời trang nhất quán và bền vững. Chính sự tự nhiên ấy đã giúp Cha Jung Won luôn xuất hiện với diện mạo trẻ trung, hiện đại, trở thành hình mẫu phong cách đáng tham khảo cho phụ nữ ở mọi độ tuổi.

Ảnh: Instagram @ch_amii