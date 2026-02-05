5 món đồ là "bảo chứng" cho vẻ ngoài sang chảnh, sắm diện Tết quá chuẩn

Tết không chỉ là dịp sum vầy mà còn là "mùa cao điểm" để ai cũng muốn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, tươi mới và có chút gì đó thật sang. Không cần sắm sửa quá nhiều hay chạy theo xu hướng phức tạp, chỉ cần đầu tư đúng vài món chủ lực là bạn đã có thể xoay đủ outfit từ mùng 1 đến hết Tết. Dưới đây là 5 món thời trang vừa sang chảnh, vừa ứng dụng cao, sắm cho Tết là không bao giờ sai.

Áo blazer

Áo blazer luôn nằm trong danh sách những món đồ "cứ mặc là sang". Dịp Tết, blazer càng phát huy tác dụng khi có thể dễ dàng biến hóa từ phong cách thanh lịch đến hiện đại, trẻ trung. Một chiếc blazer form đứng, màu trung tính như kem, be, xám nhạt hoặc pastel nhẹ nhàng rất hợp không khí đầu năm.

Bạn có thể phối blazer với quần âu để đi chúc Tết họ hàng, mix cùng váy liền cho những buổi gặp gỡ trang trọng, hoặc khoác ngoài áo thun, quần jeans khi dạo phố đầu xuân. Ưu điểm lớn nhất của blazer là tạo cảm giác gọn gàng, chỉn chu nhưng không quá "dừ", phù hợp với nhiều độ tuổi và vóc dáng.

Áo len mỏng

Thời tiết Tết thường lạnh, nhất là buổi sáng sớm hoặc tối muộn, nên áo len mỏng là lựa chọn cực kỳ hợp lý. Không dày nặng như áo len mùa đông, áo len mỏng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính và rất hợp với Tết.

Những gam màu như đỏ rượu, hồng phấn, xanh nhạt hay trắng sữa đều giúp tổng thể trang phục trông tươi tắn hơn. Áo len mỏng có thể mặc riêng hoặc layer bên trong blazer, áo khoác dạ để tăng độ sang. Chỉ cần chọn chất liệu mềm, không xù lông, phom dáng vừa vặn là bạn đã có ngay một item dễ mặc, dễ phối mà vẫn giữ được vẻ tinh tế.

Bộ đồ vải tweed

Nhắc đến sự sang chảnh thì khó có thể bỏ qua chất liệu tweed. Những bộ đồ tweed, từ set áo khoác – chân váy đến áo tweed phối quần, luôn mang hơi hướng cổ điển, thanh lịch và rất long lanh. Dịp Tết, diện một bộ tweed giúp bạn trông nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Đồ tweed thường có phom dáng đứng, tạo cảm giác chỉn chu, đặc biệt phù hợp với các buổi chúc Tết họ hàng hoặc những dịp cần ăn mặc lịch sự. Khi chọn đồ tweed, nên ưu tiên màu sắc tươi sáng hoặc có ánh kim nhẹ để không bị nặng nề, đồng thời giúp tổng thể trông rạng rỡ hơn trong không khí đầu năm.

Chân váy lụa

Chân váy lụa là món đồ vừa nữ tính vừa sang, rất thích hợp cho những ngày Tết cần sự mềm mại, duyên dáng. Chất liệu lụa có độ rủ tự nhiên, bắt sáng tốt, giúp outfit trông "đắt tiền" hơn hẳn.

Một chiếc chân váy lụa dáng midi, màu trung tính hoặc pastel có thể phối cùng áo len mỏng, áo sơ mi hoặc blazer đều đẹp. Ưu điểm của chân váy lụa là dễ mặc, không kén dáng và phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi chúc Tết, đi chơi đến cà phê đầu xuân. Chỉ cần chú ý chọn độ dài và độ bóng vừa phải để tránh cảm giác quá phô trương.

Giày mũi nhọn

Trang phục dù đẹp đến đâu cũng khó hoàn chỉnh nếu thiếu một đôi giày phù hợp. Giày mũi nhọn luôn được xem là "bảo bối" giúp nâng tầm phong cách một cách nhanh chóng. Dù là giày cao gót hay bệt, thiết kế mũi nhọn đều mang lại cảm giác thanh thoát, sang trọng cho tổng thể.

Dịp Tết, bạn có thể chọn giày mũi nhọn màu be, đen, trắng hoặc ánh kim nhẹ để dễ phối đồ. Một đôi giày mũi nhọn êm chân còn giúp bạn tự tin di chuyển suốt ngày dài chúc Tết mà vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu, tinh tế.

Chỉ với 5 món thời trang này, bạn hoàn toàn có thể xây dựng tủ đồ Tết vừa sang chảnh, vừa linh hoạt, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Quan trọng nhất là chọn những thiết kế phù hợp với bản thân, để mỗi outfit không chỉ đẹp mà còn mang lại cảm giác thoải mái và tự tin trong những ngày đầu năm.

