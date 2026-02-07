4 kiểu tóc đuôi cụp sang chảnh khó cưỡng nên tham khảo cho Tết

Tết luôn là thời điểm lý tưởng để "làm mới" diện mạo, từ trang phục, makeup cho đến kiểu tóc. Trong số rất nhiều xu hướng tóc được lăng xê mỗi năm, tóc đuôi cụp vẫn giữ vững vị trí nhờ vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính và cực kỳ dễ ứng dụng. Không quá cầu kỳ nhưng lại đủ tinh tế để giúp gương mặt trông gọn gàng, sáng sủa hơn, những kiểu tóc đuôi cụp luôn được hội chị em ưu ái mỗi dịp đầu năm.

Nếu bạn đang tìm kiếm một kiểu tóc vừa sang, vừa dễ chăm sóc để diện Tết, dưới đây là 4 gợi ý đáng để tham khảo:

Tóc bob

Tóc bob đuôi cụp là lựa chọn hoàn hảo cho những quý cô yêu thích phong cách hiện đại, gọn gàng nhưng vẫn mềm mại. Kiểu tóc này thường có độ dài ngang cằm hoặc chạm vai, phần đuôi được uốn cụp nhẹ ôm lấy khuôn mặt, tạo cảm giác thanh thoát và trẻ trung hơn hẳn. Ưu điểm lớn nhất của tóc bob đuôi cụp là khả năng "hack tuổi" cực tốt, đồng thời vẫn giúp che nhược điểm.

Vào dịp Tết, tóc bob đuôi cụp càng trở nên nổi bật khi kết hợp cùng mái thưa hoặc mái bay nhẹ nhàng. Chỉ cần sấy phồng chân tóc và giữ độ cụp vừa phải ở phần đuôi, bạn đã có ngay một diện mạo chỉn chu để đi chúc Tết hay du xuân. Kiểu tóc này cũng rất hợp với những tông nhuộm nâu chocolate, nâu trà sữa hoặc đen tự nhiên, vừa sang vừa không sợ lỗi mốt.

Tóc dài layer đuôi cụp

Nếu không muốn cắt tóc ngắn nhưng vẫn muốn thay đổi diện mạo, tóc dài layer đuôi cụp chính là lựa chọn an toàn mà hiệu quả. Kiểu tóc này được tỉa layer nhẹ nhàng để tạo độ bồng bềnh, phần đuôi uốn cụp giúp mái tóc trông dày dặn và vào nếp hơn. Nhờ đó, tổng thể gương mặt cũng trở nên mềm mại và hài hòa.

Tóc dài layer đuôi cụp đặc biệt phù hợp với không khí Tết bởi vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính. Những khi diện váy, kiểu tóc này giúp tôn lên nét duyên dáng một cách tự nhiên. Bạn có thể kết hợp thêm mái bay hoặc mái dài rẽ ngôi để tạo hiệu ứng thon gọn cho khuôn mặt. Với những quý cô công sở, đây cũng là kiểu tóc lý tưởng vì vừa lịch sự, vừa dễ tạo kiểu mỗi ngày.

Tóc đuôi cá

Tóc đuôi cá là một biến tấu thú vị của tóc đuôi cụp, mang đến cảm giác mềm mại nhưng vẫn có điểm nhấn riêng. Phần đuôi tóc được cắt và tạo kiểu hơi uốn lượn nhẹ, mô phỏng hình dáng đuôi cá, giúp mái tóc trông sinh động và có chiều sâu hơn. Kiểu tóc này thường được áp dụng cho tóc dài hoặc tóc lửng, phù hợp với những ai muốn làm mới diện mạo.

Vào dịp Tết, tóc đuôi cá mang lại vẻ đẹp sang trọng, có chút cổ điển nhưng không hề già. Khi kết hợp với những gam màu nhuộm trầm ấm như nâu hạt dẻ, nâu rêu hoặc nâu ánh đỏ, mái tóc sẽ càng nổi bật dưới ánh nắng xuân. Đây là kiểu tóc rất hợp để diện cùng trang phục nữ tính, nhẹ nhàng, giúp tổng thể trông hài hòa và cuốn hút hơn.

Tóc lửng layer đuôi cụp

Tóc lửng layer đuôi cụp là "chân ái" cho những nàng muốn cân bằng giữa sự trẻ trung và thanh lịch. Độ dài tóc ngang vai hoặc qua vai một chút giúp việc chăm sóc trở nên dễ dàng hơn, trong khi phần layer và đuôi cụp lại tạo hiệu ứng bồng bềnh, gọn gàng cho mái tóc. Kiểu tóc này phù hợp với nhiều dáng mặt, đặc biệt là mặt tròn hoặc mặt vuông.

Trong những ngày Tết bận rộn, tóc lửng layer đuôi cụp không đòi hỏi quá nhiều thời gian tạo kiểu nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu. Chỉ cần sấy cụp phần đuôi và đánh phồng nhẹ chân tóc, bạn đã sẵn sàng xuất hiện với diện mạo tươi tắn, rạng rỡ. Kiểu tóc này cũng rất dễ kết hợp phụ kiện như kẹp tóc, băng đô hay nơ nhỏ, giúp tổng thể thêm phần nổi bật và đúng chất ngày xuân.

Ảnh: Instagram