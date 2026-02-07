Tiếng nhạc xuân đã bắt đầu rộn ràng khắp phố phường, và đây cũng là lúc chị em mình đứng trước tủ quần áo với câu hỏi muôn thuở: "Tết này mặc gì?". Mặc đẹp ngày Tết không chỉ là chuyện váy áo lụa là, mà còn là cách chúng ta chọn màu sắc để "lấy vía" may mắn cho cả một năm dài.

Nếu như mọi năm bạn hay chọn giải pháp an toàn là những chiếc áo khoác màu ghi, màu xám hay màu camel (màu lạc đà) vì nghĩ nó dễ phối, thì năm nay hãy thử một lần "đổi gió". Bởi lẽ, ngày xuân cần sự tươi mới, rạng rỡ, trong khi những gam màu trầm kia đôi khi lại vô tình cộng thêm cho bạn vài tuổi và khiến gương mặt kém sắc đi vài phần. Vậy thì mặc gì để vừa sang, vừa sáng, lại vừa hên? Hãy cùng điểm danh 4 màu sắc thay thế xứng đáng nhất cho tủ đồ du xuân năm nay nhé!

Tạm biệt màu xám xịt và nâu đất: Tại sao nên cất kỹ vào đáy tủ dịp Tết này?

Có thể ngày thường, màu xám (grey) và màu nâu lạc đà (camel) là biểu tượng của sự thanh lịch, nhã nhặn chốn công sở. Nhưng Tết lại là một câu chuyện khác hẳn. Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm, màu xám đặc biệt là xám đậm dễ tạo cảm giác u buồn, tẻ nhạt, thiếu đi sinh khí cần thiết. Nó khiến người mặc trông có phần "dừ" hơn và thiếu đi sự năng động.

Còn màu nâu lạc đà, dù được mệnh danh là màu "tây", nhưng thực tế với làn da vàng đặc trưng của phụ nữ Á Đông, nếu không khéo trang điểm, màu này rất dễ khiến da bạn trông xỉn màu, vàng vọt và kém tươi tắn. Đi chúc Tết mà thần sắc không rạng rỡ thì thật uổng phí bao công chăm sóc da dẻ cả năm, phải không các nàng? Vậy nên, hãy mạnh dạn cất hai gam màu này đi, để dành cho những ngày đi làm sau Tết, còn 3 ngày Tết 7 ngày Xuân, hãy ưu tiên những gam màu nịnh da hơn.

Đỏ: Màu của may mắn, phúc lộc và sự quyền lực

Không phải ngẫu nhiên mà màu đỏ luôn là "nữ hoàng" của thời trang Tết. Đây là gam màu tượng trưng cho hỷ sự, cho nhiệt huyết và những điều tốt lành. Một chiếc áo khoác đỏ rực rỡ không chỉ giúp bạn nổi bần bật giữa đám đông mà còn có tác dụng "hồng hào hóa" làn da một cách thần kỳ.

Nếu sợ màu đỏ tươi quá chói chang, nàng hoàn toàn có thể chọn những tông đỏ trầm hơn như đỏ đô, đỏ rượu vang hay đỏ gạch. Những tông màu này vừa giữ được nét may mắn, vừa mang lại vẻ đẹp mặn mà, sang trọng và cực kỳ tôn da trắng. Diện một chiếc áo khoác đỏ đi chúc Tết, cảm giác như bạn đang mang cả mùa xuân và sự ấm áp đến cho gia chủ, ai nhìn cũng thấy vui lây.

Tím: Nét kiêu sa, đằm thắm của quý cô hiện đại

Đừng nghĩ màu tím là "sến", năm nay sắc tím đang trở lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều. Màu tím, đặc biệt là tím pastel hay tím khoai môn, mang đến một vẻ đẹp cực kỳ lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng không kém phần quý phái. Nó đại diện cho sự thủy chung, son sắt và một chút bí ẩn đầy cuốn hút.

Với những chị em độ tuổi 30+, một chiếc áo khoác dạ màu tím nhạt sẽ là lựa chọn tuyệt vời để tôn lên nét đằm thắm, dịu dàng. Màu tím cũng không quá kén da như bạn nghĩ, ngược lại, nó giúp gương mặt trông mềm mại và "tình" hơn rất nhiều. Đi du xuân trong tiết trời se lạnh, một chút sắc tím vương vấn sẽ khiến bạn trở nên thật thơ mộng và duyên dáng.

Xanh dương: Sự bình yên, trí tuệ và thanh lịch tuyệt đối

Nếu bạn thuộc tuýp người không thích sự ồn ào của gam màu nóng, thì xanh dương chính là "chân ái". Màu xanh của bầu trời, của biển cả mang lại cảm giác bình yên, vững chãi và tin cậy – một khởi đầu quá đẹp cho năm mới.

Đặc biệt, xanh dương là gam màu lạnh, nó có khả năng cân bằng sắc tố vàng trên da cực tốt, giúp da bạn trông sáng và trắng trẻo hơn đáng kể. Một chiếc áo khoác màu xanh navy (xanh than) hoặc xanh baby blue (xanh da trời nhạt) sẽ mang lại vẻ ngoài thanh lịch, gọn gàng và rất có gu. Đây là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán, đủ để bạn ghi điểm thanh lịch tuyệt đối trong mắt họ hàng, người lớn tuổi.

Trắng kem (Màu be sáng): Vẻ đẹp tiểu thư, trong trẻo và "giàu có"

Cuối cùng, không thể bỏ qua màu trắng kem hay màu be sáng (khác với màu nâu lạc đà xỉn màu nhé). Đây là gam màu của sự tinh khôi, sang trọng và mang nét đẹp "tiểu thư" đài các. Màu trắng kem có khả năng bắt sáng tuyệt vời, như một tấm hắt sáng tự nhiên giúp khuôn mặt bạn bừng sáng rạng rỡ.

Không quá chói lóa như trắng tinh, màu kem mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi và cực kỳ dễ phối đồ. Dù bạn mặc váy hoa bên trong hay quần jeans năng động, chỉ cần khoác thêm chiếc áo màu kem bên ngoài là tổng thể bộ trang phục đã được nâng tầm đẳng cấp lên vài phần. Nó tạo cảm giác về một người phụ nữ tinh tế, biết chăm chút cho bản thân và có cuộc sống đủ đầy, viên mãn.

Bí kíp nhỏ để mặc đẹp "bất bại" ngày Tết

Chọn được màu đẹp rồi, các nàng cũng đừng quên vài chiêu "hack dáng" này nhé. Công thức "trên ngắn dưới dài" luôn đúng: áo khoác dáng lửng kết hợp với chân váy dài hoặc quần ống suông cạp cao sẽ giúp đôi chân trông dài miên man, dù ăn nhiều bánh chưng cũng không lo lộ bụng.

Và đừng quên phụ kiện! Một chiếc khăn quàng cổ ấm áp, một đôi khuyên tai ngọc trai hay chiếc túi xách nhỏ xinh sẽ là những điểm nhấn đắt giá, giúp tổng thể trang phục của bạn không bị đơn điệu. Tết này, hãy cứ rực rỡ, hãy cứ xinh đẹp theo cách riêng của mình, vì khi bạn thấy mình đẹp, mùa xuân mới thực sự về!