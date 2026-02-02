Không chỉ mỗi quần jeans mới hack tuổi, 4 item này cũng trẻ hóa phong cách cực tốt

Bước sang năm 2026, thời trang không còn chạy theo những xu hướng quá phô trương hay cầu kỳ. Thay vào đó, phong cách "hack tuổi" lên ngôi với các item tối giản, dễ ứng dụng nhưng vẫn mang lại cảm giác trẻ trung, hiện đại. Điều thú vị là để trông trẻ hơn, bạn không cần mặc đồ "teen", mà chỉ cần chọn đúng những món đồ có khả năng cân bằng giữa sự thanh lịch và nét năng động.

Dưới đây là 4 item được xem là "bảo bối hack tuổi" đáng đầu tư nhất cho tủ đồ năm 2026.

Áo len cộc tay

Áo len cộc tay đang dần trở thành item ruột của nhiều tín đồ thời trang, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa hoặc những ngày thời tiết mát mẻ. Khác với áo len dài tay mang cảm giác chững chạc, áo len cộc tay tạo nên vẻ ngoài nhẹ nhàng, trẻ trung nhưng vẫn đủ tinh tế. Chất liệu len mỏng, mềm giúp tổng thể trông gọn gàng, không bị "dừ" như nhiều người vẫn lo lắng khi nhắc đến đồ len.

Trong năm 2026, áo len cộc tay được ưa chuộng với các gam màu trung tính như be, kem, xám nhạt hoặc pastel dịu mắt. Những tông màu này không chỉ dễ phối đồ mà còn mang lại hiệu ứng trẻ trung, tươi tắn cho làn da. Bạn có thể kết hợp áo len cộc tay với quần âu sáng màu hoặc chân váy suông để tạo nên set đồ vừa thanh lịch vừa hiện đại. Nếu muốn thêm phần năng động, hãy chọn dáng áo hơi ôm nhẹ, cổ tròn hoặc cổ tim nhỏ, tránh các chi tiết quá cầu kỳ.

Áo sơ mi trắng

Áo sơ mi trắng là item "kinh điển" nhưng chưa bao giờ lỗi mốt, và đặc biệt phù hợp với mục tiêu hack tuổi. Một chiếc sơ mi trắng phom dáng đẹp có thể khiến diện mạo của bạn trở nên sáng sủa, gọn gàng và trẻ trung hơn hẳn. Bí quyết nằm ở việc chọn kiểu dáng hiện đại, không quá ôm sát nhưng cũng không quá rộng thùng thình.

Năm 2026, xu hướng sơ mi trắng thiên về chất liệu mềm, rũ nhẹ, tạo cảm giác thoải mái và tự nhiên. Các chi tiết nhỏ như cổ áo cách điệu, tay áo hơi phồng hoặc hàng cúc tinh giản giúp chiếc sơ mi trở nên mới mẻ hơn mà vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có. Áo sơ mi trắng có thể phối linh hoạt với hầu hết các item khác: từ quần âu, chân váy suông cho đến layer cùng áo len cộc tay. Chỉ cần sơ vin gọn gàng hoặc xắn nhẹ tay áo, bạn đã có ngay một outfit trẻ trung, phù hợp cả đi làm lẫn đi chơi.

Chân váy suông

Chân váy suông là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn hack tuổi mà vẫn giữ được vẻ nữ tính, trang nhã. Dáng váy suông giúp che khuyết điểm phần hông và đùi, đồng thời tạo cảm giác vóc dáng cao ráo, thanh thoát hơn. So với chân váy ôm sát, chân váy suông mang lại sự thoải mái và trẻ trung hơn hẳn.

Trong năm 2026, chân váy suông có độ dài qua gối hoặc ngang bắp chân được ưa chuộng vì dễ phối đồ và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Các gam màu sáng hoặc trung tính như trắng ngà, be, xám nhạt sẽ giúp tổng thể outfit trông nhẹ nhàng, tươi mới. Khi kết hợp cùng áo sơ mi trắng hoặc áo len cộc tay, chân váy suông tạo nên vẻ ngoài vừa hiện đại vừa "ăn gian tuổi" một cách tinh tế. Đừng quên chọn chất liệu có độ rũ vừa phải để váy luôn giữ được phom đẹp khi di chuyển.

Quần âu sáng màu

Nếu trước đây quần âu thường gắn liền với hình ảnh nghiêm túc, chững chạc thì năm 2026, quần âu sáng màu đã "lột xác" để trở thành item hack tuổi đáng gờm. Các tông màu như kem, beige, xám sáng hay trắng ngà giúp outfit trở nên nhẹ nhàng, trẻ trung và thời thượng hơn rất nhiều so với quần âu tối màu truyền thống.

Quần âu sáng màu thường có phom suông hoặc ống đứng, giúp kéo dài đôi chân và tạo cảm giác thanh thoát. Khi kết hợp cùng áo len cộc tay hoặc áo sơ mi trắng, tổng thể sẽ trở nên hài hòa, hiện đại mà không hề cứng nhắc. Đây cũng là item lý tưởng để xây dựng phong cách tối giản nhưng vẫn "ghi điểm" về mặt thẩm mỹ. Chỉ cần chú ý chọn chất liệu đứng phom, ít nhăn, bạn đã có thể diện quần âu sáng màu trong nhiều hoàn cảnh khác nhau mà vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, sành điệu.

Ảnh: Instagram