Tập 100 lần động tác này mỗi ngày, giúp vòng ba săn chắc và eo nhỏ hẳn

Không cần phòng gym hay lịch tập dày đặc, chỉ với một động tác đơn giản thực hiện mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể cải thiện cùng lúc 3 vùng “khó chiều” nhất trên cơ thể: bụng – mông – tay. Bài tập trong hình (biến thể plank nâng hông kết hợp co gối) đang được nhiều người chia sẻ vì khả năng siết dáng khá toàn diện.

Điểm đặc biệt của động tác này là sự kết hợp giữa plank và chuyển động gập - duỗi. Khi hai chân đặt cao và phần thân trên chống bằng cẳng tay, cơ thể buộc phải giữ ổn định bằng cơ core. Đồng thời, việc co gối về phía ngực rồi đẩy ra sau tạo lực tác động trực tiếp lên vùng bụng dưới và vòng ba. Nhịp chuyển động liên tục cũng khiến phần bắp tay và vai phải hoạt động không ngừng để giữ thăng bằng.

Chính vì vậy, chỉ một động tác nhưng lại “ăn” vào nhiều nhóm cơ cùng lúc: bụng được siết chặt, mông nâng cao và săn lại, còn tay thì dần trở nên gọn gàng hơn. Nếu kiên trì thực hiện khoảng 100 lần mỗi ngày, chia thành nhiều hiệp nhỏ, bạn sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi chỉ sau một thời gian ngắn.

Chỉ 1 bài tập nhưng giúp vòng ba săn chắc, bụng thon gọn và cánh tay săn chắc hơn.

Khi tập, điều quan trọng nhất là giữ lưng thẳng, không võng lưng để tránh dồn áp lực sai vị trí. Hãy siết bụng ngay từ đầu, kiểm soát chuyển động chậm rãi thay vì làm nhanh cho đủ số lần. Hãy tập luyện bài tập này mỗi ngày và vòng bụng của bạn sẽ nhỏ lại! Hãy siết chặt cơ bụng khi tập. Nếu bạn không thể hoàn thành 100 lần lặp trong một lần, hãy chia thành 25 lần lặp mỗi hiệp và thực hiện 4 hiệp.

