Style retro pha chút lười biếng này đang là định nghĩa mới của sự thanh lịch

Phong cách của blogger thời trang Elodieromy không quá cầu kỳ hay chạy theo xu hướng nổi bật, nhưng lại khiến người ta có cảm giác "muốn mặc theo ngay lập tức". Chỉ với sơ mi kẻ sọc, quần jeans ống đứng, áo len mỏng hay vài đôi giày loafers cổ điển, cô vẫn tạo nên tổng thể vừa thanh lịch, vừa thư thái đúng tinh thần phụ nữ Pháp hiện đại.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ: mọi outfit đều trông rất tự nhiên, như thể đẹp một cách không cố gắng.

Nếu để mô tả ngắn gọn về phong cách này, có lẽ đó là sự pha trộn giữa retro nhẹ nhàng, nét trí thức cổ điển và tinh thần "effortless chic" đặc trưng của phụ nữ Paris.

Công thức 1: Sơ mi kẻ sọc + jeans ống đứng = Chuẩn phong cách Pháp

Một trong những kiểu phối xuất hiện nhiều nhất chính là sơ mi kẻ sọc xanh nhạt kết hợp với quần jeans ống đứng. Đây gần như là "đồng phục" của những cô gái Pháp vì vừa dễ mặc vừa không bao giờ lỗi thời.

Điểm thú vị nằm ở cách cô ấy mặc sơ mi: không cài kín hết cúc, thường xắn nhẹ tay áo và chọn form hơi rộng để tạo cảm giác phóng khoáng. Khi phối cùng jeans xanh trung tính và giày loafers hoặc ballet flats, tổng thể trở nên nhẹ nhàng nhưng vẫn rất có gu.

Đây cũng là kiểu outfit phù hợp với hầu hết mọi hoàn cảnh: đi làm, đi cà phê, dạo phố cuối utần hay thậm chí là du lịch.

Công thức 2: Họa tiết chấm bi mang lại cảm giác retro rất riêng

Không cần váy cầu kỳ hay quá nhiều phụ kiện, chỉ một chiếc áo chấm bi phối cùng chân váy trắng đơn giản cũng đủ tạo nên tinh thần vintage kiểu Pháp.

Họa tiết chấm bi vốn luôn gắn liền với hình ảnh phụ nữ Paris: nữ tính, mềm mại nhưng không quá "bánh bèo". Khi kết hợp cùng giày Mary Jane hoặc túi mini cổ điển, outfit sẽ có cảm giác như bước ra từ những bộ phim Pháp cũ.

Kiểu mặc này đặc biệt hợp với các buổi hẹn hò, picnic hoặc những ngày muốn ăn mặc nữ tính hơn thường ngày nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.

Công thức 3: Layering nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hiệu quả

Một điểm rất đáng học từ phong cách của elodieromy là khả năng layering đơn giản mà không khiến tổng thể bị nặng nề.

Cô thường phối áo len gile bên ngoài sơ mi kẻ sọc rồi kết hợp cùng quần jeans hoặc quần suông tối màu. Công thức này vừa có chút Hàn Quốc vừa mang nét Pháp cổ điển, tạo cảm giác mềm mại và trí thức.

Ngoài việc giúp outfit có chiều sâu hơn, kiểu mặc layer này còn cực kỳ hữu ích trong những ngày thời tiết chuyển mùa hoặc khi cần ăn mặc kín đáo nhưng vẫn muốn trông thời trang.

Công thức 4: Street style nhưng vẫn thanh lịch

Không phải lúc nào phong cách Pháp cũng đồng nghĩa với váy áo nữ tính. Đôi khi chỉ cần áo khoác utility, áo kẻ sọc và quần jeans là đã đủ tạo nên vẻ ngoài cá tính mà vẫn tinh tế.

Điểm hay của công thức này là sự cân bằng giữa nét mềm mại và mạnh mẽ. Áo khoác giúp tổng thể trông "cool" hơn, trong khi sơ mi hoặc áo kẻ sọc bên trong vẫn giữ lại nét thanh lịch đặc trưng.

Đây là kiểu outfit rất hợp với những cô nàng thích phong cách tối giản nhưng không muốn quá an toàn.

Công thức 5: Sơ mi trắng luôn là món đồ không thể thiếu

Nếu có một item xuất hiện nhiều nhất trong tủ đồ của những cô gái mặc đẹp, đó chắc chắn là sơ mi trắng. Elodieromy thường phối sơ mi trắng với chân váy dáng dài, quần âu hoặc jeans sáng màu. Không cần quá nhiều phụ kiện, tổng thể vẫn tạo cảm giác sang và chỉn chu.

Điểm quan trọng không nằm ở việc mặc nhiều đồ hiệu, mà ở cách chọn form dáng rộng vừa phải, chất liệu mềm và bảng màu trung tính để outfit luôn nhẹ mắt.

Những bí quyết khiến phong cách này luôn trông "đắt tiền"

Điểm chung trong hầu hết outfit của cô là bảng màu rất dịu: trắng, xanh nhạt, be, nâu, đen… Đây đều là những gam màu cơ bản nhưng dễ tạo cảm giác cao cấp hơn so với các màu quá rực rỡ.

Ngoài ra, cô cũng ưu tiên các item có phom dáng thoải mái như jeans ống đứng, sơ mi oversize hay chân váy suông dài. Những món đồ này không chỉ giúp che khuyết điểm mà còn tạo cảm giác tự nhiên, thư thái đúng tinh thần "French chic".

Phụ kiện cũng được tiết chế vừa đủ. Một chiếc khăn lụa nhỏ, túi cói, kính râm hoặc đôi loafers cổ điển đã đủ khiến outfit có điểm nhấn mà không bị rối mắt. Quan trọng nhất, phong cách này không khiến người mặc trông như đang "cố để thời trang". Mọi thứ đều nhẹ nhàng, đơn giản nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo ấn tượng lâu dài.