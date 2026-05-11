Phim giờ vàng VTV không chỉ là nơi quy tụ những câu chuyện hấp dẫn cùng dàn diễn viên thực lực, mà còn trở thành "sàn diễn thời trang" đúng nghĩa với nhiều mỹ nhân màn ảnh nhỏ. Đặc biệt, hai nữ diễn viên tuổi Ngọ là Huyền Lizzie và Vũ Thu Hoài (cùng sinh năm 1990) đang được xem là hình mẫu "nữ tổng tài" chốn công sở mà nhiều chị em ngưỡng mộ.

Mỗi lần xuất hiện trên phim, cả hai không chỉ gây chú ý bởi diễn xuất mà còn khiến khán giả trầm trồ bởi gu thời trang thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn rất thực tế, dễ ứng dụng trong đời sống.

Huyền Lizzie: Cứ vào phim là lại lên đồ đẹp không lối thoát, chuẩn hình mẫu nữ chính công sở của VTV

Nhắc đến những nữ diễn viên có gu thời trang nổi bật nhất trên sóng giờ vàng VTV, khó ai có thể vượt qua Huyền Lizzie. Từ vai Vân Trang trong "Thương Ngày Nắng Về" cho tới Ngân trong "Cách Em 1 Milimet", Huyền Lizzie đều xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, thành đạt và cực kỳ chỉn chu trong cách ăn mặc.

Nếu ở "Thương Ngày Nắng Về", cô gây ấn tượng với những bộ suit gam trung tính, blazer dáng đứng kết hợp chân váy bút chì hoặc quần âu ống suông, tạo nên hình ảnh một nữ lãnh đạo trẻ trung nhưng đầy quyền lực, thì sang "Cách Em 1 Milimet", phong cách ấy được nâng cấp với tinh thần thời thượng hơn: mềm mại hơn nhưng vẫn sắc sảo.

Huyền Lizzie trong "Thương Ngày Nắng Về"

Điểm đặc biệt trong phong cách của Huyền Lizzie là khả năng cân bằng giữa vẻ đẹp nữ tính và khí chất "nữ tổng tài". Cô không chọn những thiết kế quá cầu kỳ mà ưu tiên phom dáng chuẩn, đường cắt tinh tế và bảng màu thanh lịch như trắng, kem, be, nâu, đen hay xanh navy. Chính sự tiết chế đó lại tạo nên đẳng cấp.

Huyền Lizzie trong "Cách em 1 milimet"

Một chiếc áo sơ mi lụa phối cùng quần tây cạp cao, một chiếc váy midi ôm nhẹ kết hợp blazer oversized hay đơn giản là set vest monochrome cũng đủ giúp nhân vật của cô toát lên thần thái của người phụ nữ thành đạt.

Không chỉ vậy, phụ kiện trong phim của Huyền Lizzie cũng luôn được lựa chọn rất khéo léo. Những chiếc khuyên tai nhỏ, đồng hồ tối giản, túi xách có cấu trúc và giày cao gót mũi nhọn trở thành "vũ khí" hoàn thiện hình ảnh chuyên nghiệp.

Đây cũng chính là lý do nhiều chị em công sở, đặc biệt ở độ tuổi 35+, xem cô như một hình mẫu mặc đẹp để học hỏi. Gu thời trang của Huyền Lizzie không phô trương nhưng đủ để khẳng định: muốn mặc đẹp nơi công sở, điều quan trọng nhất là sự vừa vặn, tinh tế và thần thái.

Vũ Thu Hoài: Nữ phụ nhưng thời trang đủ sức "lu mờ" dàn nữ chính

Nếu Huyền Lizzie đại diện cho hình mẫu nữ chính thanh lịch, quyền lực, thì Vũ Thu Hoài lại mang đến màu sắc thời trang sắc sảo và cá tính hơn. Trong "Bước Chân Vào Đời", dù chỉ đảm nhận vai nữ phụ, Thu Hoài vẫn khiến khán giả khó rời mắt mỗi lần xuất hiện bởi phong cách thời trang quá nổi bật.

Nhân vật Mỹ Linh của cô mang tinh thần của một người phụ nữ hiện đại, độc lập và hiểu rõ giá trị bản thân. Điều đó được thể hiện rất rõ qua cách lựa chọn trang phục. Thu Hoài thường xuất hiện với những thiết kế tôn dáng mạnh mẽ như blazer chiết eo, váy bodycon tối giản, áo sơ mi cấu trúc hoặc những bộ suit cách điệu có đường cắt sắc nét.

Phong cách của Thu Hoài đặc biệt phù hợp với phụ nữ công sở ở độ tuổi 35+, những người đã định hình được cá tính và không ngại thể hiện bản thân qua trang phục. Cô thường chọn gam màu trầm như đen, đỏ rượu, xanh than hay nâu chocolate - những màu sắc giúp tổng thể trở nên sang chảnh, kiêu kỳ hơn.

Nhìn vào phong cách của Huyền Lizzie và Vũ Thu Hoài trên màn ảnh, có thể thấy thời trang công sở dành cho phụ nữ tuổi 35+ ngày nay không còn bó buộc trong những khuôn mẫu cứng nhắc. Đó là sự kết hợp giữa thanh lịch, hiện đại và cá tính riêng.