Chiếc áo đen cơ bản hóa ra lại là món đồ “quyền lực” nhất tủ đồ công sở

Từ áo thun, áo tank top đến sơ mi hay áo len mỏng, gam màu đen luôn mang đến cảm giác gọn gàng, thanh lịch và dễ phối. Chỉ cần kết hợp cùng quần trắng, denim xanh hay chân váy màu trung tính, tổng thể đã đủ tinh tế để mặc đi làm mỗi ngày mà không hề nhàm chán.

Nếu bạn cũng có một chiếc áo đen, hãy thử những cách phối này:

Áo thun đen + quần trắng ống suông

Set đồ "mát mắt" nhất trong danh sách. Quần trắng giúp trung hòa cảm giác nặng nề của màu đen, phối thêm loafer đen và túi đeo vai đen là đã đủ gọn gàng, thanh lịch.

Áo thun đen + quần jeans

Áo thun cotton đen phối cùng jeans xanh dáng suông mang cảm giác thoải mái, đời thường. Đi cùng loafer nâu và túi tote nâu sẽ giúp tổng thể bớt lạnh và dễ gần hơn.

Áo tank top đen + chân váy kaki

Áo tank gân màu đen phối với chân váy midi kaki tạo bảng màu dịu mắt. Thêm giày ballet màu kem và túi bucket trắng ngà sẽ khiến outfit nhẹ nhàng, nữ tính hơn.

Áo len mỏng đen + quần tây xám

Một set thiên về công sở chỉn chu. Áo len tay dài màu đen phối cùng quần tây xám cạp cao rất hợp để đi làm, họp hành hoặc những dịp cần vẻ ngoài trưởng thành, đáng tin cậy.

Áo cổ vuông đen + quần kaki

Cổ vuông mang nét cổ điển hơn cổ tròn thông thường. Khi phối cùng quần kaki ống đứng và phụ kiện đen, đây chính là "công thức đi làm kiểu Pháp" vừa đơn giản vừa dễ mặc.

Áo đen bên trong + sơ mi xanh khoác ngoài

Sơ mi xanh nhạt như một lớp áo khoác mỏng giúp outfit đen trở nên thoáng và tươi hơn. Quần trắng cùng túi màu kem có tác dụng làm sáng tổng thể, sandal đen giúp set đồ hài hòa hơn.

Sơ mi đen + chân váy trắng

Sơ mi đen tạo cảm giác trưởng thành hơn áo thun đen. Khi phối với chân váy trắng dáng midi sẽ cho tổng thể sạch sẽ, nữ tính nhưng không quá ngọt ngào.

Áo đen + áo khoác kaki ngắn + quần jeans

Đây là kiểu outfit nhiều lớp nhưng vẫn rất đời thường. Áo khoác kaki giúp tăng chiều sâu cho set đồ, jeans giữ lại cảm giác thoải mái, còn giày đen giúp tổng thể gọn và cân bằng hơn.

Áo đen + chân váy nâu cà phê

So với chân váy màu kem, màu nâu mang cảm giác trầm và sang hơn. Đen và nâu là cặp màu rất dễ tạo cảm giác "có gu", đặc biệt khi đi cùng giày Mary Jane đen và túi đen nhỏ.

Áo đen thật ra là món đồ cực kỳ dễ mặc, chỉ cần tránh phối mọi thứ quá tối. Kết hợp cùng trắng, xanh denim, kaki hoặc xám sẽ khiến tổng thể nhẹ nhàng và thời trang hơn rất nhiều.

