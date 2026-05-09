Nếu chưa biết mặc gì đi làm, hãy thử style công sở kiểu quý cô nước Pháp

Gợi ý đồ công sở lấy cảm hứng từ những quý cô Pháp: không cần quá nhiều màu sắc hay phụ kiện cầu kỳ, chỉ cần vài món đồ cơ bản như sơ mi trắng, chân váy midi, blazer dáng rộng hay quần ống suông là đủ tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế và rất "có gu". Điều thú vị ở phong cách này là cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn sang, mặc đi làm hay đi café cuối tuần đều hợp.

Blazer màu be phối quần trắng ống rộng luôn là combo không bao giờ lỗi mốt. Công thức này mang lại cảm giác sang, thoáng và cực hợp với môi trường công sở mùa hè.

Áo len hồng pastel mix cùng chân váy trắng midi mang cảm giác mềm mại, nữ tính kiểu Pháp. Đây là kiểu outfit rất hợp cho những ngày đi làm muốn trông nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ chỉn chu.

Sơ mi xanh sheer mặc ngoài tank top trắng kết hợp chân váy denim dài là kiểu casual chic đang được nhiều fashion blogger yêu thích. Nhìn đơn giản nhưng lại tạo cảm giác rất có gu.

Set đồ trắng đơn giản nhưng lại đậm chất quiet luxury, không chỉ giúp bạn nổi bật mà còn tôn khí chất.

Sơ mi nơ trắng phối quần jeans hồng dusty giúp outfit công sở trở nên trẻ trung và thú vị hơn. Một chút màu sắc dịu nhẹ đủ khiến tổng thể nổi bật mà vẫn giữ được nét thanh lịch cần có.

Áo satin viền ren mix chân váy đen tạo nên vẻ nữ tính kiểu Pháp rất đặc trưng. Outfit này phù hợp cho những buổi hẹn sau giờ làm hoặc ngày muốn mặc đẹp hơn thường lệ một chút.

Blazer xám phối chân váy xuyên thấu nhẹ là công thức giúp outfit công sở bớt cứng nhắc. Vẫn giữ sự chuyên nghiệp nhưng thêm chút mềm mại, hiện đại đúng tinh thần French chic.

Set váy xanh nhạt dáng cổ điển khiến người mặc trông thanh thoát và sang theo cách rất nhẹ nhàng. Những gam màu lạnh, nhã như xanh phấn luôn là "vũ khí" của các quý cô công sở thích vẻ ngoài tinh tế.

Sơ mi nơ trắng và chân váy mini tối màu là kiểu phối đồ vừa cổ điển vừa trẻ trung. Một outfit rất hợp cho những cô gái thích phong cách "quiet luxury" nhẹ nhàng mà không quá phô trương.

Sơ mi trắng oversized phối cùng quần suông màu be và khăn lụa cổ nhỏ đúng chuẩn quý cô Paris. Outfit tối giản nhưng nhờ bảng màu trung tính và cách layer tinh tế mà tổng thể trông thanh lịch hơn hẳn.



