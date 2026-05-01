Càng đơn giản càng sang: Chân váy viền ren đang được phụ nữ Pháp lăng xê

Điểm thú vị của chân váy viền ren nằm ở chính sự đối lập: phần ren mềm mại giúp tổng thể trở nên nữ tính hơn, trong khi phom váy suông hoặc hơi ôm lại giữ được sự gọn gàng, hiện đại. Khi kết hợp với áo hai dây hoặc tank top đơn giản, outfit lập tức mang vibe mùa hè phóng khoáng – nhẹ mà không nhạt, gợi cảm vừa đủ.

Nếu muốn tăng thêm chút cá tính, bạn có thể học cách mix cùng áo thun ôm hoặc áo đen cổ sâu. Sự tương phản giữa tông màu tối và chiếc váy ren sáng màu tạo hiệu ứng thị giác rất “đắt”, vừa tôn dáng vừa khiến tổng thể trông có điểm nhấn hơn hẳn. Đây cũng là công thức dễ áp dụng khi đi dạo phố, cà phê hay check-in cuối tuần.

Với những ngày cần chỉn chu hơn, cardigan mỏng hoặc áo khoác da lộn sẽ là lựa chọn lý tưởng. Một chiếc cardigan màu be hoặc xám không chỉ giúp outfit trở nên dịu dàng mà còn khéo léo che đi những khuyết điểm như hông rộng hay phần thân trên đầy đặn. Trong khi đó, áo khoác da hoặc da lộn lại mang đến nét retro, giúp set đồ trông “có gu” hơn mà không hề bị nặng nề.

Điểm chung của những cách phối này chính là sự tiết chế. Không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ một chiếc túi đơn giản, đôi giày bệt hoặc sandal tối giản và thêm kính mát là đủ để hoàn thiện tổng thể. Chính sự tối giản ấy lại là “chìa khóa” tạo nên vẻ sang trọng rất riêng – kiểu sang không phô trương, càng nhìn càng thấy tinh tế.

Nói một cách dễ hiểu, nếu bạn đang tìm một item vừa dễ mặc, vừa có thể biến hóa linh hoạt từ đi làm, đi chơi đến hẹn hò, thì chân váy viền ren chính là lựa chọn đáng thử nhất lúc này.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: ACFC

Nơi mua: WAVE Resort Wear

Nơi mua: Zara

Nơi mua: Tiệm may Xíu Xíu