Phụ nữ Pháp không xây dựng phong cách từ sự cầu kỳ, mà từ sự tiết chế. Trong tủ đồ công sở của họ, bạn sẽ hiếm khi thấy những món đồ quá nổi bật hay phức tạp. Thay vào đó là những chiếc sơ mi trắng, quần jeans ống rộng, cardigan mỏng hay chân váy dáng dài – tất cả đều mang bảng màu trung tính và phom dáng chuẩn mực. Điều làm nên sức hút không nằm ở việc họ mặc gì, mà là cách họ phối hợp mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhưng có chủ đích. Chính sự tối giản này lại tạo nên vẻ ngoài “không cố mà đẹp”, khiến phong cách công sở kiểu Pháp luôn giữ được sức hấp dẫn vượt thời gian.

Điểm đặc trưng của phong cách này nằm ở sự cân bằng. Một chiếc áo sơ mi trắng – dù là dáng cổ V, bèo nhún hay ren mỏng – luôn mang đến cảm giác thanh lịch và sạch sẽ. Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng cạp cao, tổng thể outfit ngay lập tức trở nên hiện đại hơn, đồng thời giúp tôn dáng rõ rệt. Đây cũng là lý do vì sao phụ nữ Pháp hiếm khi chạy theo xu hướng quá nhanh, mà thay vào đó họ đầu tư vào những item cơ bản nhưng có khả năng “nâng tầm” tổng thể.

Nhìn vào những set đồ trong loạt ảnh, có thể thấy một điểm chung rất rõ: mọi thứ đều có vẻ như “không cố gắng”. Áo sơ mi có thể hơi rộng, quần jeans không ôm sát, nhưng chính độ rộng vừa phải đó lại tạo nên cảm giác phóng khoáng – thứ làm nên tinh thần thời trang Pháp. Không cần ép dáng, không cần quá nhiều chi tiết, chỉ cần form dáng chuẩn và chất liệu đủ tốt là đã đủ để ghi điểm.

Một yếu tố khác không thể thiếu là cách họ xử lý tỷ lệ cơ thể. Hầu hết các outfit đều sử dụng quần cạp cao hoặc áo dáng ngắn để kéo dài đôi chân. Những chi tiết như thắt lưng, đường xếp ly hay cổ áo mở nhẹ cũng giúp tạo điểm nhấn mà không làm tổng thể bị rối. Chính sự tiết chế này khiến trang phục công sở kiểu Pháp luôn trông nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhòa.

Ngoài ra, phụ kiện cũng được sử dụng rất có chủ đích. Một chiếc túi da đơn giản, kính râm hay túi cói mùa hè không chỉ hoàn thiện outfit mà còn tăng thêm “vibe” Pháp đặc trưng – vừa có chút nghỉ dưỡng, vừa giữ được nét thanh lịch cần thiết nơi công sở.

Điều thú vị là phong cách này không hề kén người mặc. Dù bạn theo đuổi hình ảnh nữ tính, tối giản hay hơi hướng “old money”, chỉ cần một chiếc sơ mi trắng và quần denim phù hợp, bạn đã có thể xây dựng một diện mạo vừa chuyên nghiệp vừa thời thượng.

Có thể nói, thời trang công sở của phụ nữ Pháp không nằm ở việc mặc gì quá nổi bật, mà ở cách họ khiến những món đồ quen thuộc trở nên cuốn hút hơn. Và đôi khi, chính sự đơn giản lại là thứ khiến người khác phải nhìn lâu hơn.