5 món thời trang tối giản đáng sắm nhất cho tủ đồ mùa thu

Giai đoạn giao mùa luôn là thời điểm lý tưởng để chị em mua sắm cho tủ đồ. Và dù rủng rỉnh tới đâu, chị em cũng cần mua sắm có chọn lọc. Như vậy, các nàng không chỉ xây dựng được phong cách sành điệu, mà còn có thể tiết kiệm được tiền bạc, thời gian. Trong trường hợp các nàng yêu thích style tối giản, sau đây là 5 món đồ sắm nhất.

Bật mí rằng, những item này tuy có kiểu dáng basic nhưng lại rất trẻ trung, hiện đại, thậm chí có thể nâng tầm phong cách thêm sang xịn mịn.

Áo len tăm

Mùa thu là khoảng thời gian hoàn hảo nhất để mặc áo len tăm. Bởi lẽ, mẫu áo này đặc biệt lý tưởng khi diện trong những ngày se lạnh, mà không mang lại cảm giác bức bí, khó chịu. Đặc trưng của áo len tăm là sự trẻ trung, ngọt ngào. Ngoài ra, mẫu áo này cũng toát lên nét thanh lịch, trang nhã.

Xoay quanh áo len tăm, chị em có nhiều biến tấu đáng lưu tâm như áo kẻ ngang nổi bật, áo màu be tao nhã hay áo màu pastel dịu ngọt. Tất cả các phiên bản này đều phù hợp với phong cách tối giản. Sự kết hợp giữa áo len tăm và quần denim hay áo len tăm cùng chân váy dài sẽ tạo nên tổng thể trang phục dịu dàng, tao nhã.

Chân váy suông

Có thể nói rằng, chân váy suông là mảnh ghép không thể phù hợp hơn cho tủ đồ tối giản. Với phom dáng gọn gàng, chân váy suông tạo sự cao ráo, thanh thoát cho tổng thể. Chân váy suông giúp chị em ghi điểm phong cách ngay cả khi các nàng chọn phiên bản mang tông màu đen hay trắng.

Chân váy suông màu trung tính rất nhẹ nhàng, tao nhã và dễ phối đồ. Những lúc không muốn phối đồ cầu kỳ nhưng vẫn cần có vẻ ngoài tinh tế, hack tuổi, chị em hãy áp dụng công thức gồm chân váy suông kết hợp với áo màu trung tính.

Quần jeans ống đứng

Quần jeans ống đứng siêu trẻ trung và cá tính. Ngoài ra, mẫu quần này cũng có độ gọn gàng, đứng dáng nên gây ấn tượng ở sự thanh lịch. Chị em nên chọn quần jeans ống đứng dài trên mắt cá chân. Nhờ vậy, các nàng dễ có được tổng thể vóc dáng cao ráo và thanh thoát.

Quần jeans ống đứng giúp chị em có vẻ ngoài nổi bật mà không cần kết hợp quá cầu kỳ. Cụ thể, chỉ cần kết hợp quần jeans ống đứng với áo blouse trắng, áo thun và cardigan mỏng hoặc áo sơ mi, sau đó sơ vin gọn gàng, chị em có ngay bộ cánh thời thượng.

Áo sơ mi màu nhã nhặn

Áo sơ mi là món thời trang hot quanh năm suốt tháng. Kiểu áo này vẫn phù hợp với mùa thu, thậm chí có thể ứng dụng sang mùa đông vì sự đa-zi-năng. Chưa cần sắm áo sơ mi quá cầu kỳ, chị em cứ ưu tiên sơ mi trắng, sơ mi kẻ sọc hoặc sơ mi màu xanh than, vậy là có thể nâng tầm phong cách.

Sự kết hợp giữa áo sơ mi màu nhã nhặn và quần jeans xanh hay sơ mi + quần short đứng dáng sẽ giúp chị em có được bộ trang phục trẻ trung xen lẫn nét thanh lịch. Để nâng tầm vẻ sang xịn mịn của tổng thể outfit, các nàng chỉ cần sơ vin, tô điểm thêm thắt lưng da. Muốn tận dụng áo sơ mi khi bước sang mùa lạnh, chị em chỉ cần khoác ngoài áo blazer, áo trench coat hoặc áo cardigan dịu dàng, nữ tính.

Váy dài

Váy dài toát lên nét nữ tính và dịu dàng. Do đó, món thời trang này cũng rất phù hợp với không khí dịu dàng của mùa thu. Để xây dựng style tinh giản, chị em hãy ưu tiên váy màu trung tính. Một chiếc váy cổ tròn nhấn eo, hay váy cổ vuông phom dáng gọn gàng là đủ để chị em ghi điểm phong cách.

Váy dài màu trung tính, thiết kế gọn dáng phù hợp với phụ nữ ở mọi độ tuổi, đồng thời giúp tăng độ mềm mại, nữ tính cho phong cách tối giản.

Ảnh: Sưu tầm