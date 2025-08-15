Gần 40 tuổi nhưng Minh Hằng cứ trẻ mãi không già nhờ chăm diện 4 món thời trang

Minh Hằng đã bước sang tuổi 38 vào năm nay. Tuy nhiên, nếu không nói thì khán giả sẽ không để ý tới tuổi thật của Minh Hằng vì nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng trông rất trẻ trung. Bên cạnh nhan sắc được bảo dưỡng tốt theo thời gian, Minh Hằng còn sở hữu phong cách hack tuổi, giúp tôn lên visual "lão hóa ngược".

Style của Minh Hằng không quá phức tạp, bí kíp trẻ hóa phong cách của bà mẹ 1 con xoay quanh 4 món đồ sau đây:

Áo thun

Áo thun chính là biểu tượng của sự trẻ trung, năng động. Do đó, muốn hack tuổi theo cách đơn giản nhất, chị em chỉ việc bổ sung áo thun cho tủ đồ. Bản thân Minh Hằng cũng không chọn áo thun quá cầu kỳ. Cô ưu tiên áo thun đen và trắng rất đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt.

Chính cách phối đồ của Minh Hằng là điều giúp vẻ ngoài của cô luôn nổi bật. Mỹ nhân sinh năm 1987 kết hợp áo thun ôm dáng với quần jeans để tạo nên outfit quyến rũ, hay mix áo thun trắng cùng quần denim short màu đen, khoác ngoài áo blazer để có được vẻ ngoài vừa cá tính, vừa thanh lịch.

Quần denim short

Quần denim short không bao giờ lỗi mốt. Đặc trưng của item này chính là sự cá tính và bụi bặm. Ngoài ra, quần denim short còn mang tới công dụng tôn dáng cao ráo, đồng thời làm nổi bật đôi chân thon thả của người diện.

Minh Hằng gợi ý phiên bản quần denim short hack tuổi đỉnh nhất chính là quần short màu xanh denim. Minh Hằng nhân đôi sự trẻ trung, tươi tắn bằng cách kết hợp quần denim short với áo sáng màu như là áo thun trắng, áo gile vàng pastel, áo len mỏng màu be.

Quần ống suông

Quần ống suông mang đậm nét phóng khoáng, đồng thời đem lại cảm giác thoải mái cho người diện. Minh Hằng không đóng khung style với 1 kiểu quần ống suông. Cô biến hóa với quần denim ống rộng, quần ống suông màu đen tối giản.

Với quần ống rộng, chị em không nhất thiết phải mix & match theo cách quá cầu kỳ. Ngay cả khi diện quần ống rộng theo những công thức đơn giản nhất, vẻ ngoài của người mặc vẫn sẽ tỏa sáng với sự trẻ trung, thời thượng mà chẳng cần cố.

Váy sáng màu

Minh Hằng rất chăm diện váy và những set váy của Minh Hằng luôn mang đến ấn tượng về sự nổi bật, trẻ trung. Chị em có thể tham khảo từ Minh Hằng một số mẫu váy tuyệt đẹp như váy trắng bèo nhún, váy sơ mi màu be, hay set chân váy và áo đồng bộ, họa tiết gingham.

Bí kíp mặc váy siêu hack tuổi của Minh Hằng chính là ưu tiên phiên bản sáng màu. Minh Hằng còn gợi ý một số món phụ kiện giúp set váy thêm nổi bật như là mũ cói, túi cói, sandal to bản.

Ảnh: Sưu tầm