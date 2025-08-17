5 món thời trang out trình, đẹp vượt thời gian, càng mặc càng mát như gió biển ôm lấy da

1. Áo sơ mi oversized

Được xem là món át chủ bài trong mọi kiểu thời tiết nhưng vào mùa hè, áo sơ mi oversized lại càng khẳng định vị trí khi mặc mát, lại có tính ứng dụng cực cao. Thiết kế form rộng giúp cơ thể dễ "thở" hơn, hạn chế tối đa cảm giác bí bách. Nếu áo có chất liệu vải nhẹ như cotton, linen hay tencel thì còn đảm bảo thấm hút mồ hôi cực tốt. Mặc sơ mi vào là kiểu gì cũng thấy chill hẳn, nhất là khi chọn màu trắng, pastel hoặc họa tiết kẻ sọc.

Chưa kể, áo sơ mi oversized có thể mặc thành áo khoác ngoài, mix cùng áo 2 dây, áo tank top bên trong để tăng độ thời trang mà vẫn thoáng mát. Cũng có thể cài hết cúc rồi sơ vin nhẹ với quần short hoặc chân váy, đảm bảo vừa gọn gàng, vừa ăn điểm thanh lịch. Kiểu áo này còn giúp che nắng khá hiệu quả nên đi làm hay đi chơi đều tiện hết nấc.

2. Áo bí hai dây

Áo bí là item đang làm mưa làm gió với hội chị em nhờ thiết kế mỏng nhẹ, hai dây nhỏ và phần thân áo dáng xòe phồng đặc trưng. Với chất liệu muslin, cotton mềm hoặc vải thô rút nhún, chiếc áo này vừa tạo độ bồng bềnh đáng yêu, vừa giúp che bụng với những nàng chưa hài lòng với vòng 2 của mình, giấu dáng cực khéo. Mặc lên là thấy mát như không mặc, đặc biệt phù hợp với những ngày nắng gắt muốn mặc gì thật thoải mái mà vẫn xinh xắn, nổi bật.

Dáng áo này cực kỳ nịnh dáng vì không ôm, không gò bó cơ thể. Bạn có thể phối áo bí với quần jeans ống rộng, quần lửng vải đũi hoặc chân váy chữ A để lên đồ nhanh gọn mà vẫn thời trang. Những gam màu kem, trắng, nâu nhạt hay pastel càng làm tăng vibe dịu dàng, nữ tính. Đây đích thị là item siêu đỉnh trong tủ đồ hè, càng mặc càng nghiện.

3. Áo phông oversized

Không cần quá cầu kỳ, một chiếc áo phông oversized đơn giản cũng đủ để bạn lên đồ siêu nhanh vào những ngày oi ả. Ưu điểm lớn nhất của áo phông form rộng là độ thoáng mát tuyệt đối, không ôm sát cơ thể nên cực kỳ lý tưởng để mặc khi di chuyển nhiều, đổ mồ hôi liên tục. Áo chất liệu cotton hoặc poly-cotton co giãn nhẹ sẽ hạn chế hầm nóng tối ưu.

Điểm cộng nữa là áo phông oversized rất dễ phối đồ và không bao giờ lỗi mốt. Không chỉ phối cùng quần dài mà mix với biker short cho năng động hoặc chân váy tennis để thêm phần nữ tính đều "okela". Những mẫu áo có in hình graphic, slogan còn giúp tăng thêm phần cá tính, trẻ trung. Đây chính là item ruột của hội Gen Z mỗi lần cần outfit đơn giản mà vẫn muốn chất chơi.

4. Váy suông mát mẻ

Nếu hỏi món đồ nào dành cho hội nàng lười mà mặc vẫn xinh thì câu trả lời chắc chắn là váy suông mát mẻ. Không cần phối quá nhiều lớp, không cần bó buộc dáng người, chiếc váy dáng suông nhẹ tênh này mặc vào là thấy mát rượi. Vải đũi, cotton mềm, muslin hay viscose là những chất liệu nên ưu tiên vì vừa bay bổng vừa thấm hút mồ hôi tốt. Dáng váy chữ A hoặc babydoll đều dễ mặc, hợp với mọi vóc dáng, đặc biệt che bụng và đùi cực khéo.

Kết hợp thêm kính râm, túi cói, dép lê hoặc sandals là có ngay một outfit đi dạo, đi chơi cực chill. Nếu muốn thanh lịch hơn, bạn có thể khoác thêm áo sơ mi mỏng hoặc cardigan lưới bên ngoài. Chỉ cần chọn đúng màu sắc nhã nhặn như be, trắng, xanh nhạt hay cam đất là chuẩn xu hướng 2025 rồi đấy.

5. Quần ống rộng

Với form suông thẳng hoặc xếp ly nhẹ, quần ống rộng không dính vào da giúp bạn di chuyển thoải mái suốt ngày dài. Quần ống rộng chất vải jeans, thô đũi, linen hoặc cotton mỏng sẽ giúp cơ thể thoáng khí tối đa, hạn chế tích tụ mồ hôi, càng mặc càng thấy mát.

Không những thoáng mát, quần ống rộng còn ghi điểm tuyệt đối về tính thẩm mỹ. Bạn có thể phối cùng áo croptop để khoe eo hoặc áo 2 dây tạo vibe nghỉ mát. Những cô nàng công sở cũng có thể mix quần ống rộng dài với sơ mi lụa hoặc áo blouse để vừa thanh lịch vừa mát mẻ. Quần tông trung tính như ghi, kem, xanh olive… còn giúp kéo dài chân, nâng tầm outfit lên đáng kể.





