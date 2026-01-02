Sao Hàn ngoài 40 đều hack tuổi siêu đỉnh nhờ 5 món thời trang

Trong làng giải trí Hàn Quốc, những sao nữ ngoài 40 tuổi vẫn luôn giữ được phong độ trẻ trung và quyến rũ. Mặc dù họ đã bước qua độ tuổi mà người ta thường nghĩ sẽ có những thay đổi lớn về ngoại hình, nhưng với sự khéo léo trong việc lựa chọn trang phục, các sao Hàn vẫn giữ vững được vẻ ngoài tươi mới.

Một trong những bí quyết chính là việc chọn những item thời trang giúp hack tuổi mà không cần phải phô trương quá nhiều. Hãy cùng khám phá những món đồ thời trang mà sao Hàn ngoài 40 tuổi yêu thích và biến chúng thành những bí mật giữ gìn nét thanh xuân.

Áo khoác da

Áo khoác da là một trong những món đồ không bao giờ lỗi thời và luôn xuất hiện trong tủ đồ của các sao Hàn. Dù ngoài 40, nhiều sao Hàn vẫn yêu thích diện áo khoác da vì khả năng tạo nên vẻ ngoài cá tính, năng động nhưng lại không hề làm mất đi vẻ thanh lịch. Áo khoác da dáng suông, hoặc bomber jacket giúp tạo ra một phong cách trẻ trung, mạnh mẽ mà không quá "hầm hố". Hơn nữa, chất liệu da cũng dễ dàng giúp người mặc nâng tầm diện mạo và khoe được khí chất đầy thu hút.

Ngoài ra, sự kết hợp của áo khoác da với những bộ đồ đơn giản như áo phông trắng và quần jeans xanh khiến các sao Hàn trở nên thời thượng nhưng không quá lòe loẹt. Cảm giác bụi bặm, hiện đại từ áo khoác da luôn là yếu tố giúp các sao hack tuổi hiệu quả.

Áo sáng màu

Trong khi những sắc màu đậm thường khiến người mặc trông già dặn hơn, áo sáng màu lại có khả năng làm bật lên làn da, khiến gương mặt trở nên sáng sủa và tươi tắn hơn. Các sao Hàn ngoài 40 tuổi rất ưa chuộng những chiếc áo sơ mi hay áo len có màu sắc nhẹ nhàng như trắng, hồng pastel, xanh dương nhạt, hoặc màu be. Những gam màu này không chỉ giúp làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên mà còn mang đến sự thanh thoát, trẻ trung.

Áo sáng màu thường được phối cùng các trang phục tối giản, chẳng hạn như quần jeans xanh hay chân váy trắng, tạo ra một tổng thể nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy thu hút. Một chiếc áo sáng màu có thể làm cho người mặc cảm giác mềm mại, nữ tính, dễ chịu và cực kỳ trẻ trung.

Áo cardigan

Không thể thiếu trong tủ đồ của các sao Hàn ngoài 40 tuổi chính là áo cardigan. Món đồ này giúp tạo ra vẻ ngoài thoải mái nhưng không kém phần thanh lịch. Những chiếc cardigan dáng dài hoặc ngắn đều có thể phối hợp hoàn hảo với các item khác như áo phông, sơ mi hay đầm suông.

Cardigan còn giúp che khéo một số khuyết điểm của cơ thể, đồng thời tạo cảm giác gọn gàng, trẻ trung hơn. Các sao Hàn thường chọn cardigan có chất liệu mỏng nhẹ hoặc dày dặn vừa đủ để có thể diện trong nhiều mùa, từ mùa thu đông cho đến mùa xuân hè. Đặc biệt, cardigan thường được mix cùng quần jeans xanh hoặc quần vải trắng, tạo nên phong cách đơn giản nhưng thanh thoát.

Quần jeans xanh

Jeans luôn là món đồ thời trang cơ bản không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ ai. Đặc biệt là những chiếc quần jeans xanh cổ điển, được các sao Hàn ngoài 40 tuổi ưa chuộng vì tính dễ phối đồ và khả năng hack tuổi tuyệt vời. Những chiếc jeans này thường có thiết kế đơn giản, vừa vặn với cơ thể, không quá ôm sát nhưng cũng không quá rộng, tạo nên sự thoải mái mà vẫn tôn lên được vóc dáng.

Quần jeans xanh có thể phối cùng bất kỳ kiểu áo nào, từ áo phông, sơ mi đến áo khoác, và đều có thể tạo ra phong cách tự nhiên, trẻ trung. Nếu muốn thêm phần nữ tính, các sao Hàn còn phối quần jeans với giày cao gót, giúp kéo dài chân và tạo sự thanh thoát cho tổng thể.

Quần trắng

Một item khác mà sao Hàn ngoài 40 tuổi yêu thích chính là quần trắng. Khác với quần jeans xanh, quần trắng mang đến vẻ ngoài tươi mới, hiện đại và trẻ trung. Các sao Hàn thường chọn những chiếc quần trắng với chất liệu vải nhẹ nhàng, có thể là vải linen hay cotton, giúp dễ dàng di chuyển mà vẫn đảm bảo sự thoải mái.

Quần trắng rất dễ phối với nhiều kiểu áo khác nhau, từ áo sơ mi thanh lịch đến áo phông năng động. Chúng mang lại vẻ ngoài trang nhã, nhưng lại không kém phần sang trọng. Khi diện quần trắng, các sao Hàn thường phối cùng áo sáng màu hoặc các món đồ tối giản để tạo nên tổng thể hài hòa và trẻ trung.

Ảnh: Instagram