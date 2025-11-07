5 mẫu áo khoác làm nên phong cách sang trọng, trẻ trung của sao Hàn trên 40 tuổi

Khi nói đến phong cách của các sao nữ Hàn Quốc ở độ tuổi ngoài 40, người ta dễ dàng nhận ra sự tinh tế, sang trọng và trưởng thành toát ra trong từng bộ trang phục. Không còn chạy theo xu hướng nhất thời, họ ưu tiên những thiết kế tôn dáng, giữ ấm và thể hiện đẳng cấp riêng. Trong số đó, áo khoác chính là món đồ không thể thiếu mỗi khi tiết trời se lạnh.

Dưới đây là 5 kiểu áo khoác được các sao nữ Hàn ở tuổi 40+ yêu thích và thường xuyên lựa chọn, vừa thanh lịch lại dễ ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Áo blazer

Áo blazer là món đồ không bao giờ lỗi mốt, đặc biệt được ưa chuộng bởi những người phụ nữ Hàn ở độ tuổi ngoài 40. Dáng áo này mang đến vẻ chỉn chu, chuyên nghiệp nhưng vẫn có nét mềm mại, nữ tính nếu được kết hợp khéo léo.

Các sao nữ Hàn trên 40 thường chọn blazer dáng suông hoặc hơi oversized, chất liệu dày dặn như len, dạ hoặc vải tuýt để vừa giữ ấm vừa tạo form đứng dáng. Màu sắc ưa thích thường là những tông trung tính như be, xám, nâu, đen hoặc xanh navy, rất dễ phối cùng áo len cổ lọ, quần jeans hay chân váy midi.

Áo khoác bomber

Khác với blazer, áo khoác bomber mang tinh thần năng động, phóng khoáng hơn. Dù đã qua tuổi 40, nhiều sao nữ Hàn vẫn yêu thích kiểu áo này vì nó giúp cân bằng giữa sự trẻ trung và nét thời trang hiện đại.

Những thiết kế áo bomber mà họ chọn thường có phom vừa vặn, tránh quá rộng để không tạo cảm giác luộm thuộm. Chất liệu phổ biến là da lộn, nylon hoặc vải gió dày, có thể mix cùng quần tây, chân váy bút chì hoặc quần jeans tối màu. Một công thức thường thấy là bomber màu trung tính kết hợp với áo cổ lọ, tạo nên outfit vừa năng động vừa sang trọng.

Áo khoác dạ dáng dài

Trong tủ đồ của các sao nữ Hàn ở tuổi 40+, áo khoác dạ dáng dài gần như là "must-have item". Kiểu áo này không chỉ giữ ấm tuyệt đối trong mùa đông mà còn giúp tôn lên thần thái điềm đạm và trưởng thành.

Họ thường chọn những chiếc áo dạ có đường cắt tinh tế, tôn dáng, độ dài chạm gối hoặc qua gối để tạo hiệu ứng kéo dài cơ thể. Gam màu phổ biến là camel, nâu socola, xám tro hoặc trắng kem. Khi khoác ngoài một chiếc áo cổ cao hoặc đầm len, chiếc áo dạ dài giúp tổng thể trở nên sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện. Đôi khi, chỉ cần thêm một chiếc khăn len bản to và đôi boots da là đã hoàn thiện hình ảnh quý phái, chuẩn phong cách minh tinh.

Áo khoác da

Áo khoác da không chỉ dành cho giới trẻ. Các sao nữ Hàn ở độ tuổi ngoài 40 cũng rất chuộng kiểu áo này vì nó mang lại nét mạnh mẽ, độc lập mà vẫn giữ được sự quyến rũ tinh tế. Những chiếc áo da mà họ chọn thường có kiểu dáng cơ bản, giúp dễ phối đồ và bền vững theo thời gian.

Một chiếc áo khoác da màu đen hoặc nâu kết hợp cùng áo len cổ lọ màu sáng, quần jeans hoặc chân váy midi là công thức phối đơn giản mà hiệu quả. Khi cần tạo vẻ mềm mại, họ có thể mix áo da cùng váy lụa dài hoặc váy hoa nhỏ, vừa nữ tính vừa hiện đại.

Áo khoác vải tweed

Nhắc đến phong cách sang trọng của phụ nữ Hàn Quốc tuổi 40+, không thể thiếu áo khoác tweed. Chất liệu tweed vốn gắn liền với vẻ quý phái, được ưa chuộng vì khả năng giữ ấm và tạo phom dáng gọn gàng.

Các sao nữ Hàn thường chọn áo khoác tweed dáng ngắn, phối cùng quần suông, quần jeans hoặc chân váy đồng bộ để tạo set đồ hoàn chỉnh. Màu sắc phổ biến là pastel, trắng ngà hoặc đen-trắng cổ điển. Áo vải tweed còn được yêu thích vì mang lại vẻ mềm mại, tinh tế mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Khi xuất hiện trong các sự kiện hoặc buổi chụp hình, áo khoác tweed giúp họ toát lên khí chất "lady" sang trọng nhưng vẫn gần gũi.

Ảnh: Sưu tầm