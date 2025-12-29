5 món thời trang được các mỹ nhân Việt ngoài 40 mặc nhiều nhất, bảo sao ai cũng trẻ trung hơn tuổi

Thời trang của phụ nữ sau tuổi 40 ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt khi hình ảnh các mỹ nhân Việt xuất hiện với phong thái tự tin, hiện đại và đầy sức sống. Ở độ tuổi này, phong cách không còn chạy theo xu hướng một cách vội vã mà chú trọng đến sự tinh tế, tính ứng dụng cao và khả năng tôn lên thần thái.

Quan sát tủ đồ đời thường, có thể thấy các người đẹp trên 40 tuổi thường xuyên gắn bó với một số item "ruột". Dưới đây là 5 món đồ được họ ưu ái nhất, vừa dễ mặc vừa giúp giữ vững phong độ thời trang theo năm tháng.

Áo blazer

Blazer gần như là biểu tượng thời trang của phụ nữ trưởng thành. Các mỹ nhân Việt trên 40 tuổi thường chọn blazer như một cách khẳng định sự thanh lịch và bản lĩnh. Ưu điểm lớn nhất của blazer nằm ở phom dáng đứng, giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng, chỉn chu hơn hẳn. Dù kết hợp cùng váy liền, quần jeans hay quần âu, blazer vẫn phát huy được khả năng "nâng tầm" phong cách.

Những gam màu trung tính như đen, be, xám hoặc pastel nhã nhặn thường được các người đẹp lựa chọn để dễ phối đồ và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Blazer không chỉ dành cho sự kiện hay môi trường công sở mà còn xuất hiện trong các set đồ dạo phố, cà phê cuối tuần, mang lại hình ảnh trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng.

Áo khoác lửng

Áo khoác lửng là item được các mỹ nhân trên 40 tuổi ưa chuộng nhờ khả năng cân đối tỷ lệ cơ thể. Độ dài vừa phải giúp phần thân trên trông gọn gàng hơn, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân khi kết hợp cùng quần cạp cao hoặc váy dài. Đây là lựa chọn thông minh cho những ai muốn trông trẻ trung mà không cần quá cầu kỳ.

Các người đẹp thường ưu tiên áo khoác lửng có thiết kế tối giản, chất liệu tốt và màu sắc dễ ứng dụng. Item này phù hợp với nhiều phong cách, từ thanh lịch, nữ tính cho đến năng động, hiện đại. Chỉ cần khoác nhẹ áo lửng bên ngoài trang phục cơ bản, tổng thể đã trở nên cuốn hút và thời thượng hơn rõ rệt.

Giày sneaker trắng

Sneaker trắng là minh chứng rõ ràng cho việc tuổi tác không phải rào cản của phong cách trẻ trung. Các mỹ nhân Việt trên 40 tuổi thường xuyên diện sneaker trắng trong đời thường nhờ sự thoải mái và khả năng phối đồ linh hoạt. Item này giúp cân bằng giữa nét năng động và sự tinh tế, tránh cho trang phục cảm giác "cưa sừng làm nghé".

Sneaker trắng có thể kết hợp cùng váy midi, quần jeans hay thậm chí là suit, mang lại vẻ ngoài hiện đại và gần gũi. Với thiết kế tối giản, gam màu trung tính, đôi giày này không làm lu mờ tổng thể mà ngược lại còn giúp set đồ trở nên hài hòa, trẻ trung hơn một cách tự nhiên.

Quần jeans

Quần jeans là món đồ vượt thời gian và không phân biệt độ tuổi. Đối với các mỹ nhân trên 40 tuổi, jeans thường được lựa chọn với phom dáng đứng, vừa vặn, không quá bó sát. Những kiểu quần này giúp tạo cảm giác thoải mái, đồng thời vẫn giữ được vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại.

Các người đẹp thường phối jeans cùng áo sơ mi, áo thun trơn hoặc blazer để tạo nên những set đồ đơn giản mà hiệu quả. Màu jeans xanh đậm, xanh nhạt hoặc đen đều được ưa chuộng vì dễ phối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Đây chính là item giúp họ duy trì hình ảnh trẻ trung nhưng không mất đi sự chín chắn vốn có.

Quần ống rộng

Quần ống rộng là lựa chọn hàng đầu của nhiều mỹ nhân Việt trên 40 tuổi nhờ sự thoải mái và tính thời trang cao. Kiểu quần này giúp che khuyết điểm phần hông và đùi, đồng thời mang lại vẻ ngoài phóng khoáng, hiện đại. Khi được may đo khéo léo, quần ống rộng còn giúp vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn.

Các người đẹp thường kết hợp quần ống rộng với áo ôm nhẹ hoặc áo sơ vin gọn gàng để tạo sự cân đối. Chất liệu mềm mại, rủ nhẹ cùng gam màu trung tính hoặc pastel giúp item này dễ dàng xuất hiện trong nhiều bối cảnh, từ dạo phố đến các sự kiện mang tính trang trọng.

Ảnh: Instagram, FBNV