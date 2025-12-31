Sao Hàn có chiều cao khiêm tốn thường diện 5 item để luôn sành điệu, tôn dáng

Không phải sao nữ Hàn nào cũng sở hữu chiều cao "chuẩn người mẫu", nhưng điều thú vị là rất nhiều gương mặt nổi tiếng vẫn luôn xuất hiện với vóc dáng cao ráo, thanh thoát nhờ cách lựa chọn trang phục khéo léo. Thay vì chạy theo những món đồ quá cầu kỳ, họ tập trung vào phom dáng, tỷ lệ và độ dài trang phục để "hack" chiều cao một cách tinh tế.

Dưới đây là 5 item quen thuộc được các sao nữ Hàn có chiều cao khiêm tốn đặc biệt yêu thích, vừa dễ mặc vừa giúp tổng thể trông gọn gàng và cao hơn rõ rệt.

Áo khoác lửng

Áo khoác lửng gần như là "bảo bối" của nhiều sao nữ Hàn khi muốn cải thiện tỷ lệ cơ thể. Với độ dài chỉ ngang eo hoặc trên hông, item này giúp phần thân trên trông ngắn lại, từ đó tạo cảm giác đôi chân dài hơn. Các kiểu áo khoác lửng phổ biến có thể kể đến như áo kaki, áo khoác denim dáng ngắn hay áo khoác da.

Nhiều sao nữ thường kết hợp áo khoác lửng với quần cạp cao hoặc váy ngắn để tối đa hiệu ứng tôn dáng. Ngoài ra, việc chọn áo khoác có phom đứng, vai gọn gàng cũng góp phần giúp tổng thể trông thanh thoát, tránh cảm giác bị "nuốt dáng" thường thấy ở áo khoác dài quá hông.

Áo len lửng

Áo len lửng là lựa chọn quen thuộc trong mùa thu – đông của các sao nữ Hàn. Khác với áo len dáng dài dễ khiến vóc dáng trông thấp và nặng nề, áo len lửng mang lại cảm giác trẻ trung, năng động và đặc biệt là rất "ăn gian" chiều cao.

Khi diện áo len lửng, phần eo được đặt cao hơn vị trí thực, giúp tỷ lệ cơ thể trở nên cân đối hơn. Nhiều sao nữ thường ưu tiên áo len lửng dáng ôm vừa phải, chất liệu mềm, kết hợp cùng chân váy ngắn hoặc quần jeans cạp cao. Những gam màu trung tính hoặc pastel nhẹ nhàng cũng giúp set đồ trông gọn gàng, tinh tế hơn.

Chân váy ngắn

Nhắc đến thời trang tôn dáng của sao nữ Hàn có chiều cao khiêm tốn thì không thể bỏ qua chân váy ngắn. Đây là item giúp khoe trọn đôi chân, đồng thời tạo cảm giác phần thân dưới dài hơn so với thực tế.

Các kiểu chân váy chữ A, váy xếp ly ngắn hoặc váy ôm dáng ngắn đều được ưa chuộng. Điểm chung là độ dài trên gối, vừa đủ để tôn chân mà vẫn giữ được sự thanh lịch. Khi kết hợp cùng áo lửng hoặc áo sơ vin gọn gàng, chân váy ngắn càng phát huy tối đa khả năng "hack dáng", giúp tổng thể trông cao ráo và trẻ trung hơn.

Quần jeans ống gọn gàng

Không cần đến những thiết kế quá phức tạp, quần jeans ống gọn gàng cũng là item được nhiều sao nữ Hàn lựa chọn để cải thiện vóc dáng. So với quần ống rộng hoặc quá dài, quần jeans dáng skinny, ống vẩy hoặc ống đứng vừa phải giúp đôi chân trông thon và dài hơn.

Độ dài quần cũng là yếu tố quan trọng. Nhiều sao nữ ưu tiên quần jeans vừa chạm mắt cá hoặc dài hơn một chút, kết hợp cùng giày đế cao hoặc giày mũi nhọn để kéo dài phần chân. Khi phối cùng áo lửng hoặc áo sơ vin, quần jeans ống gọn gàng trở thành lựa chọn an toàn nhưng hiệu quả trong việc tôn dáng.

Váy liền ngắn

Váy liền ngắn là item "cứu cánh" cho những ngày không biết mặc gì nhưng vẫn muốn trông cao ráo, gọn gàng. Với thiết kế liền mạch, váy ngắn giúp tạo đường thẳng từ trên xuống dưới, giúp tôn dáng tối ưu.

Các sao nữ Hàn thường chọn váy liền dáng chữ A, váy ôm nhẹ hoặc váy có chiết eo cao để nhấn vào vòng eo và kéo dài đôi chân. Độ dài trên gối kết hợp cùng giày cao gót hoặc ankle boots giúp tổng thể trông thanh thoát hơn hẳn. Váy liền ngắn cũng dễ biến hóa từ phong cách nữ tính, ngọt ngào đến thanh lịch, hiện đại, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Ảnh: Sưu tầm