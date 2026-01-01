4 cách mặc áo len siêu sang chảnh, trời càng lạnh càng phải ghim

Áo len không còn là món đồ chỉ để giữ ấm trong mùa đông nữa. Với sự đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, áo len đã trở thành một phần không thể thiếu trong tủ đồ của mọi tín đồ thời trang, đặc biệt là khi muốn tạo nên những bộ trang phục vừa thanh lịch lại vừa thoải mái. Nếu bạn đang tìm kiếm những cách kết hợp áo len vừa đẹp mắt lại sang trọng, đừng bỏ qua 4 công thức dưới đây:

Áo len mỏng và quần ống rộng

Áo len mỏng, nhẹ nhàng không chỉ phù hợp với mùa xuân hay những ngày chuyển mùa mà còn dễ dàng kết hợp với nhiều món đồ khác nhau. Một trong những cách đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng để diện áo len mỏng chính là kết hợp với quần ống rộng.

Quần ống rộng hiện đang là một xu hướng hot trong giới thời trang, bởi sự thoải mái và thanh lịch mà nó mang lại. Khi phối áo len mỏng với quần ống rộng, bạn sẽ có một bộ trang phục không chỉ thoải mái mà còn cực kỳ tinh tế. Chọn áo len có dáng ôm nhẹ nhàng, không quá chật, kết hợp với quần ống rộng sẽ tạo ra sự cân đối, giúp tôn lên dáng người mà không làm mất đi sự thoải mái.

Áo len và chân váy suông

Nếu bạn muốn tạo một bộ trang phục vừa nữ tính lại vừa sang trọng, sự kết hợp giữa áo len và chân váy suông chính là lựa chọn lý tưởng. Áo len dáng rộng, nhẹ nhàng khi phối với chân váy suông sẽ tạo ra một tổng thể hài hòa, không quá cầu kỳ nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn.

Với kiểu dáng này, bạn có thể lựa chọn chân váy suông dài hoặc midi, giúp khoe khéo đôi chân mà vẫn giữ được nét thanh thoát, duyên dáng. Bạn nên chọn áo len với chất liệu mềm mại, nhẹ nhàng để tạo sự thoải mái trong các hoạt động hàng ngày. Một chiếc áo len với phần cổ chữ V hoặc cổ tròn đều là những lựa chọn hợp lý.

Để tăng phần nữ tính cho bộ trang phục, một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh sẽ làm tôn lên vẻ duyên dáng. Đừng quên thêm một chiếc túi xách da nhỏ gọn hoặc một chiếc mũ beret cho thêm phần thanh lịch.

Áo len và quần âu

Sự kết hợp giữa áo len và quần âu luôn là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích phong cách thanh lịch. Đặc biệt, khi diện trong những dịp đặc biệt như đi làm hay đi dự tiệc, bộ trang phục này sẽ giúp bạn nổi bật mà vẫn giữ được sự tinh tế.

Để tạo ra vẻ ngoài sang trọng, bạn nên chọn áo len có chất liệu tốt như cashmere hoặc len merino, mang đến sự mềm mịn và ấm áp. Cùng với đó, quần âu dáng suông hoặc ôm nhẹ giúp khoe khéo đôi chân mà không làm mất đi sự thoải mái. Một chiếc áo len với phần tay dài hoặc tay lỡ sẽ tạo thêm sự trang nhã và thanh lịch cho bộ trang phục.

Áo len màu sắc và quần màu trắng/be

Nếu bạn muốn làm mới bản thân và thêm phần nổi bật trong mùa đông, đừng ngần ngại thử những chiếc áo len có màu sắc nổi bật kết hợp với quần màu trắng hoặc màu be. Màu sắc tươi sáng của áo len sẽ tạo ra điểm nhấn, làm cho bộ trang phục của bạn thêm phần ấn tượng và sang trọng.

Chọn áo len màu sắc như đỏ, xanh navy, hay tím pastel, phối cùng quần trắng hoặc be giúp bạn trông tươi mới và nổi bật mà không mất đi vẻ tinh tế. Nếu muốn tạo sự cân đối, bạn có thể chọn áo len có chi tiết đơn giản như cổ tròn, cổ lọ hoặc có phần tay bồng nhẹ nhàng.

Với trang phục này, một đôi giày loafer hoặc sneaker trắng sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Thêm một chiếc túi xách cùng tông màu hoặc một chiếc áo khoác dáng dài sẽ giúp bạn thêm phần thời thượng, phù hợp với không khí lạnh nhưng vẫn đầy phong cách.

Ảnh: Instagram