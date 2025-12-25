Nữ chính phim "Emily in Paris" càng gần 40 tuổi càng trẻ trung là nhờ 4 món thời trang

Lily Collins, nữ chính trong bộ phim đình đám Emily in Paris, đã trở thành biểu tượng thời trang của nhiều cô gái yêu thích phong cách sang trọng nhưng không kém phần tinh tế. Dù năm nay đã bước sang tuổi 36, nhưng cô vẫn giữ được nét trẻ trung, năng động nhờ vào những món đồ thời trang luôn xuất hiện trong tủ đồ của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá 4 món đồ thời trang giúp Lily Collins giữ mãi vẻ đẹp tươi trẻ như thế nào.

Áo khoác sáng màu – Sự lựa chọn không thể thiếu

Áo khoác sáng màu, đặc biệt là những chiếc áo blazer hoặc áo dáng dài, luôn là món đồ mà Lily Collins yêu thích và xuất hiện nhiều trong các bộ trang phục của mình. Không chỉ có tác dụng làm nổi bật làn da sáng mịn, áo khoác sáng màu còn giúp cô trông trẻ trung và hiện đại hơn. Các màu sắc như trắng, kem hay be là những gam màu được ưu tiên, dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau mà không lo bị "lạc quẻ".

Áo khoác blazer sáng màu không chỉ mang đến vẻ ngoài thanh lịch mà còn rất hợp thời, giúp nữ diễn viên tạo nên một phong cách vừa nhã nhặn lại vừa cực kỳ thời thượng. Bất kể là khi đi dạo phố hay tham gia các sự kiện, một chiếc áo khoác sáng màu luôn giúp Lily Collins khẳng định phong cách của mình.

Áo blazer – Vừa cổ điển, vừa cá tính

Nếu áo khoác sáng màu mang lại vẻ ngoài nhẹ nhàng thì áo blazer tối màu lại thể hiện sự mạnh mẽ và cá tính. Lily Collins không chỉ diện những chiếc áo blazer đen đơn giản mà thường xuyên chọn những chiếc áo có họa tiết, đặc biệt là blazer kẻ. Phong cách này giúp cô vừa thể hiện được sự hiện đại, vừa có thể tạo nên những bộ trang phục đa dạng, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Một chiếc blazer đen với thiết kế đơn giản sẽ giúp nàng "Emily" có vẻ ngoài tinh tế, nhưng khi kết hợp với những họa tiết nổi bật, chiếc áo lại giúp cô trở nên năng động và trẻ trung hơn. Đây là một trong những món đồ "must-have" giúp Lily Collins duy trì hình ảnh luôn mới mẻ, không bị nhàm chán.

Quần jeans – Item không thể thiếu trong mọi tủ đồ

Quần jeans là món đồ không thể thiếu trong bất kỳ tủ đồ của ai, và đối với Lily Collins cũng vậy. Không chỉ là món đồ cơ bản, quần jeans còn giúp nữ diễn viên trông trẻ trung và năng động hơn rất nhiều. Lily ưa chuộng những chiếc quần jeans ôm vừa phải, với thiết kế đơn giản nhưng không kém phần thời thượng. Mặc dù cô không quá chú trọng vào các kiểu quần jeans phức tạp, nhưng cách cô phối quần jeans với các món đồ khác lại vô cùng tinh tế.

Để trông trẻ trung hơn, Lily thường chọn quần jeans xanh sáng, hoặc jeans cạp cao, giúp tôn lên dáng người thanh mảnh và kéo dài đôi chân. Đây là một trong những món đồ mà bất kỳ ai cũng có thể học hỏi để tạo dựng phong cách cho riêng mình.

Váy tinh giản – Nét duyên dáng, nhẹ nhàng

Váy là món đồ không thể thiếu trong phong cách của Lily Collins, nhưng thay vì những chiếc váy cầu kỳ, nữ diễn viên lại yêu thích những chiếc váy tinh giản, không quá phô trương nhưng vẫn thể hiện được nét duyên dáng và nữ tính. Những chiếc váy đơn giản, thường là váy dáng vest, váy midi hay váy ôm nhẹ nhàng được Lily diện nhiều trong các bộ trang phục đời thường, giúp cô vừa giữ được sự thanh thoát, vừa trẻ trung và thoải mái.

Một chiếc váy tinh giản có thể dễ dàng kết hợp với các phụ kiện như mũ, túi xách hay giày bệt, mang lại vẻ ngoài vừa sang trọng, vừa dễ chịu. Điều này cũng giúp Lily Collins thể hiện sự đơn giản nhưng đầy quyến rũ, khiến cô luôn trông trẻ trung dù ở bất kỳ đâu.

Kết hợp hoàn hảo

Nhìn vào những món đồ thời trang mà Lily Collins yêu thích, ta có thể thấy rõ sự tinh tế trong cách cô chọn lựa trang phục. Những món đồ cơ bản như áo khoác sáng màu, áo blazer, quần jeans và váy tinh giản không chỉ giúp cô trẻ trung mà còn tôn lên vẻ đẹp tự nhiên và sự thanh thoát. Cách phối hợp các item này một cách nhẹ nhàng mà vẫn nổi bật là chìa khóa giúp nữ diễn viên luôn giữ được hình ảnh tươi mới, hiện đại và thời thượng.

