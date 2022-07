Sai lầm khi sử dụng dầu dừa làm đẹp có thể dẫn đến hậu quả khôn lường

Tác hại của dầu dừa khi bạn sử dụng sai cách

Ăn dầu dừa

Nhiều người bị táo bón nói rằng dầu dừa rất hiệu quả trong việc kích thích bài tiết đường ruột. Ở một số trường hợp, dầu dừa có công dụng trị bệnh táo bón, tuy nhiên, nó cũng có thể gây ra phản ứng ngược lại. Vì các chuỗi axit béo trung bình có trong dầu dừa giúp làm dịu hoạt động đi ngoài khó khăn và nhuận tràng, bạn có thể gặp triệu chứng như bị tiêu chảy nếu đột ngột hấp thụ quá nhiều dầu dừa.

Đối với những người có vấn đề về rối loạn chuyển hóa (đái tháo đường, tăng huyết áp, xơ mỡ động mạch, thừa cân béo phì...), việc sử dụng những sản phẩm nhiều axit béo bão hòa như dầu dừa còn làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu.

Nhiều chị em đã ăn dầu dừa với mục đích giảm cân, tuy nhiên, trên thực tế, dừa có tỷ lệ chất béo bão hòa cao hơn các loại mỡ động vật. Nếu ăn quá nhiều dầu dừa có thể dẫn đến tình trạng xơ vữa động mạch.

Dầu dừa có tác dụng diệt khuẩn nấm candida. Tuy nhiên, khi rệp candida chết sẽ tiết ra 80 loại độc khác nhau. Cơ thể sẽ hấp thụ phải các chất độc này, dẫn đến các triệu chứng tồi tệ như buồn nôn, đau đầu, choáng váng, mệt mỏi, sưng các tuyến, đau khớp và cơ, khó chịu dạ dày, ớn lạnh, phát ban hoặc bị nổi mụn không kiểm soát.

Bôi lên da

Với những người có làn da nhạy cảm, da nhờn,.. dầu dừa có thể gây ngứa ngáy, nổi mề đay do bản thân dầu dừa chứa chất nhờn cao. Trong khi đó, mụn là bệnh do nang lông - tuyến bã ở da hoạt động thái quá làm tiết nhiều bã nhờn, nên nếu bị bít kín do lớp dầu dừa trên mặt, chất bã nhờn sẽ ứ đọng lại ở lỗ chân lông tạo thành nhân mụn. Với da dầu, tốt nhất nên hạn chế sử dụng dầu dừa chăm sóc da.

Sai lầm khi sử dụng dầu dừa

Ủ tóc bằng dầu dừa càng lâu càng tốt

Nhiều bạn nghĩ rằng ủ tóc bằng dầu dừa càng lâu càng tốt , còn có bạn còn tiếc dầu dừa gội không sạch. Dầu dừa chỉ nên ủ từ 15 đến 30 phút thôi, trong khoảng thời gian đó dầu dừa đã đủ để ngấm vào chân tóc rồi nha nên cứ gội lại bằng dầu gội thật sạch để tránh bết tóc, nhờn, hút bụi có khi còn có mụn bọc trên đầu nữa đó.

Dưỡng da bằng dầu dừa “quá liều”

Dưỡng da bằng dầu dừa rất tốt nhưng mặt trái của nó là sẽ đem theo mụn tới nếu không rửa mặt sạch và đặc biệt là những bạn nào da nhờn nếu không vệ sinh da sạch sẽ lợi bất cập hại. Một lưu ý nhỏ cho các bạn là dầu dừa kích thích dài lông nên khi dưỡng da bằng dầu dừa sẽ không thể tránh khỏi việc lông dài ra đâu nha, tùy từng cơ địa của mọi người mà dài nhiều hay ít.

Thoa dầu dừa dạng đặc lên da

Bạn chỉ nên thoa dầu dừa dạng lỏng lên da chứ không phải là dạng dầu dừa đã vón cục hay đông cứng lại vì để lâu hoặc trữ lạnh bởi dầu dừa vón cục rất dễ bết dính và khó tán đều trên da gây tắc lỗ chân lông khiến da nhờn, thu hút bụi bẩn khiến mụn nổi nhiều hơn. Vì vậy, hãy cho dầu dừa vón cục vào lòng bàn tay rồi xoa nóng tay để làm tan chảy dầu dừa trước khi sử dụng.

Trộn chung với mỹ phẩm khác khi trị mụn

Tác dụng của dầu dừa sẽ giảm đi đáng kể khi bạn trộn chung với các loại mỹ phẩm khác để trị mụn. Có thể bạn nghĩ rằng cách này có thể đẩy nhanh quá trình trị mụn. Tuy nhiên, dùng chung dầu dừa với các sản phẩm trị mụn có thể làm làn da tồi tệ hơn bởi dầu dừa có thể thẩm thấu sâu vào da mang theo các hóa chất độc hại có trong sản phẩm trị mụn. Tốt nhất, hãy chỉ trị mụn với dầu dừa mà thôi.

Dùng dầu dừa để giảm cân

Nhiều bạn tưởng rằng uống dầu dừa sẽ giảm béo, chữa bệnh nhưng sự thật không hẳn như vậy. Trong dầu dừa có hàm lượng acid béo bão hòa rất cao, hơn cả mỡ động vật. Vì vậy, việc sử dụng dầu dừa không đúng cách có thể dẫn đến tình trạng xơ vữa động mạch. Trước mình giảm béo theo chế độ lowcarb tối trước khi đi ngủ đói quá nên mình hay uống 1 muỗng dầu dừa để chống đói, đồng thời đốt cháy mỡ, đỡ thèm ăn còn uống liên tục là không nên.

Dùng dầu dừa làm đẹp đúng cách

Cách dùng dầu dừa để dưỡng da

Dầu massage: Đun ấm dầu dừa trong lò vi sóng, thêm vài giọt tinh dầu hương hoa để tạo thành hỗn hợp dầu massage toàn thân. Massage nhẹ nhàng cơ thể với dầu dừa sẽ cho bạn cảm giác thư giãn tuyệt đối và một làn da mềm mại.

Son dưỡng môi: Da môi là phần thường xuyên bị nứt nẻ vào mùa lạnh. Bạn nên thoa một chút dầu dừa lên môi để cải thiện tình trạng khô ráp này.

Dầu dừa cũng được dùng làm kem dưỡng da mặt vào ban đêm. Tuy nhiên, dầu dừa không thích hợp với người da dầu và bị mụn.

Cách dùng dầu dừa để dưỡng móng

Làm sạch móng bằng nước ấm pha chanh rồi để khô hoàn toàn. Sau đó, bạn dùng dầu dừa thoa vào tay, móng tay và ủ bằng bao tay. Nên làm hàng tuần để da mềm và móng tay bóng, khỏe.

Cách dùng dầu dừa để dưỡng tóc

Với khả năng giúp tóc bóng khỏe, giảm tóc gãy rụng và ngừa gàu, dầu dừa được rất nhiều bạn gái sử dụng làm mặt nạ dưỡng tóc.

Dùng một chén nhỏ dầu dừa thoa đều lên tóc khô, quấn khăn ấm và ủ trong 20-30 phút. Sau đó gội sạch đầu bằng dầu gội. Với tóc xơ, chẻ ngọn, bạn có thể thoa vài giọt dầu dừa vào phần lọn tóc.