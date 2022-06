Dầu dừa không chỉ giúp "thổi bay" mỡ thừa trên cơ thể mà còn nhiều lợi ích khác

Lợi ích của dầu dừa đối với sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng của dầu dừa tính trên 100g (Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ):

Năng lượng: 892 kcal

Tổng lipid: 99,1 g

Axit béo (bão hòa): 82,5 g

Tổng số axit béo không bão hòa đơn: 6,33 g

Tổng số axit béo không bão hòa đa: 1,7 g

Canxi: 1 mg

Alpha Tocotrienol: 2,17 mg

Làm giảm cholesterol.

Sử dụng dầu dừa rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet.

Giúp ngủ ngon: Các chất béo lành mạnh trong dầu dừa cũng có thể ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu - yếu tố có thể làm gián đoạn giấc ngủ. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng trong dầu dừa cũng giúp cơ thể sản xuất một lượng hoóc môn giúp ngủ ngon, theo Natural News.

Do đó, uống dầu dừa trước khi ngủ có thể giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Giúp giảm cân: Uống dầu dừa vào ban đêm cũng có thể giúp giảm cân. Điều này có thể là do hàm lượng chất béo trung tính chuỗi trung bình của nó, giúp bạn no và cảm giác no sau bữa tối sẽ ngăn bạn ăn vặt vào đêm khuya.

Cũng có một số bằng chứng cho thấy dầu dừa giúp đốt cháy chất béo và cải thiện quá trình trao đổi chất. Nó cũng làm giảm lượng chất béo trong cơ thể, đặc biệt là chất béo vùng bụng.

Theo Healthline, trong một nghiên cứu, những người thừa cân hoặc béo phì dùng 2 muỗng canh (30 ml) dầu dừa mỗi ngày trong 4 tuần đã mất trung bình 2,87 cm vòng eo. Hơn nữa, những người tham gia đã giảm cân này không hề hạn chế lượng calo hoặc tăng hoạt động thể chất.

Cũng trong một nghiên cứu khác cho thấy những phụ nữ tiêu thụ khoảng hai muỗng canh dầu dừa mỗi ngày trong 12 tuần không tăng cân hơn và chỉ ra lượng mỡ bụng thấp hơn. Do đặc tính bảo vệ của nó, dầu dừa hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ thống miễn dịch.

Phòng tránh bệnh tật: Dầu dừa có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa bệnh, như cúm, nhiễm vi rút, herpes và nhiễm nấm candida.

Ngoài ra dầu dừa dễ tiêu hóa, bạn sẽ ít gặp phải các vấn đề liên quan đến tiêu hóa. Ngoài các vấn đề về tiêu hóa, nó cũng có thể bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm vi rút và vi khuẩn.

Tăng cường trao đổi chất: Một số nghiên cứu kết luận rằng dầu dừa nguyên chất có thể can thiệp làm giảm rối loạn chức năng trao đổi chất, cải thiện khả năng dung nạp glucose và thúc đẩy giảm cân.

Tăng cường năng lượng: Mọi người có xu hướng theo chế độ ăn ít calo để giảm thêm cân. Mặc dù giảm thêm cân, nhưng nó dẫn đến mức năng lượng thấp, cảm giác mệt mỏi, thờ ơ và mất cơ bắp. Dầu dừa tăng cường năng lượng vì hàm lượng axit béo chuỗi trung bình cao. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ dầu dừa mang lại hiệu quả nâng cao hiệu suất trong quá trình luyện tập và chế độ tập luyện.

Những cách sử dụng dầu dừa để giảm cân

Ăn một muỗng dầu dừa mỗi ngày: Với những người mới ăn dầu dừa, thời gian đầu sẽ thấy buồn nôn, khó ăn. Để cơ thể thích nghi với dầu dừa, có thể điều chỉnh liều lượng mỗi ngày ăn ít một, chia thành nhiều lần.

Sử dụng với nước nóng hoặc trà: Một trong những cách được áp dụng là pha dầu dừa với nước nóng, hoặc kết hợp trà thảo dược, giúp cho dễ uống hơn.

Thay dầu ăn bằng dầu dừa: Việc ăn dầu dừa thời gian đầu có thể không dễ dàng, thay vào đó có thể dùng như một loại dầu ăn, nấu nướng trong các bữa ăn.