Lại Vi Như thông báo mang thai ở tuổi 41: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể mang thai tự nhiên ở độ tuổi này”

Ngày 20/10, nữ diễn viên Lại Vi Như thông báo trên mạng xã hội rằng cô đã mang thai tự nhiên. Tin vui bất ngờ đến sau khoảng hai năm rưỡi kết hôn với chồng, Khâu Lạc Vĩ, và sau những lần điều trị thụ tinh trong ống nghiệm không thành công, cùng biến cố mang thai ngoài tử cung.

Lại Vi Như cho biết ban đầu cô không để tâm khi thấy chậm kinh, bởi nghĩ rằng “khả năng mang thai tự nhiên của mình quá thấp”. Chỉ đến khi chồng giục thử thai, cô mới phát hiện que thử hiện hai vạch.

Lo lắng sẽ lại gặp tình trạng mang thai ngoài tử cung, hôm sau cô tiếp tục thử thai rồi lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả siêu âm cho thấy thai đã được khoảng 7 tuần và có tim thai.

Hiện tại, thai kỳ của nữ diễn viên diễn ra thuận lợi. Trong giai đoạn đầu, cô không bị ốm nghén hay khó chịu, kết quả khám thai bình thường và hiện chưa cần thực hiện chọc ối.

Chia sẻ về hành trình tìm con, Lại Vi Như cho biết cô từng trải qua những ngày tháng vất vả với việc uống thuốc, tiêm thuốc, lấy máu khi làm thụ tinh trong ống nghiệm. Lần này, cô cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi mang thai, đồng thời mong có thể gửi “vía bầu” đến những người đang mong con.

Lại Vi Như sinh ngày 30/12/1984, hiện 41 tuổi. Cô được khán giả biết đến với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Thất Đóa Hoa và từng đóng nữ chính trong MV “Ngày nắng” của Châu Kiệt Luân.

Đầu năm 2024, cô đăng ký kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí, Khâu Lạc Vĩ, sau 6 năm hẹn hò. Hai vợ chồng tích cực chuẩn bị có con từ đó. Trong quá trình điều trị thụ tinh trong ống nghiệm, cô từng phải đến bệnh viện cấp cứu vì mang thai ngoài tử cung.