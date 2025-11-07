Phụ nữ Hàn "chống già" kiểu tiết kiệm: Uống trà dưỡng nhan từ táo đỏ để tăng sinh collagen, da dẻ sáng mịn

Phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi 40 - 50 luôn khiến người khác ngưỡng mộ bởi sắc vóc trẻ trung và làn da căng mịn, tươi tắn. Bí quyết của họ không chỉ nằm ở những bước skincare cầu kỳ mà còn ở thói quen dưỡng da từ bên trong. Ngoài việc sử dụng mỹ phẩm dưỡng da hàng ngày, họ đặc biệt chú trọng đến việc nuôi dưỡng cơ thể bằng các loại trà dưỡng nhan giàu chất chống oxy hóa.

Alessa (sở hữu kênh TikTok @Alessa.miki với hơn 28 triệu lượt yêu thích) là một phụ nữ Hàn bước vào tuổi U40, mặc dù sống ở New York nhiều năm nhưng cô vẫn giữ thói quen uống trà dưỡng nhan mỗi ngày để chống lão hóa, giúp làn da mịn màng, tươi trẻ.

Làn da của Alessa cải thiện rất nhiều nhờ duy trì uống trà dưỡng nhan mỗi ngày.

Dưới đây là hai cách làm trà dưỡng nhan chống lão hóa, tăng sinh collagen, giúp da dẻ mịn màng mà Alessa vẫn duy trì mỗi ngày.

Trà táo + kỷ tử + đậu đen rang: Tăng sinh collagen, dưỡng trắng da, cải thiện tóc bạc sớm

Cách chống già của Alessa thiên về các loại trà chứ không phải nước detox như nhiều người khác. Táo và táo đỏ là loại quả luôn có sẵn trong tủ lạnh để Alessa nấu trà dưỡng nhan uống hàng ngày.

* Cách thực hiện:

- Nguyên liệu gồm: 1 quả táo, 2-3 quả táo đỏ, một ít kỷ tử, đậu đen rang.

- Táo rửa sạch, để cả vỏ, cắt thành từng lát mỏng.

- Táo đỏ để nguyên hoặc cắt lát đều được.

- Đậu đen nên rang lên để uống là tốt nhất.

- Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, thêm nước và đun sôi.

- Để nguội một chút rồi rót ra chai để uống dần trong ngày.

Với mùa lạnh, Alessa cho thêm vài lát gừng để giữ ấm cơ thể và tăng hiệu quả chống viêm, chống lão hóa cho làn da và cơ thể. Alessa luôn mang theo chai nước dưỡng nhan này đến văn phòng để uống khi làm việc, hoặc khi ra ngoài đi dạo, cô cũng mang theo uống những lúc cần.

Trà táo đỏ + gừng + kỷ tử: Dưỡng trắng da, trị thâm nám

Một cách khác đơn giản hơn cũng cho hiệu quả "chống già" hiệu nghiệm không kém. Với 3 nguyên liệu: Táo đỏ, kỷ tử và gừng tươi, cô có ngay một ấm trà dưỡng nhan, tăng sức đề kháng, giảm sưng viêm cho mùa lạnh.

* Cách thực hiện:

- Táo đỏ (2-3 quả) có thể để nguyên quả hoặc cắt nhỏ.

- Một ít kỷ tử.

- Vài lát gừng tươi (đã rửa sạch, gọt bỏ vỏ và cắt lát mỏng).

- Cho tất cả vào ấm trà và đổ nước nóng vào.

- Ủ một lúc cho các dưỡng chất tiết ra trà, và uống hàng ngày.

Với trà gừng táo đỏ, Alessa uống 2-3 ngày/tuần và cách ngày vì gừng và táo đỏ có thể bị nóng trong. Tuy nhiên nếu uống chừng mực, cách ngày thì đây lại là một loại trà dưỡng nhan cực kỳ tốt.

* Táo: Giúp chống lão hóa nhờ các chất chống oxy hóa mạnh như vitamin C và polyphenol, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, làm chậm quá trình lão hóa da và giảm nếp nhăn. Hàm lượng collagen và elastin trong táo giúp da săn chắc, đàn hồi hơn, trong khi các vitamin và chất xơ cũng góp phần cải thiện sức khỏe da từ bên trong.

* Táo đỏ: Chiết xuất táo đỏ có chứa một nồng độ cao của vitamin C và chất chống oxy hóa. Các thành phần này được biết đến với tác dụng đảo ngược tác động của quá trình lão hóa da, từ đó giúp da được sáng hơn và hiệu quả trong vai trò làm mờ sẹo.

* Kỷ tử: Chứa vitamin C và flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do, giảm nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa của da. Các hoạt chất này cũng hỗ trợ bảo vệ collagen, tăng cường sức đề kháng, cải thiện làn da và làm chậm quá trình lão hóa.

* Đậu đen: Đậu đen rất giàu flavonoid (đặc biệt là anthocyanins), được coi là hợp chất chống oxy hóa cao nhất so với bất kỳ loại đậu, trái cây và rau nào khác. Ngoài ra, đậu đen giúp chống bạc tóc nhờ chứa các dưỡng chất như vitamin B, kẽm, sắt, đồng, protein và chất chống oxy hóa, giúp nuôi dưỡng tóc chắc khỏe và làm chậm quá trình bạc tóc.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa chăm sóc bên ngoài và bồi bổ từ bên trong giúp Alessa cũng như phụ nữ Hàn luôn giữ được vẻ đẹp thanh xuân bền bỉ, tự tin và đầy khí chất ở tuổi trung niên.