Mẹ tôi rất chăm uống loại nước màu đen này và không có một sợi tóc bạc nào ở tuổi 60, tóc còn bóng đẹp

Trong văn hóa Trung Quốc, có một phương pháp cổ truyền được nhiều người truyền tai nhau: "Ăn đồ ăn màu đen để tóc đen." Nàng blogger Ava Lee gần đây đã chia sẻ câu chuyện về mẹ cô – người không hề có một sợi tóc bạc nào dù đã ở tuổi 60, nhờ một loại thức uống màu đen đơn giản nhưng hiệu quả từ nguyên liệu thiên nhiên. Câu chuyện này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi sự tự nhiên, an toàn và dễ thực hiện của thức uống này.

Mái tóc khỏe khoắn, không sợi bạc mà mẹ của blogger Ava Lee sở hữu ở tuổi 60. Nguồn gif: Instagram @jelloskinbyava

Bí quyết cổ truyền giúp tóc đen khỏe

Theo chia sẻ của nàng blogger, thức uống mà mẹ cô dùng dựa trên triết lý của y học cổ truyền Trung Quốc (TCM). Ở đó, người ta tin rằng thực phẩm có màu sắc tương ứng sẽ tác động đến các cơ quan trong cơ thể, trong đó thực phẩm màu đen như đậu đen và mè đen có tác dụng bổ thận. Thận trong y học cổ truyền có liên hệ mật thiết với sự phát triển và sức sống của tóc, nên việc bổ thận được xem là cách tự nhiên để duy trì mái tóc đen, khỏe và bóng mượt theo thời gian.

Nguồn gif: Instagram @jelloskinbyava

Thành phần của thức uống

Nàng blogger đặc biệt yêu thích phiên bản thức uống này với tỷ lệ mè đen nhiều hơn vì đối với cô, mè đen càng nhiều thì món đồ uống càng hấp dẫn. Sau khi pha chế, thức uống có màu đen than đẹp mắt, mịn màng và đặc biệt dễ uống. Nàng blogger còn mô tả đây như một loại "thuốc bổ," vừa giống sinh tố, vừa giống sữa hạt, tùy mỗi người có thể gọi tên khác nhau.

*Công thức dành cho 2 khẩu phần gồm những nguyên liệu chính sau:

- 2 muỗng canh đậu đen (ngâm vài tiếng hoặc qua đêm)

- 5 muỗng canh mè đen đã rang và xay thành bột (hoặc dùng bột mè đen sẵn có)

- 2–3 cốc nước lọc

- Tùy chọn: 1–2 quả táo tàu khô hoặc 1 thìa cà phê siro phong để tạo vị ngọt tự nhiên

Điều đặc biệt là thức uống này không sử dụng sữa, không thêm đường hay bất kỳ chất phụ gia nào, nên rất thuần khiết và tốt cho sức khỏe.

Nguồn gif: Instagram @jelloskinbyava

*Hướng dẫn làm thức uống

Cách làm thức uống theo nàng blogger chia sẻ rất đơn giản, ai cũng có thể thực hiện tại nhà:

- Ngâm đậu đen qua đêm để đậu mềm, sau đó luộc trong khoảng 10 phút cho đến khi đậu chín mềm.

- Xay đậu cùng với 2–3 cốc nước cho đến khi hỗn hợp mịn, sánh.

- Thêm bột mè đen vào hỗn hợp và khuấy đều. Nếu muốn cảm giác có kết cấu, có thể thêm một thìa mè đen nguyên hạt.

- Nếu muốn ngọt nhẹ nhàng, có thể thêm táo tàu khô hoặc siro phong, nhưng phiên bản nguyên bản không thêm đường vẫn rất ngon.

- Thức uống có thể dùng nóng hoặc lạnh tùy thích, rất dễ uống và bổ dưỡng.

Lợi ích của thức uống theo y học cổ truyền

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, mè đen có khả năng bổ thận và gan, kích thích mọc tóc, đồng thời giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm. Đậu đen cung cấp thêm nhiều khoáng chất, sắt và protein thực vật – những dưỡng chất quan trọng giúp tóc chắc khỏe và sáng bóng. Khi kết hợp, hai nguyên liệu này tạo thành một loại nước bổ giàu khoáng chất, giúp mái tóc luôn đen, khỏe và bóng mượt theo thời gian.

Điểm cộng lớn của thức uống này là sự thuần khiết – không sữa, không chất phụ gia, không đường tinh luyện. Tất cả đều từ thiên nhiên, vừa nuôi dưỡng cơ thể vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn gif: Instagram @jelloskinbyava

Trải nghiệm thực tế và chia sẻ từ nàng blogger

Nàng blogger cho biết cô bắt đầu uống theo công thức này sau khi thấy mẹ mình duy trì được mái tóc đen tuyệt vời dù tuổi đã cao.

Đây không phải là loại thuốc bổ nhanh chóng mà là một phương pháp bền vững, giúp nuôi dưỡng từ bên trong. Việc uống thức uống này hàng ngày giống như một cách đầu tư cho sức khỏe mái tóc và cơ thể nói chung mà không cần phải tốn kém cho các sản phẩm chăm sóc tóc hóa học.

Kết luận

Câu chuyện của nàng blogger và mẹ cô là một minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của thức uống màu đen cổ truyền trong việc giữ gìn mái tóc đen khỏe tự nhiên. Với nguyên liệu dễ tìm, cách làm đơn giản, không cầu kỳ, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn nuôi dưỡng tóc và sức khỏe một cách tự nhiên.

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp chăm sóc tóc vừa an toàn, vừa hiệu quả, thì thức uống này xứng đáng để thử. Chỉ cần một ly mỗi ngày, từ từ bạn sẽ cảm nhận được mái tóc dày, đen và khỏe mạnh hơn – như lời khẳng định của nàng blogger và mẹ cô, người đã giữ được mái tóc đen tuyền ở tuổi 60 mà không cần dùng đến hóa chất hay thuốc men phức tạp.

Màu đen không chỉ là màu sắc của tóc mà còn là biểu tượng cho sức sống và sự bền bỉ từ bên trong cơ thể, được nuôi dưỡng bởi những nguyên liệu thiên nhiên thuần khiết.

Nguồn: Instagram @jelloskinbyava