Bác sĩ da liễu Hàn Quốc "chống già" ở tuổi 44: Dùng serum tăng sinh collagen kết hợp kem trị nám

Bước vào tuổi ngoài 40, làn da của phụ nữ đều đã xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như thâm nám, tàn nhang, nếp nhăn... và tình trạng ấy ngày càng in hằn rõ rệt khi tuổi tác ngày một nhiều.

Tiến sĩ, bác sĩ da liễu Lee Ha Eun cũng bước vào tuổi ngoài 40, nhưng khác với nhiều phụ nữ khác, cô chăm chút cho làn da từ sớm, và hiểu thành phần dưỡng chất phù hợp với từng làn da ở mỗi độ tuổi. Chính vì vậy mà dù đã ngoài 40 nhưng nhìn làn da của cô vẫn rất mịn màng, trắng sáng, dường như không hề có nếp nhăn in hằn.

Tiến sĩ, bác sĩ da liễu Lee Ha Eun: * Chuyên gia da liễu được công nhận tại Hàn Quốc. * Điều hành trung tâm da liễu Foreter Dermatology

Cận cảnh làn da tuổi ngoài 40 của Tiến sĩ, bác sĩ da liễu Lee Ha Eun.

Dưới đây là những chia sẻ của bác sĩ Lee Ha Eun về quy trình chăm sóc da mỗi ngày của cô. Mỗi bước đều có những lưu ý riêng để phái đẹp dựa vào đó mà tìm ra được liệu trình chăm sóc phù hợp với làn da tuổi ngoài 40 của mình.

1. Vitamin C kết hợp Niacinamide: Dùng vào buổi sáng, trước khi bôi kem chống nắng

Vitamin C và niacinamide là bộ đôi tuyệt vời giúp làm sáng da, chống oxy hóa và cải thiện các dấu hiệu lão hóa. Bác sĩ Lee khuyên các chị em nên tìm kiếm một dòng kem dưỡng có vitamin C và niacinamide để vừa dưỡng trắng, trị nám da vừa bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

Tuýp kem dưỡng chứa cả vitamin C và niacinamide mà bác sĩ Lee tin dùng chính là Foretderm Derma Intense Vita-Niacin Toning Cream. Ngoài cặp đôi trên, tuýp kem còn chứa vitamin E, glutathione cho hiệu quả dưỡng da tối ưu hơn.

* Gợi ý một vài dòng kem dưỡng có chứa cả vitamin C và niacinamide:

- Olay Niacinamide & Vitamin C

- Green Tangerine Vita C Dark Spot Care Cream

Kem chống nắng nâng tông, lai giữa vật lý và hóa học

Phụ nữ tuổi 40 đôi khi ngại trang điểm, vậy nên chị em sẽ cần đến một tuýp kem chống nắng nâng tông nhẹ nhàng để vừa bảo vệ làn da, vừa hỗ trợ nâng tông, che đi một vài nhược điểm trên da.

Sau bước bôi kem dưỡng chưa vitamin C và niacinamide, bác sĩ Lee sẽ bôi kem chống nắng lên toàn bộ khuôn mặt. Cô chia sẻ kem chống nắng là vật bất ly thân của cô và khuyên các chị em không bao giờ được lơ là bước bôi kem chống nắng bảo vệ làn da.

Bác sĩ Lee chọn tuýp kem chống nắng V6+ Antioxidant Multi-Defense UV Protector. Đây là dòng kem chống nắng kết hợp hóa học và vật lý, đồng thời hỗ trợ nâng tông nhẹ nhàng giúp làn da sáng mịn hơn. Ngoài ra chỉ số chồng nắng lên đến SFP 50+ PA++++ cũng khiến bác sĩ yên tâm hơn về khả năng bảo vệ làn da của tuýp kem này.

Đặc biệt, kem chống nắng lai giữa vật lý và hóa học có thể khắc phục được nhược điểm các dòng kem vật lý và hóa học, tạo ra một sản phẩm bảo vệ da toàn diện và hiệu quả.

Kem chống nắng vật lý lai hóa học hoạt động dựa trên cơ chế kết hợp công năng của hai loại màng lọc để tối đa hóa hiệu quả chống nắng. Màng vật lý có khả năng cản quan và phản xạ tia UVA, UVB trở lại môi trường. Màng hóa học hấp thụ các loại tia UV và chuyển đổi chúng thành các bước sóng năng lượng thấp, giảm thiểu tác động có hại đối với da.

* Gợi ý một số dòng kem chống nắng nâng tông lai giữa vật lý và hóa học:

- D'alba Waterfull Tone-Up Purple Correcting Sun Cream SPF50+ PA++++

- Espoir Water Splash Sun Cream Ceramide SPF50+ PA++++

Thành phần EGF (yếu tố tăng trưởng biểu bì): Tăng sinh collagen, tái tạo da

Với bước chăm da buổi tối, sau khi làm sạch với tẩy trang, sữa rửa mặt, toner, bác sĩ Lee dùng các dòng serum và kem dưỡng có thành phần chống lão hóa chuyên sâu.

EGF là viết tắt của Yếu tố tăng trưởng biểu bì (Epidermal Growth Factor), một loại protein tự nhiên trong cơ thể có vai trò thúc đẩy tái tạo và phục hồi tế bào da. EGF giúp sản xuất collagen, elastin, axit hyaluronic, làm giảm nếp nhăn, tăng cường độ ẩm và làm sáng da, giảm thâm nám. EGF cũng là một thành phần chống lão hóa được các chuyên gia da liễu tin tưởng.

Bác sĩ Lee đang dùng tuýp kem Derma Relief EGF, đây là tuýp kem tái tạo da với thành phần là sự kết hợp của Cica + Panthenol + EGF Peptide cung cấp sức khỏe từ bên trong cho làn da khô và nhạy cảm.

* Gợi ý sản phẩm chứa thành phần EGF:

- DBH EGF Cream

- BIOEFFECT EFG serum

Trị nám, tàn nhang với thành phần cycteamine

Khi mọi người đã quá quen với vitamin C dưỡng trắng thì bác sĩ Lee lại gợi ý một thành phần trị nám tàn nhang khác là cysteamine.

Cysteamine là một hợp chất hóa học có trong cơ thể người, là một hoạt chất làm sáng da, giảm nám và cải thiện sắc tố da một cách an toàn hơn so với một số thành phần truyền thống. Cysteamine đã được chứng minh lâm sàng về hiệu quả điều trị tăng sắc tố da.

Bác sĩ Lee dùng kem Cyspera Intensive Pigment Corrector cho bước trị nám, tàn nhang mỗi tối. Sản phẩm chứa thành phần chính là cysteamine có thể trị các vết nám sâu, đậm màu mà vẫn an toàn cho da.



Với sản phẩm này, bác sĩ Lee khuyên mọi người nên bôi tập trung vào ccs vùng da bị nám, tàn nhang, và chỉ nên bôi một lớp thật mỏng.

* Gợi ý một vài sản phẩm trị nám chứa cysteamine:

- Sente Cysteamine HSA Pigment & Tone Corrector



- Cyspera Intensive Pigment Corrector Cream



(Nguồn: @drleehaeun)