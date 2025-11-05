Không ít chị em ước ao có được một mái tóc đen suôn mượt, nhưng không phải ai biết cách để chăm sóc cho mái tóc của mình đẹp hơn mỗi ngày. Cũng như làn da của các chị em, mái tóc muốn đẹp, dày bồng bềnh thì bạn phải quan tâm chăm sóc. Nhất là với mùa hanh khô "tóc rụng như lá mùa thu" thì việc dưỡng tóc càng cần thiết hơn cả.

Chia sẻ mái tóc của mình tại group "Hội yêu tóc Việt và làm đẹp", Ngọc Xuân khiến các chị em phải ngẩn ngơ ngắm nhìn mái tóc của cô. Một mái tóc đen, bóng khỏe và dài mượt mà. Càng bất ngờ hơn khi Ngọc Xuân chia sẻ, cô chủ yếu chăm sóc và ủ tóc từ nguyên liệu tự nhiên có sẵn ngoài vườn.

Mái tóc đen tuyền, mềm mại của Ngọc Xuân.

"Đối với một đứa không có điều kiện kinh tế như mình thì những nguyên liệu sẵn có mình đều tận dụng để ủ tóc. Đó là nha đam, gừng, đu đủ, chuối của mẹ trồng. Thi thoảng là đậu bắp mình trồng. Mình chỉ để dành mua thêm dầu olive, thêm trứng gà. Hôm nào chăm thì mình mix dầu, trứng vào chuối, lười thì ủ với nha đam cứ vậy mà mỗi tuần đều đặn 1 lần" - Ngọc Xuân chia sẻ.

Cô nàng chăm sóc tóc từ chính những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong vườn.

Chia sẻ của Ngọc Xuân về những ưu điểm từ các phương pháp ủ tóc tự nhiên mà cô thường áp dụng:

* Ủ nước gừng: Da dầu thư giản, tóc phồng hơn sau khi ủ, giảm gàu sau vài lần ủ.

* Mặt nạ chuối: Khi ủ xong cảm nhận được tóc dày và bồng bềnh hơn.

* Ủ tóc với đậu bắp: Được rất nhiều người khen, ủ xong là tóc mướt rượt.

* Ủ tóc với đu đủ: Tóc bóng mượt, mềm mại, có thể chỉ dùng đu đủ hoặc mix với sữa chua không đường.

* Ủ nước vo gạo và nha đam: Tóc nhanh dài thấy rõ, giảm gãy rụng. Có thể ủ riêng nước vo gạo, nha đam (lấy phần nhớt trắng), hoặc mix cùng nhau để tăng hiệu quả kích thích mọc tóc.

"Mình thích mặt nạ nha đam nhất, tóc bóng, mượt vào nếp thích lắm. Một tuần mình đều dành 1 ngày (mỗi lần ủ 30 phút) để ủ tóc bằng mặt nạ thiên nhiên, đây cũng là một cách để giải tỏa căng thẳng và yêu chiều mái tóc hơn, yêu bản thân nhiều hơn một chút" - Ngọc Xuân chia sẻ.

Ngọc Xuân cũng chia sẻ thêm:

- Sau khi dùng mặt nạ ủ, phải xả thật sạch với nước.

- Gội đầu 2 lần và 1 lần dầu xả

- Dùng kem xả, dầu xả, kem ủ ở phần thân và đuôi tóc.

- Có thể ngâm đuôi tóc trong nước đá 30 giây giúp sợi tóc bóng và chắc hơn.

- Tẩy tế bào chết cho da đầu 1 lần/tuần để da đầu sạch và thông thoáng sẽ hạn chế tiết dầu.

- Nên bảo vệ tóc tránh nắng và gió khi đi ra ngoài.

"Trong thời gian đầu chăm, chưa có kết quả ngay nên các chị em cần kiên nhẫn một chút. Bản thân tóc của mình là 100% không hóa chất nên sau 3 tháng tóc con mọc và tóc bóng hơn, vì vậy tóc các bạn qua hóa chất nên chịu khó chờ thêm.

Mình vẫn muốn khuyên các bạn nên hạn chế hóa chất cho da đầu và tóc, vừa hại tóc mà đôi khi còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Thêm nữa, đừng vuốt tóc quá nhiều sẽ làm tăng tiết dầu và tóc nhanh bẩn hơn. Gội đầu đúng cách, không chải tóc khi còn ướt, tránh vò tóc quá mạnh (dễ làm gãy và chẻ ngọn tóc) để tóc nhanh khô mà hãy dùng khăn thấm nhẹ, hong tóc bằng quạt để tóc đỡ hư tổn" - Ngọc Xuân chia sẻ.

(Nguồn: Ngọc Xuân - "Hội yêu tóc Việt và làm đẹp")