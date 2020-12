Phụ nữ Đài Loan luôn trông trẻ hơn tuổi thật nhờ 5 thực phẩm giàu collagen "níu kéo thanh xuân"

Những cô gái Đài Loan vốn nổi tiếng với nhan sắc, làn da mướt mát và đặc biệt là trông họ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao hội gái Đài có thể duy trì nhan sắc trẻ trung hack tuổi như thế hay chưa? Thực tế bên cạnh gen di truyền, không khí hay các sản phẩm dưỡng da thì chính những món ăn hàng ngày cũng giúp phụ nữ Đài duy trì nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Dưới dây là 5 món ăn giàu collagen mà họ thường sử dụng để duy trì làn da trẻ trung, căng mịn.



1. Mộc nhĩ trắng

Đây là món ăn rất phổ biến tại Đài Loan, mộc nhĩ trắng giàu collagen, tính mát giúp làm dịu da, duy trì làn da căng mịn mướt mát. Ngoài ra trong mộc nhĩ trắng chứa nhiều khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt… đặc biệt trong 100g mộc nhĩ trắng chứa 643mg canxi, 30,4mg sắt bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Phụ nữ Đài Loan tin rằng chăm chỉ ăn mộc nhĩ trắng sẽ giúp loại bỏ vết nám và tàn nhan.

2. Da cá

Nhiều chị em thường chia sẻ rằng trong da lợn rất giàu collagen nhưng thực tế trong da cá còn có lượng collagen cao hơn nhiều. Chưa kể trong da cá có chứa nhiều sắt, kẽm, cũng như các loại axi béo bão hòa nên ăn nhiều cũng không sợ béo. Ăn da cá vừa tốt cho sức khỏe, vóc dáng lại giúp làm đẹp da hiệu quả.

3. Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng gà chứa nhiều protein tự nhiên chất lượng cao, có thể được cơ thể chuyển hóa thành collagen sau khi ăn. Ngoài ra, lòng trắng trứng gà và lớp màng bên trong của vỏ trứng rất giàu collagen, có tác dụng làm se khí da và dưỡng ẩm, đây là lý do nhiều người thường đắp mặt nạ bằng lòng trắng trứng gà và mật ong, có tác dụng làm đẹp và dưỡng da rõ rệt.

4. Cà chua

Chất lycopene trong cà chua có thể bảo vệ collagen của da, giúp làm mờ nếp nhăn, chống lại quá trình oxy hóa, giúp da mềm mại và mịn màng! Ăn cà chua thường xuyên cũng có thể ngăn ngừa quầng thâm dưới mắt, nhưng cần lưu ý rằng tác dụng của cà chua sống và nấu chín là khác nhau. Sau khi cà chua được nấu chín, lycopene chứa trong chúng dễ được cơ thể hấp thụ hơn; trong khi cà chua chưa nấu chín có nhiều chất xơ đa hòa tan, vitamin B và C hơn.

5. Các loại cam quýt

Vitamin C là thành phần góp phần thúc đẩy cơ thể tiêu thụ và chuyển hóa collagen, nếu cơ thể thiếu vitamin C, collagen ăn vào không thể phân hủy và tổng hợp được. Do đó, bên cạnh việc bổ sung collagen, bạn đừng quên ăn thêm cam quýt vốn giày vitamin C để cơ thể có thể hấp thụ collagen tốt nhất.

Nguồn: TB