Ngày siêu khô hanh da muốn nẻ toác, chị em hãy ghim 3 "chiêu trò" dưỡng ẩm cho da mọng mướt từ sáng đến khuya

Trời đã lạnh thật rồi và bên cạnh niềm hân hoan được đón một mùa Đông đúng nghĩa, chị em cũng đừng quên nhiệm vụ dưỡng ẩm cho làn da. Bởi lẽ lúc này đây, không khí hanh hao và lạnh giá của thời tiết 13 - 14 độ C sẽ khiến cho làn da của chị em trở nên héo hon, bong tróc và căng rát bất cứ lúc nào, nếu không được chăm chút cẩn thận. Và dưới đây chính là 3 mẹo giúp hack tối ưu hiệu quả dưỡng ẩm từ quy trình skincare, tham khảo xong thì chắc chắn, bạn sẽ vượt qua được mùa Đông với làn da luôn căng mọng, tràn đầy sức sống.

1. Bôi chồng 2 loại kem dưỡng

Nếu bạn sở hữu làn da khô căng, bôi một loại kem dưỡng ẩm cũng không ăn thua thì bạn hãy cân nhắc áp dụng mẹo thoa chồng 2 loại kem dưỡng. Với tuyệt chiêu này, bạn lưu ý rằng hãy chọn một lọ kem dưỡng ẩm dạng gel để layer trước, sau đó bôi một lớp kem dưỡng đậm đặc hơn. Như vậy, làn da của bạn sẽ được cấp nước dồi dào, đồng thời hạn chế được tình trạng độ ẩm bị thất thoát, làn da đến giữa ngày Đông đã xuất hiện những vệt khô mốc, bong tróc.

Trong trường hợp bạn sở hữu làn da nhạy cảm, một lọ kem dưỡng dạng gel có chứa những thành phần như rau má hoặc lô hội cũng sẽ giúp ích được rất nhiều trong việc xoa dịu tình trạng mẩn đỏ, kích ứng. Tiếp đó, bạn kết lại quy trình bằng kem dưỡng đậm đặc nhưng lành tính, không chứa hương liệu thì làn da sẽ luôn căng mọng, dễ chịu, không lo bị kích ứng thêm.

2. Dùng thêm serum vitamin C

Bạn có thể thấy xa lạ với mẹo nhỏ này nhưng thực chất, vitamin C đảm nhiệm rất tốt khoản loại bỏ những lớp da sần sùi, bong tróc, trả lại cho bạn làn da mịn màng. Theo sau serum vitamin C, bạn vẫn cần thoa kem dưỡng để làn da được cung cấp đầy đủ độ ẩm, và khóa chặt những dưỡng chất cần thiết cho làn da. Việc thoa serum vitamin C vào buổi sáng cũng rất có lợi cho việc chống lão hóa, làm sáng da, lý do là bởi vitamin C sẽ giúp chống lại sự tấn công của các gốc tự do – nguyên nhân chính gây lão hóa, đồng thời xóa mờ những đốm nâu xấu xí và nâng tông da.

3. Layer nhiều lớp dưỡng

Biên tập viên Meg Mathile của chuyên trang The Klog có một mẹo khá hay vào những ngày Đông siêu khô lạnh, đó là layer 3 lớp essence. Cụ thể, cô sẽ bôi 1 lớp tinh chất dưỡng Hanskin Hyaluron Skin Essence với 2 lớp Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence để hack da căng mọng. Tuy nhiên, không phải loại essence nào cũng có công thức giống nhau, hai lọ essence kia là combo nàng BTV đã thử và thấy rất ổn, bạn có thể copy luôn cũng được. Bên cạnh đó, khi bôi chồng các lớp essence, bạn hãy cho mỗi lớp có thời gian để thẩm thấu vào sâu trong da trước khi đến với lượt bôi tiếp theo, như vậy thì làn da sẽ nhận được tối ưu dưỡng chất, không gặp phải tình trạng dính nhớp khó chịu.

Nguồn: The Klog

Ảnh: Internet