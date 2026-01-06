Phụ huynh cần biết: Những câu hỏi phổ biến về vaccine Rota

Ảnh minh họa: Getty Images

Để bảo vệ trẻ hiệu quả và an toàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) vừa tổng hợp và giải đáp những thắc mắc phổ biến nhất của phụ huynh về việc uống vaccine phòng bệnh này.

1. Tại sao cần cho trẻ hoàn thành đủ liều vaccine Rota trước 6 tháng tuổi?

Vaccine Rota chỉ phát huy hiệu quả tối ưu khi được sử dụng trong một khung tuổi nhất định. Việc hoàn tất phác đồ trước 6 tháng tuổi giúp trẻ:

- Hình thành miễn dịch ngay trong giai đoạn trẻ có nguy cơ nhiễm bệnh và gặp biến chứng cao nhất.

- Đạt được nồng độ kháng thể cần thiết trước khi trẻ bước vào giai đoạn ăn dặm và khám phá thế giới xung quanh.

- Tránh tình trạng quá độ tuổi khuyến cáo, khi đó vaccine không còn được chỉ định sử dụng.

2. Trẻ từng bị tiêu chảy cấp do virus Rota có cần uống vaccine nữa không?

Câu trả lời là CÓ. Ngay cả khi đã từng mắc bệnh, trẻ vẫn có nguy cơ tái nhiễm các chủng virus Rota khác. Uống vaccine giúp:

- Củng cố hệ miễn dịch, tạo hàng rào bảo vệ vững chắc hơn.

- Giảm thiểu đáng kể nguy cơ trở nặng hoặc phải nhập viện nếu chẳng may tái nhiễm.

3. Cha mẹ cần chuẩn bị gì khi đưa trẻ đi uống vaccine Rota?

Để quá trình uống vaccine diễn ra thuận lợi, phụ huynh nên:

- Mang theo sổ tiêm chủng để nhân viên y tế kiểm tra lịch sử tiêm ngừa và tư vấn chính xác.

- Trao đổi thông tin sức khỏe, báo ngay nếu trẻ đang có dấu hiệu bệnh, sinh non, có tiền sử lồng ruột, tiền sử dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa,...

- Trang phục phù hợp, cho trẻ mặc quần áo thoải mái, dễ thấm hút mồ hôi.

- Theo dõi sau uống, ở lại cơ sở y tế ít nhất 30 phút để theo dõi phản ứng tức thì của trẻ.

4. Trẻ nôn hoặc trớ sau khi uống vaccine Rota có cần uống lại không?

Trường hợp trớ nhẹ: Thông thường không cần uống lại liều đó.

Trường hợp nôn ngay sau uống: Phụ huynh cần thông báo ngay cho nhân viên y tế tại điểm chủng ngừa để được tư vấn chuyên môn.

5. Những dấu hiệu nào cần chú ý theo dõi sau khi trẻ uống vaccine Rota?

Trong vòng 7-21 ngày sau khi uống vaccine Rota, phụ huynh cần đặc biệt theo dõi trẻ. Trường hợp trẻ xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ lồng ruột như: đau bụng dữ dội (trẻ khóc từng cơn), nôn ói kéo dài, đi ngoài phân có máu, chướng bụng, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.