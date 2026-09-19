Photostory: Mang thai không còn thu nhập, tôi mới thấm nỗi tủi nhục khi phải ngửa tay xin từng đồng

Sau cuộc nói chuyện ấy, chồng đồng ý cùng tôi lập khoản riêng cho việc khám thai và sinh nở. Tôi cũng tìm một công việc có thể làm tại nhà, phù hợp với sức khỏe. Tôi không làm vậy để hơn thua với mẹ chồng, mà để bảo vệ mình và con. Làm mẹ cần sự hy sinh, nhưng không có nghĩa là phải từ bỏ quyền tự quyết đối với cuộc đời mình.