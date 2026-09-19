Mới 11 tuổi, học trò của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã mang về loạt huy chương quốc tế: Nhìn quá trình tập luyện mới thấy bé đỉnh cỡ nào

Trong đoạn clip đang nhận được sự chú ý trên MXH, một cô bé Việt Nam bước ra sân khấu với thần thái tự tin, từng động tác được thực hiện dứt khoát nhưng không mất đi sự mềm mại cần có của một người học múa.

Màn trình diễn của cô bé 11 tuổi khiến MXH dậy sóng. (Nguồn: Facebook Chiêu Thư)

Khi giai điệu vang lên, cơ thể cô bé gần như hòa vào âm nhạc: những bước chân nhanh, gọn, động tác chuyển hướng chính xác, lúc mạnh mẽ, lúc lại uyển chuyển, mềm mại. Đáng chú ý là khả năng kiểm soát cơ thể và biểu cảm sân khấu khiến phần trình diễn có cảm giác vượt xa độ tuổi của người biểu diễn.

Có lẽ cũng vì thế mà sau khi xem màn trình diễn, nhiều người phải thốt lên: "Đúng là tuổi trẻ tài cao!".

Hán Yu Triệu Vy - cô bé 11 tuổi sở hữu hành trình nghệ thuật khiến ai nghe qua cũng choáng

Nhân vật trong câu chuyện ấy là Hán Yu Triệu Vy, nghệ danh Chiêu Thư - một cô bé sinh năm 2015, mang hai dòng máu Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc). Cô bé bắt đầu học nhảy múa từ khoảng 6 tuổi và sau đó mở rộng hoạt động sang ca hát, người mẫu và biểu diễn sân khấu.

Điều khiến hành trình của cô bé đặc biệt là ở tuổi 11, Hán Yu Triệu Vy đã có nhiều năm đứng trên sân khấu và tham gia các cuộc thi ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài. Hành trình nghệ thuật của Chiêu Thư từng đưa em tới Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc. Có những chuyến đi, cô bé vẫn phải mang theo sách vở để vừa học văn hóa vừa luyện tập và biểu diễn.

Những thành tích nổi bật, ấn tượng nhất của Hán Yu Triệu Vy:

- Giải Vô địch cuộc thi Ba lê TGP 2021

- Giải Vô địch cuộc thi Nhảy Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương 2023

- Giải Vô địch cuộc thi Nhảy Sinh viên Quốc gia 2024.

- Hạng nhất bảng múa cổ điển dành cho học sinh lớp 3 tại Asia Pacific Cup - Autumn International Music & Dance Competition 2023

- Hạng nhất nội dung ballet, nhóm học sinh lớp 3, Asia Pacific Cup - Spring International Music & Dance Competition 2024

Đặc biệt, trong tháng 8/2026, Hán Yu Triệu Vy tiếp tục có thêm một thành tích đáng chú ý ngay tại Việt Nam. Tại Tinh hoa vũ đạo nhí 2026, cuộc thi được chia thành ba bảng: thí sinh 5-10 tuổi, thí sinh 10–15 tuổi và bảng dành cho các nhóm. Và cô bé Hán Yu Triệu Vy trở thành Quán quân bảng 10-15 tuổi tại cuộc thi này.

Hán Yu Triệu Vy từng tham gia chương trình "Siêu Tài Năng Nhí 2026".

Từ múa ballet, dancesport, nhào lộn trên dây... đến hát, catwalk: Không bộ môn nghệ thuật nào làm khó được cô bé 11 tuổi

Nếu chỉ biết Chiêu Thư qua những đoạn clip múa, nhiều người có thể sẽ bất ngờ khi biết cô bé còn có khả năng ca hát.

Đầu năm 2026, tại chung kết "Tinh hoa nhí Việt Nam - Phiên bản Nghệ sĩ nhí 2025", Hán Yu Triệu Vy trình diễn ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và giành Quán quân. Cô bé đồng thời nhận thêm giải "Thí sinh được yêu thích nhất".

Hán Yu Triệu Vy còn là học trò của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Đây là bước ngoặt đáng chú ý bởi trước đó hình ảnh Hán Yu Triệu Vy được biết đến nhiều hơn với vai trò vũ công và người mẫu nhí. Sau cuộc thi, em bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trong vai trò một gương mặt nghệ thuật đa năng.

Và hành trình nghệ thuật của cô bé không dừng ở các cuộc thi. Tại chương trình "Asia Open Runway Seoul - The 16th LBMA 2026" tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc, cô bé Hán Yu Triệu Vy đảm nhận vai trò mở màn bằng tiết mục múa "Khổng tước" cho bộ sưu tập "Garden of Eden", đồng thời đảm nhận vị trí vedette trình diễn BST.

Lịch trình tập luyện dày đặc với đủ các bộ môn... đến người lớn còn không theo kịp

Theo chia sẻ của chính Hán Yu Triệu Vy, để theo đuổi nghệ thuật, em phải cân bằng giữa học văn hóa, luyện tập và biểu diễn. Những chuyến đi thi đấu quốc tế cũng đồng nghĩa với việc phải thích nghi với lịch trình di chuyển dày đặc và môi trường mới.

Có thời điểm em mệt đến mức đau chân và bật khóc. Phía sau những màn trình diễn chỉ kéo dài vài phút vì thế là một quá trình luyện tập mà khán giả khó có thể nhìn thấy hết.

Từ ballet, múa cổ điển, múa hiện đại đến dancesport; từ những cuộc thi ở Đài Loan đến sân khấu Việt Nam, Hàn Quốc; từ vai trò vũ công đến ca sĩ và người mẫu nhí, Hán Yu Triệu Vy đang từng bước tích lũy kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

11 tuổi - độ tuổi vẫn còn rất vô tư với những trò nghịch cùng các bạn đồng trang lứa, nhưng cô bé Hán Yu Triệu Vy đã có trong tay một hành trình nghệ thuật đáng chú ý. Và chính sự kết hợp giữa năng khiếu, luyện tập lâu dài cùng kinh nghiệm sân khấu đã tạo nên hình ảnh một cô bé Việt Nam nhỏ nhắn có phong thái trình diễn tự tin, chinh phục các cuộc thi trên đấu trường quốc tế.