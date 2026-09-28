Photostory: Bỏ cả trăm triệu ra thuê người chăm sóc sau sinh nhưng mẹ chồng lại thản nhiên gọi bắt chị ấy sang chăm con gái bà

Vài tháng sau, mẹ chồng bị ngã và phải nằm viện. Tôi đẩy xe đưa con đến thăm, mua cho bà một bát cháo nóng. Trên đường đi, tôi đã tự hỏi liệu gặp bà mình có còn nhớ cuộc điện thoại hôm ấy không. Có chứ. Nhưng nhìn bà nằm trên giường bệnh, tôi cũng chỉ muốn hỏi bà đau nhiều không, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi bao lâu. Chúng tôi nhắc lại chuyện cũ. Bà nói hôm đó bà quá lo cho con gái nên không nghĩ đến cảm giác của tôi. Tôi nói tôi cần được hỏi ý trước khi bà quyết định một việc liên quan đến mình. Cuộc trò chuyện không làm mọi nỗi buồn biến mất, nhưng ít nhất, lần này cả hai đã nghe nhau nói hết.