Photostory: Bỏ cả trăm triệu ra thuê người chăm sóc sau sinh nhưng mẹ chồng lại thản nhiên gọi bắt chị ấy sang chăm con gái bà

Cuộc sống sau đó vẫn bận rộn như mọi gia đình có con nhỏ. Tôi đi làm trở lại, chồng bớt những chuyến công tác và cùng tôi đón con, tắm cho con, dọn nhà. Có tối, ba người ngồi dưới sàn chơi xếp gỗ. Con đặt một khối lên cao, tháp đổ, rồi lại cười và làm lại từ đầu. Nhìn con, tôi nghĩ về quãng thời gian chị Châu đã giúp mình, về cuộc điện thoại khiến tôi lần đầu dám nói rõ cảm giác của mình, và cả bát cháo tôi mang đến cho mẹ chồng. Tôi mong sau này con biết quan tâm đến người khác. Tôi cũng mong con hiểu rằng khi mệt, khi buồn hay cần được giúp, con luôn có thể nói ra.