Những sai lầm khiến hiệu quả ăn kiêng bằng 0, vóc dáng của chị em có khi còn "nở" hẳn ra

1. Bạn ăn phải đường tinh luyện/chất tạo ngọt mà không biết

Có một số thực phẩm nghe thì healthy, tốt cho vóc dáng nhưng thực chất lại không phải như vậy, chẳng hạn như: sữa chua có đường, nước ép đóng chai.

Thực tế, nước ép đóng chai không hoàn toàn nguyên chất và thường có thêm đường tinh luyện để tạo cảm giác ngon miệng hơn. Sữa chua có đường, đặc biệt là loại có thêm hương vị hoa quả thì đúng nghĩa là cung cấp thêm cho bạn khoảng 4 thìa café đường/250gr, hoàn toàn không tốt cho vóc dáng.

Tóm lại, muốn ăn kiêng thành công thì bạn hãy loại bỏ sữa chua có đường hay nước ép đóng chai ra khỏi khẩu phần ăn; thay vào đó là kết thân với nước ép rau củ quả tươi, nguyên chất hay sữa chua không đường.

2. Bạn phụ thuộc vào đồ uống có ga "diet"

Rất nhiều quý cô kết thân với coca ăn kiêng và yên trí rằng loại thức uống này sẽ không khiến mình tăng cân. Nhưng dù được gắn mác "diet", coca ăn kiêng cũng góp phần khiến bạn béo lên vì vị ngọt của sản phẩm này sẽ "kích thích sản sinh ra insulin – hormone dự trữ chất béo", theo chuyên gia dinh dưỡng Dana James tại New York. Bên cạnh đó, coca diet còn tăng cảm giác thèm ăn, khiến bạn muốn nạp vào cơ thể nhiều lượng thực phẩm hơn.

3. Bạn bỏ qua bữa sáng

Nhiều nàng nghĩ rằng, ăn càng ít càng nhanh giảm cân nên đã "hy sinh" bữa sáng mỗi ngày. Tuy nhiên, đây là lại một thói quen sai bét.

Theo các nhà nghiên cứu thuộc trường Cao đẳng Hoàng gia London: Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và nếu bỏ qua, bạn sẽ dễ tăng cân hơn. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã nhận ra rằng khi bỏ bữa sáng, não bộ của bạn sẽ có xu hướng tìm kiếm lượng calo khổng lồ để bù đắp năng lượng thiếu hụt của cơ thể. Điều này đồng nghĩa là những người không ăn sáng sẽ có xu hướng ăn vặt nhiều hơn trong ngày, và toàn tìm đến những món chứa lượng calo cao khiến cơ thể mũm mĩm hơn thay vì nhỏ gọn đi.

4. Chỉ ăn kiêng mà không tập thể dục

Tập thể dục sẽ mang đến điều kỳ diệu cho hành trình giảm cân, ăn kiêng của bạn. Theo một nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí chuyên môn về béo phì: Trong một nhóm phụ nữ nhất định, những người vừa ăn kiêng vừa tập thể dục có xu hướng giảm được số cân nhiều hơn 25% so với những ai chỉ ăn kiêng. Do đó, muốn nhanh chóng giảm cân thành công và duy trì dáng đẹp bền vững, bạn rất nên kết hợp tập thể dục. Bằng không, số cân bạn giảm được sẽ chỉ như "cây me rụng lá" mà thôi.

Nguồn: Realbuzz