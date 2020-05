Những người phụ nữ ngoài 40 tuổi khuyên chị em nhất định phải dùng loại serum này để khi luống tuổi da vẫn đẹp căng như họ

Ngoài tuổi 40, việc giữ cho làn da luôn căng mịn, tươi sáng lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Lý do là bởi lúc này, tốc độ tự tái tạo của làn da chậm lại, collagen cũng suy giảm và làn da cũng trải qua một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh. Tuy nhiên, rất nhiều người phụ nữ vẫn giữ vững được phong độ da đẹp, dù họ ở tuổi 40 hay 50 là nhờ một bí kíp: Thêm serum vitamin C vào quy trình.

Nói về điều kỳ diệu mà làn da nhận được khi thêm serum vitamin C vào quy trình, quý bà 55 tuổi Grece Ghanem cho hay: "Tôi nhận thấy rằng sản phẩm này đã đem đến độ căng bóng, mướt mát cho làn da và giúp tông da của tôi tươi sáng hơn hẳn. Bên cạnh đó, serum vitamin C cũng hô biến làn da của tôi thêm mịn màng, các nếp nhăn lu mờ nhờ khả năng kích thích sản sinh collagen. Và dù không phải là chuyên gia, tôi vẫn tin rằng serum vitamin C là món skincare cực kỳ cần thiết trong quy trình".

Quý bà 55 tuổi Grece Ghanem.

Quý cô Tennille Murphy đang ở độ tuổi tứ tuần thì cho rằng serum vitamin C chính là siêu sao giúp làn da của cô chống chọi tốt với những ảnh hưởng từ yếu tố ngoại cảnh, các dấu hiệu lão hóa cũng không có "cửa" hiện hữu trên gương mặt. Chưa hết, serum vitamin C còn khiến những đốm nâu trên làn da của cô biến mất.



Làn da căng khỏe của cô Tennille Murphy.

Bên cạnh khả năng làm mờ đốm thâm nám, cải thiện tông da, bơm da căng mọng hay phục hồi và bảo vệ da khỏi những tổn thương do ánh nắng cùng những yếu tố có hại khác từ môi trường, serum vitamin C còn giúp phù phép lỗ chân lông thêm nhỏ mịn.

Serum vitamin C thích hợp để dùng từ những năm tuổi đôi mươi nhưng khi lớn tuổi hơn, tức là vào những năm ngoài 30 – 40 tuổi, các bác sĩ nhấn mạnh gấp đôi tầm quan trọng của việc thêm serum vitamin C vào quy trình chăm sóc da hằng ngày. Do đó, các chị em không thể "ngó lơ" sản phẩm skincare kỳ diệu này được.

Thời điểm thoa serum vitamin C lý tưởng nhất chính là vào buổi sáng, trước khi thoa kem dưỡng ẩm và kem chống nắng. Như thế, sản phẩm này sẽ cùng với kem chống nắng tạo một lớp màng thật vững chãi để bảo vệ làn da của bạn khỏi mọi yếu tố gây lão hóa, đồng thời chăm da ngày một tươi sáng, khỏe mạnh.

Nguồn: W.W.W