Không phải lọ serum vitamin C nào cũng được các bác sĩ khen hết lời, thậm chí là dùng hằng ngày như 5 sản phẩm sau

1. L'Oreal Revitalift Derm Intensive 10% Pure Vitamin C Serum (Khoảng 576.000 VNĐ)

Lọ serum này là giải pháp tuyệt vời dành cho làn da đã xuất hiện các đốm nâu. Sản phẩm có tỷ lệ vitamin C tương đối cao nhưng ở dạng ổn định nên đủ nhẹ nhàng với làn da, không gây kích ứng. Cách thiết kế bao bì của lọ serum cũng hạn chế được tình trạng oxy hóa sản phẩm, giúp vitamin C phát huy công dụng đến tận giọt cuối cùng. Đây là sản phẩm được yêu thích bởi bác sĩ nổi tiếng Joshua Zeichner tại New York, bác sĩ thường thoa lọ serum này vào buổi sáng, trước khi bôi kem chống nắng.

2. Drunk Elephant C-Firma Day Serum (Khoảng 1.862.000 VNĐ)

Bác sĩ Ellen Marmur tại New York đã dành lời khen cho sản phẩm nhà Drunk Elephant như sau: "Lọ serum có một tỷ lệ vitamin C hợp lý và nó thực sự giúp làm sáng da, cấp ẩm cho da căng mọng, tràn trề sức sống". Bên cạnh đó, lọ serum còn chứa vitamin E, ferulic acid và enzyme trái cây giúp cải thiện kết cấu da thêm mịn màng, săn chắc, đồng thời chống lão hóa hiệu nghiệm.

3. Vichy LiftActiv Vitamin C Brightening Skin Corrector (Khoảng 750.000 VNĐ)

Lọ serum này siêu nhẹ mặt và bao gồm toàn những thành phần "sạch", không chứa paraben, silicone hay hương liệu nhân tạo nên không gây ra tình trạng kích ứng hay châm chích làn da, điều này khiến bác sĩ Erin Gilbert tại New York cảm thấy vô cùng ấn tượng. Điều quan trọng nhất là, sản phẩm giúp cải thiện tông da và độ đàn hồi, săn chắc chỉ sau khoảng 10 ngày dùng.

4. Juice Beauty Green Apple Age Defy Serum (Khoảng 1.347.000 VNĐ)

"Nếu làn da đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa và bạn muốn "xóa sổ" chúng hoàn toàn, hãy thử kết thân với lọ serum đến từ Juice Beauty", theo lời khuyên của chuyên gia làm đẹp Nichelle Mosley đến từ North Carolina. Sản phẩm chứa coenzyme Q10 và vitamin C – hai thành phần cực được việc trong khoản làm đầy nếp nhăn. Bên cạnh đó, Hyaluronic Acid trong sản phẩm sẽ cung cấp cho da một lượng độ ẩm dồi dào, từ đó da luôn căng mọng, mướt mát.

5. Obagi Professional-C Serum (Khoảng 2.520.000 VNĐ)

Bác sĩ Mona Gohara tại Connecticut khẳng định: "Lọ serum này hô biến mọi làn da trở nên đẹp xuất sắc". Với thành phần chủ chốt là L-ascorbic acid giúp chống oxy hóa, lọ serum sẽ xử đẹp mọi dấu hiệu lão hóa, mang đến cho bạn làn da siêu mềm mại, không còn khuyết điểm.

Nguồn: GH, OM