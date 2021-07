Những nàng da đẹp mướt sẽ làm 5 điều khi chăm da tại nhà, cũng nhờ vậy mà chẳng sợ nếp nhăn

Nghỉ ở nhà, có thêm chút thời gian rảnh nhưng dám chắc rằng, không ít chị em sẽ lười skincare hơn. Lý do là bởi, nhiều nàng quan niệm, không ra ngoài đường, chẳng phải tiếp xúc với nhiều khói bụi và ánh nắng, làn da sẽ không cần phải chăm chút kỹ lưỡng. Đây là một suy nghĩ khá sai lầm vì ngay cả khi ở nhà, bạn vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ gây "tàn phá" làn da, chẳng hạn như: ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử, tia UV xuyên qua cửa kính, da bị thất thoát độ ẩm, vi khuẩn từ chăn màn và nhiều vật dụng trong nhà…

Biết được những tác nhân có thể khiến da dẻ xấu đi khi nghỉ ở nhà dài ngày, hội da đẹp không bao giờ lơ là chuyện skincare. Và dù quy trình chăm chút làn da có thể được thay đổi, rút gọn một chút trong những ngày nghỉ ở nhà, team da đẹp vẫn sẽ thực hiện đầy đủ 5 bước skincare quan trọng sau đây.

1. Bôi kem chống nắng

Những tưởng, khoảng thời gian nghỉ ở nhà là lúc chị em có thể bỏ qua công đoạn bôi kem chống nắng nhưng thực ra, đây vẫn là bước quan trọng bậc nhất.

Lúc này, làn da của chị em vẫn sẽ bị tấn công bởi tia UV xuyên qua cửa kính. Không những thế, việc tiếp xúc nhiều với thiết bị thông minh như smartphone, laptop cũng tạo điều kiện để ánh sáng xanh tác động đến làn da, đẩy nhanh tốc độ lão hóa.

Vì thế, bôi kem chống nắng vẫn là bước skincare cần thực hiện mỗi sáng. Và nếu có thể, bạn hãy dùng kem chống nắng tích hợp khả năng ngăn chặn ánh sáng xanh để bảo vệ da một cách tối ưu nhất trong những ngày nghỉ ở nhà.

2. Làm sạch kép

Dù có ra ngoài đường nhiều hay không, làn da của bạn vẫn sẽ tiết dầu, mồ hôi và tích tụ những cặn bẩn. Thêm nữa, bạn còn bôi kem chống nắng nên bước tẩy trang vẫn cần phải giữ nguyên. Như thường lệ, chỉ bước tẩy trang thôi thì có thể không đủ sức làm sạch da tối ưu nhất. Do đó sau thao tác này, bạn cần dùng thêm sữa rửa mặt, loại dịu nhẹ để giải phóng làn da khỏi các tác nhân gây hại mà không làm bào mòn, ảnh hưởng đến lớp màng bảo vệ tự nhiên.

3. Thoa serum vitamin C

Ngoài tia UV và ánh sáng xanh, làn da của bạn còn bị lão hóa bởi các gốc tự do (gây ra bởi những yếu tố như: căng thẳng kéo dài, không khí ô nhiễm, hút thuốc, chế độ ăn thiếu lành mạnh…). Và bạn sẽ cần dùng thêm sản phẩm skincare chứa chất chống oxy hóa, chẳng hạn như serum vitamin C để vô hiệu các gốc tự do, bảo vệ da khỏi nguy cơ già sớm. Bên cạnh năng lực chống lão hóa, serum vitamin C còn giúp xóa mờ đốm nâu, làm sáng, kích thích sản sinh collagen cho da thêm căng mọng, từ đó da bạn càng đẹp hoàn hảo hơn. Serum vitamin C nên được bôi vào cả hai buổi sáng – tối nhưng nếu phải chọn một thời điểm lý tưởng nhất để dùng sản phẩm này, bạn nên thoa trước kem chống nắng.

4. Bôi kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ

Dù ở nhà hay đi làm, làn da của bạn vẫn sẽ bị thất thoát độ ẩm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Và bôi kem dưỡng hai buổi sáng – tối chính là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo, làn da không bị thiếu ẩm mà trở nên héo hon, kém căng mịn. Nếu lo ngại tình trạng da bức bí, bạn hãy ưu tiên kem dưỡng có kết cấu mỏng nhẹ nhưng vẫn cung cấp đủ ẩm. Sản phẩm này đặc biệt thích hợp khi thời tiết vẫn còn rất nóng nực như hiện tại.

5. Tẩy da chết

Làn da của bạn sẽ không ngừng sản sinh tế bào chết, và nếu để lâu, da sẽ bị xỉn màu, bít tắc và sần sùi. Giải pháp ở đây chính là chăm chỉ tẩy da chết với tần suất khoảng 2 – 3 lần/tuần với sản phẩm dịu nhẹ nhưng hiệu quả, làn da của bạn sẽ tươi sáng, mịn màng hẳn lên. Thao tác tẩy tế bào chết cũng tạo điều kiện để da được thông thoáng, thẩm thấu tốt hơn dưỡng chất từ các sản phẩm skincare.

Ảnh: Instagram