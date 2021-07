6 món chống lão hóa Huyền My đang dùng ở tuổi 26: Chất thế này thì chẳng sợ già, da dẻ lúc nào cũng mướt mát

Ở tuổi ngoài đôi mươi, chưa tới ba mươi, trong khi nhiều chị em còn chưa quan tâm lắm đến chuyện chống lão hóa, thì Huyền My không chỉ theo đuổi một quy trình skincare đồ sộ, mà gia tài chăm da của nàng Á hậu còn xuất hiện rất nhiều các sản phẩm chống già. Mới đây, thông qua trang Instagram, Á hậu Huyền My đã chia sẻ list đồ skincare cô đang dùng ở tuổi 26, và sương sương, ta đã có thể "nhặt" ra được ít nhất 6 món cực kỳ chất lượng trong khoản "cải lão hoàn đồng", ngăn ngừa lão hóa cho làn da, chị em U30 – U40 nhất định nên tham khảo.



1. Skinceuticals Phloretin CF (Khoảng 3.850.000 VNĐ)

Nếu quan tâm đến skincare, hẳn là chị em không thể không biết tới Skinceuticals – hãng chăm sóc da với rất nhiều các sản phẩm chống lão hóa chất lượng. Lựa chọn của Huyền My là lọ serum Skinceuticals Phloretin CF. Sản phẩm có sự kết hợp của những thành phần như 2% phloretin, 10% vitamin C tinh khiết và 0.5% ferulic acid để tăng khả năng bảo vệ làn da khỏi nguy cơ lão hóa do gốc tự do từ tia UVA/UVB, tia hồng ngoại, ô nhiễm tầng ozone. Ngoài khả năng chống oxy hóa, lọ serum Phloretin CF còn giúp làm đều màu da, xóa mờ đốm thâm và là phẳng nếp nhăn.

Nơi mua: Mall chính hãng của SkinCeuticals tại Lazada

2. Sunday Riley C.E.O Glow Vitamin C + Turmeric Face Oil (Khoảng 1.841.000 VNĐ)

Muốn có được làn da tươi sáng và căng bóng, lọ dầu dưỡng nhà Sunday Riley là sản phẩm chị em không nên bỏ qua. Sản phẩm chứa vitamin C cải tiến (THD ascorbate) – một loại vitamin C cực kỳ ổn định, giúp chống lại các tác nhân gây lão hóa, xóa mờ đốm nâu và giúp da thêm săn chắc, mịn màng. Chiết xuất nghệ giàu chất chống oxy hóa giúp tăng hiệu quả bảo vệ da, làm đều màu và giảm thiểu tình trạng da mẩn đỏ. Chưa hết, sản phẩm nhà Sunday Riley còn chứa dầu hoa anh thảo giúp dưỡng ẩm và tạo vẻ căng bóng, mướt mát cho làn da.

Nơi mua: Sephora

3. Biologique Recherche Lotion P50 (Khoảng 2.000.000 VNĐ)

Lọ lotion nổi tiếng của Biologique Recherche là một sản phẩm cực kỳ khó ngửi, được miêu tả là có sự pha trộn giữa mùi rác và sữa chua để lâu ngày. Nghe "kinh dị" là vậy nhưng chai lotion này vẫn được rất nhiều chị em săn đón, nguyên nhân chỉ có thể là nhờ hiệu quả cải thiện làn da tuyệt vời của "em nó". Sản phẩm chứa các thành phần chính như là lactic acid, niacinamide, salicylic acid… có tác dụng loại bỏ da chết, "thay mới" làn da, cân bằng độ pH và cấp ẩm. Nhờ vậy, làn da của bạn sẽ trở nên tươi sáng, mịn màng hơn.

Nơi mua: Ồ Láng Viện

4. Biologique Recherche Contour des Yeux VIP 02 (Khoảng 3.000.000 VNĐ)

Ngoài lotion, Biologique Recherche còn có nhiều sản phẩm chống lão hóa tuyệt vời nữa, trong đó có lọ kem mắt Contour des Yeux VIP 02. Sản phẩm sẽ vô hiệu hóa các tác nhân gây hại cho làn da, bảo vệ vùng da quanh mắt khỏi nguy cơ lão hóa. Thế nhưng trước hết, việc chăm chỉ dùng sản phẩm này sẽ giúp bạn có được vùng da quanh mắt tươi sáng, không bị thâm quầng.

Nơi mua: Lazada

5. SkinCeuticals Retinol Cream (Khoảng 2.430.000 VNĐ)

Kem dưỡng retinol của SkinCeuticals được cải tiến để đảm bảo sự ổn định, nâng cấp làn da một cách đồng đều, toàn diện. Với thành phần retinol tinh khiết, lọ kem dưỡng sẽ kích thích da tái tạo, loại bỏ những tỳ vết như là: đốm thâm, nếp nhăn và còn làm mờ lỗ chân lông hiệu quả. Kem dưỡng retinol có 3 phiên bản, với những nồng độ khác nhau như là: 0.3%, 0.5% và 1%. Nếu mới tập tành dùng retinol, bạn nên kết thân với sản phẩm có tỷ lệ thấp nhất là 0.3%.

Nơi mua: Mall chính hãng của SkinCeuticals tại Lazada

6. Lamer Moisturizing Cool Gel Cream (Khoảng 2.183.000 VNĐ)

Quy trình chống lão hóa sẽ không thể thiếu đi một lọ kem dưỡng ẩm. Và lọ kem dưỡng cao cấp đến từ Lamer chính là món skincare được Á hậu Huyền My rất mực tin tưởng. Lọ kem dưỡng có kết cấu dạng gel "mỏng nhẹ như lông hồng", có tác dụng làm mát, xoa dịu và giúp da thêm ẩm mọng, rạng rỡ.

Nơi mua: Sephora

Ảnh: Internet, Instagram nhân vật