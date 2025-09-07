Beauty blogger Soyeon (35 tuổi, Hàn Quốc) sở hữu kênh Youtube @ACoreanaBeauty với hơn 890 nghìn người theo dõi, thường xuyên chia sẻ những bí quyết dưỡng da hữu ích dành cho phái đẹp tuổi 30+. Ngoài những bước skin care với các loại mỹ phẩm chống lão hóa, cô còn duy trì một thói quen đặc biệt mỗi sáng. Đó là khi vừa thức dậy, bụng còn đang đói, Soyeon sẽ uống một cốc nước CCA - được ví như vitamin C tự nhiên trẻ hóa làn da, để cải thiện làn da tuổi 35 của mình.

Theo như Soyeon chia sẻ, làn da của cô nhìn thì có vẻ mịn màng nhưng lại sần sùi, thô ráp và hay xuất hiện các vết mụn ẩn cứng đầu.

Soyeon chia sẻ, cùng với việc chăm sóc da từ bên ngoài, thì việc bổ sung dưỡng chất từ bên trong cũng vô cùng quan trọng với làn da, nhất là phụ nữ khi bước vào tuổi 35 như cô. Vậy nên mỗi sáng, cô đều uống một cốc nước CCA để bổ sung vitamin cho làn da của mình.

CCA chính là viết tắt của 3 loại rau củ quả: Cà rốt, táo, bắp cải. Và chính nhờ 3 loại này mà làn da và vóc dáng của Soyeon cải thiện đáng kể.

* Táo: mang lại lợi ích làm đẹp da bằng cách cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp làm sáng da, giảm nếp nhăn và tăng cường độ đàn hồi của da. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong táo tạo cảm giác no lâu, hạn chế thói quen ăn vặt và hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Rất nhiều sao Hàn duy trì thói quen ăn táo mỗi ngày để trẻ hóa làn da và vóc dáng.

* Cà rốt: Chứa chất chống oxy hóa như beta-carotene hóa thành vitamin A, thúc đẩy sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi cho da và làm chậm quá trình lão hóa, giúp giảm nếp nhăn. Chất xơ và các chất chống oxy hóa trong cà rốt giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

* Bắp cải: Bắp cải chứa nhiều vitamin C và E, giúp sản xuất collagen, giữ cho làn da đàn hồi và tươi trẻ, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa. Bắp cải cũng là một trong những loại rau cho hiệu quả giảm cân rõ rệt nhất, thường xuyên xuất hiện trong nhiều chế độ ăn giảm cân giữ dáng.

Sau khi rửa sạch mà cắt nhỏ, Soyeon cho hết vào máy xay sinh tố, thêm ít nước vào và xay nhuyễn.

Khoảng mỗi tuần 1 - 2 lần, Soyeon sẽ làm nước CCA để uống vào buổi sáng. Thời điểm thải độc và giảm cân tốt nhất là vào buổi sáng khi bụng còn đang đói, vậy nên Soyeon dành khoảng 10 phút để chuẩn bị nguyên liệu và xay, rồi uống sau đó mới đến bữa sáng.

Nếu muốn nước CCA thơm ngon hơn, bạn có thể cho thêm một ít đường hoặc nước dừa vào xay cùng. Chỉ một cốc nước CCA vào buổi sáng nhưng lại cung cấp vitamin và dưỡng chất rất tốt cho hệ tiêu hóa, sức khỏe đường ruột, giúp bạn giảm cân và đẩy lùi quá trình lão hóa da.

Nguồn: @ACoreanaBeaut