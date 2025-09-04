5 món mỹ phẩm mới toanh đang được hội mê làm đẹp săn đón khắp mọi nơi

Thế giới làm đẹp luôn chuyển động không ngừng, và mỗi khi có một sản phẩm mới ra mắt, hội chị em lại được phen "rần rần" truy lùng để trải nghiệm. Gần đây, trên các diễn đàn skincare, nhiều tín đồ đồng loạt gọi tên 5 món mỹ phẩm mới toanh vừa đáp ứng nhu cầu dưỡng da vừa sở hữu thiết kế bắt mắt, công thức cải tiến. Nếu bạn cũng đang tò mò muốn cập nhật xu hướng làm đẹp, hãy cùng điểm qua ngay những "ngôi sao" đang hot nhất hiện nay.

1. Mặt nạ đất sét lốc xoáy 2 lõi Innisfree Volcanic Swirl Pore Mask

Innisfree vốn nổi tiếng với dòng mặt nạ đất sét Jeju Volcanic Clay Mask, nhưng lần này thương hiệu đã nâng cấp sáng tạo hơn với phiên bản Swirl Pore Mask. Sản phẩm có kết cấu dạng lốc xoáy 2 lõi, kết hợp giữa đất sét núi lửa Jeju hút bã nhờn, làm sạch lỗ chân lông và thành phần dưỡng ẩm dịu nhẹ giúp da không bị khô căng sau khi rửa. Đây được xem là giải pháp "2 trong 1" vừa làm sạch sâu vừa duy trì sự mềm mại, phù hợp cho cả da dầu lẫn da nhạy cảm.

Nơi mua: Innisfree

2. Serum dưỡng môi NUXE Very Rose Plumping Lip Serum

Không chỉ chăm sóc da mặt, đôi môi cũng cần được nuôi dưỡng đúng cách. Serum dưỡng môi mới của NUXE gây sốt nhờ kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, kết hợp chiết xuất hoa hồng và hyaluronic acid. Công thức này giúp môi được cấp ẩm, làm đầy rãnh môi và khắc phục tình trạng khô nứt. Đặc biệt, sản phẩm còn mang đến hiệu ứng căng mọng tự nhiên, khiến đôi môi trông hồng hào, mềm mịn suốt cả ngày. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên son môi nhưng vẫn muốn giữ đôi môi khỏe đẹp.

Nơi mua: NUXE

3. Kem dưỡng cấp ẩm bảo vệ da Simple Hydrate+ Gel Cream

Simple luôn được biết đến với triết lý "thành phần sạch, an toàn cho da nhạy cảm". Phiên bản mới Hydrate+ Gel Cream tiếp tục phát huy ưu điểm đó, với kết cấu dạng gel mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, mang lại cảm giác tươi mát khi thoa. Điểm cộng lớn là công thức chứa vitamin B5 và glycerin giúp cấp ẩm sâu, phục hồi da khô nhạy cảm nhưng không gây nhờn dính. Ngoài ra, sản phẩm còn tạo lớp màng bảo vệ da trước các tác nhân từ môi trường, rất phù hợp để sử dụng hằng ngày.

Nơi mua: Simple

4. Laneige Water Bank UV Barrier Sunscreen

Là thương hiệu đình đám trong giới skincare Hàn Quốc, Laneige vừa ra mắt dòng kem chống nắng mới trong hệ thống Water Bank. UV Barrier Sunscreen không chỉ chống nắng SPF cao, bảo vệ da khỏi tia UVA/UVB mà còn chứa khoáng chất cấp nước giúp da luôn ẩm mịn. Điểm đặc biệt là chất kem mỏng nhẹ, dễ tán, không gây vệt trắng, thích hợp cho cả da khô lẫn da dầu. Với thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, đây chắc chắn sẽ là "must-have" trong túi xách của nhiều tín đồ làm đẹp.

Nơi mua: Laneige

5. Toner Pad Medicube Exosome Cica Calming Pad

Medicube vốn nổi tiếng với các dòng sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu, và Exosome Cica Calming Pad chính là item đang được bàn tán sôi nổi. Miếng pad được thấm đẫm tinh chất chứa exosome kết hợp rau má (cica), có tác dụng làm dịu da kích ứng, giảm mẩn đỏ và phục hồi da hư tổn. Sản phẩm được thiết kế tiện lợi, chỉ cần lấy 1 miếng pad là có thể lau toàn mặt hoặc đắp tại vùng da cần làm dịu, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn hiệu quả. Đây là lựa chọn đáng thử cho những ai có làn da yếu hoặc sau khi thực hiện các liệu trình da liễu.

Nơi mua: Medicube

Từ mặt nạ đất sét "lốc xoáy" độc đáo, serum dưỡng môi căng mọng, cho đến kem dưỡng cấp ẩm, kem chống nắng và toner pad phục hồi, cả 5 sản phẩm trên đều mang đến những trải nghiệm làm đẹp mới mẻ cho hội chị em. Không chỉ cải tiến công thức, chúng còn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thực tế: làm sạch – cấp ẩm – bảo vệ – phục hồi.

Nếu bạn là một tín đồ skincare muốn thử điều gì đó mới mẻ, chắc chắn không thể bỏ qua những "tân binh" đang được săn đón này. Biết đâu, một trong số chúng sẽ trở thành "chân ái" lâu dài của làn da bạn!