37 tuổi, tôi trẻ hóa da nhờ collagen và bí quyết dưỡng da tối giản 3 bước

Năm 34 tuổi, khi vừa sinh con, tôi rơi vào trạng thái mà nhiều chị em có lẽ sẽ đồng cảm: cơ thể nặng nề, da dẻ xuống cấp, tóc rụng cả nắm. Collagen sau sinh mất đi nhanh đến mức chỉ trong vài tháng, gương mặt tôi đã hốc hác, xỉn màu và chảy xệ như thể già thêm vài tuổi. Cân nặng chạm ngưỡng 70kg, mặc gì cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi của một bà mẹ bỉm.

Tôi đã có lúc sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ lấy lại được sự rạng rỡ. Nhưng thay vì buông xuôi, tôi chọn tự cứu mình. Tôi bắt đầu hành trình phục hồi cả bên trong lẫn bên ngoài: ăn uống khoa học hơn, chú trọng bổ sung collagen và tối giản skincare để nuôi dưỡng làn da.

3 năm trôi qua, giờ đây ở tuổi 37, tôi thấy mình còn rạng rỡ và nhẹ nhàng hơn cả trước khi có con. Da sáng khỏe, đường viền hàm gọn gàng, bạn bè gặp lại đều khen “như trẻ ra vài tuổi”. Và tôi biết, đó là thành quả xứng đáng.

Collagen – chìa khóa trẻ hóa da sau sinh

Tôi nhận ra collagen chính là “vũ khí” quyết định trạng thái của làn da. Sau sinh, lượng collagen tôi mất đi tương đương ba năm lão hóa tự nhiên – điều này khiến da xuống cấp nhanh đến mức tôi không kịp trở tay.

Nhiều người nói uống collagen chưa chắc có tác dụng, nhưng bản thân tôi là minh chứng ngược lại. Tôi kiên trì dùng nước uống collagen 4-peptide của Hersey (Đức) từ thời kỳ cho con bú đến nay, và những gì tôi nhận được đều hiện rõ trên gương mặt:

Hàm lượng collagen 12.800mg từ da cá biển sâu, phân tử nhỏ, tinh khiết 99%, hấp thụ nhanh và hiệu quả.Công thức kết hợp collagen type I, type III, elastin và collagen tripeptide – giúp da căng bóng, mềm mượt, nâng cơ và cấp ẩm sâu.

Chính sự kiên trì này đã giúp tôi lấy lại gương mặt đầy đặn, không còn hóp má, bề mặt da láng mịn và sáng trong hơn hẳn.

Skincare tối giản – bí quyết “dầu trước, kem sau”

Tôi từng mắc sai lầm khi dùng quá nhiều sản phẩm: serum chống lão hóa, mặt nạ đủ loại, essence đặc trị… Nhưng da tôi không những không khá hơn, mà còn dễ nhạy cảm. Từ đó, tôi học cách “giảm thiểu” skincare, giữ đúng ba bước: nước cân bằng – dầu dưỡng – kem dưỡng.

Điều quan trọng là trật tự bôi dưỡng. Tôi chọn bôi dầu dưỡng trước, kem dưỡng sau.

Vì sao ư? Da sau 30 rất dễ mất nước và hàng rào bảo vệ yếu đi. Khi thoa dầu dưỡng trước, lớp dầu tạo màng mềm mại giúp khóa ẩm và làm dịu da, đồng thời hỗ trợ dẫn dưỡng chất vào sâu hơn. Sau đó, tôi dùng kem dưỡng để “niêm phong” lại toàn bộ độ ẩm và dưỡng chất, giúp da căng mọng suốt nhiều giờ.

Nhiều người sợ dầu dưỡng gây bí da, nhưng nếu chọn loại dầu tinh khiết, kết cấu nhẹ và dùng đúng lượng, thì hiệu quả mang lại khác hẳn. Với tôi, “dầu trước – kem sau” đã trở thành bí quyết vàng để da giữ được sự đàn hồi, sáng khỏe mà không cần chất chồng quá nhiều sản phẩm.

Nhịn ăn có kiểm soát – để cơ thể “trẻ” từ bên trong

Buổi sáng, tôi duy trì thói quen uống nước ép chống oxy hóa: hạt chia + táo, dâu tằm + nho hoặc dâu tây + việt quất. Tôi chỉ ăn 2 bữa chính mỗi ngày, theo phong cách Địa Trung Hải: ngũ cốc nguyên hạt, rau củ theo mùa, cá hồi hoặc tôm, nấu với dầu ô liu. Toàn bộ khẩu phần đều gói gọn trong khung 8 tiếng, 16 tiếng còn lại để cơ thể “nghỉ” và phục hồi.

Nếu đói giữa buổi, tôi ăn nửa quả chuối hay vài quả việt quất – vừa chống thèm ngọt, vừa tận dụng anthocyanin để chống oxy hóa.

Tôi tin rằng phụ nữ 30+ không nhất thiết phải phẫu thuật thẩm mỹ mới giữ được sự trẻ trung. Chỉ cần kiên trì nuôi dưỡng collagen từ bên trong, và biết cách chăm sóc da tối giản, thông minh từ bên ngoài, chúng ta hoàn toàn có thể trẻ hóa làn da, tìm lại cảm giác “thiếu nữ” xứng đáng với chính mình.



