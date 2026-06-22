Người phụ nữ 75 tuổi dạy mẹo chọn quần rất chuẩn, không thử và hạn chế mua nhầm size

Trước khi quyết định mua một chiếc quần hay áo mới, nhiều người thường phải vào phòng thử đồ, mặc thử nhiều lần mới biết có vừa hay không. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thời gian để làm điều đó, đặc biệt khi mua sắm đông người hoặc săn đồ giảm giá.

Mẹo chọn quần vừa dáng

Một trong những mẹo được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội gần đây là cách kiểm tra chiều dài quần bằng chính chiếc quần đó. Theo hướng dẫn trong video, bạn chỉ cần kéo chiếc quần thành một đường thẳng. Nếu quần có thể được kéo thẳng tự nhiên, không bị co kéo hay nhăn nhúm bất thường thì đó thường là chiều dài phù hợp. Ngược lại, nếu quần khó kéo thẳng, rất có thể thiết kế sẽ bị ngắn so với vóc dáng người mặc. Trong khi đó, nếu phần ống quần quá dài và dư nhiều khi kéo thẳng, chiếc quần có thể tạo cảm giác luộm thuộm khi diện lên người.

Bên cạnh quần, việc chọn áo cũng khiến không ít người đau đầu. Đặc biệt là những mẫu áo sơ mi, blazer hay áo khoác cần vừa vặn ở phần vai. Thay vì phải thử trực tiếp, bạn có thể áp dụng mẹo sử dụng nắm tay để ước lượng độ rộng của vai áo.

Theo đó, một nắm tay có kích thước tương đương khoảng một nửa chiều rộng vai. Khi đo ngang phần vai áo, nếu chiều rộng tương ứng với khoảng hai nắm tay thì chiếc áo sẽ có độ vừa vặn cơ bản. Nếu rộng hơn khoảng một nắm rưỡi mỗi bên, tổng thể sẽ mang cảm giác oversized nhẹ, phù hợp với những ai thích phong cách thoải mái. Ngược lại, nếu phần vai vượt quá mức này quá nhiều, áo có thể trở nên thùng thình và làm mất đi sự cân đối của vóc dáng.

Dĩ nhiên, những mẹo trên không thể thay thế hoàn toàn việc thử đồ, bởi mỗi thương hiệu đều có bảng size và phom dáng khác nhau. Tuy nhiên, đây vẫn là những "bí kíp bỏ túi" hữu ích giúp bạn sàng lọc nhanh những món đồ không phù hợp ngay từ đầu, tiết kiệm đáng kể thời gian mua sắm.

Trong thời đại mua sắm ngày càng tiện lợi, việc biết thêm những mẹo chọn đồ đơn giản như thế này có thể giúp bạn hạn chế tình trạng mua về rồi để tủ vì không vừa dáng. Chỉ với vài thao tác nhỏ bằng tay, bạn đã có thể tự tin hơn khi chọn quần áo, dù là mua trực tiếp hay săn đồ trong những đợt giảm giá đông đúc.