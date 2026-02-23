Thêm 1 thương hiệu thời trang 150 tuổi đóng cửa hàng trăm chi nhánh, xả kho giảm giá 75% vì khó khăn

Carter's, thương hiệu quần áo trẻ em lớn nhất nước Mỹ, bước vào năm 2026 với một quyết định không dễ dàng: tiếp tục đóng thêm hơn 150 cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời cắt giảm 300 việc làm trong bối cảnh doanh số suy yếu và chi phí vận hành leo thang. Theo WMur, hãng đang tăng tốc giảm giá, xả kho tại nhiều cửa hàng lên tới 75%, đồng thời tái cấu trúc hệ thống bán lẻ vật lý nhằm thích ứng với sự thay đổi hành vi tiêu dùng và áp lực kinh tế kéo dài tại Mỹ.

Trong các báo cáo gần đây, Carter’s ghi nhận doanh thu giảm do người tiêu dùng Mỹ tiếp tục thắt chặt chi tiêu. Dù quần áo trẻ em là nhu cầu thiết yếu, các gia đình trẻ, nhóm khách hàng cốt lõi, lại chịu tác động mạnh từ lạm phát, lãi suất vay mua nhà cao và chi phí sinh hoạt tăng. Lưu lượng khách tại các trung tâm thương mại truyền thống tiếp tục đi xuống, trong khi chi phí thuê mặt bằng và nhân công vẫn ở mức cao, khiến nhiều cửa hàng không còn đạt hiệu quả như trước. Việc đóng cửa vì thế được xem là bước đi nhằm bảo vệ biên lợi nhuận và tái phân bổ nguồn lực sang các điểm bán có hiệu suất tốt hơn.

Câu chuyện của Carter’s phản ánh bức tranh rộng lớn hơn của ngành bán lẻ Mỹ. The Wall Street Journal nhận định rằng năm 2025–2026 tiếp tục chứng kiến làn sóng đóng cửa cửa hàng trên diện rộng, khi các chuỗi bán lẻ từ thời trang, đồ gia dụng đến hàng tiêu dùng nhanh buộc phải tinh gọn mạng lưới. Sau đại dịch, thói quen mua sắm trực tuyến đã trở nên cố định, khiến mô hình cửa hàng vật lý quy mô lớn không còn là lợi thế tuyệt đối. Doanh nghiệp phải đầu tư mạnh vào thương mại điện tử, logistics và quảng cáo số để duy trì thị phần.

Bên cạnh áp lực chi tiêu, bán lẻ Mỹ còn đối mặt với thách thức nhân khẩu học. Theo phân tích của The Wall Street Journal, tỷ lệ sinh tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong những năm gần đây, thu hẹp quy mô thị trường sản phẩm trẻ em trong dài hạn. Điều này khiến những thương hiệu như Carter’s không chỉ chịu áp lực ngắn hạn từ kinh tế vĩ mô mà còn phải đối diện với sự co hẹp của tệp khách hàng tương lai.

Ngoài ra, môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi các thương hiệu giá rẻ và nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới gia tăng sức ảnh hưởng. Người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với giá cả, dễ dàng chuyển sang lựa chọn rẻ hơn nếu sản phẩm tương đương. Trong bối cảnh đó, việc duy trì hệ thống cửa hàng vật lý rộng khắp trở thành gánh nặng chi phí thay vì lợi thế cạnh tranh.

Việc Carter’s đóng thêm nhiều cửa hàng trong năm 2026 vì thế không chỉ là quyết định riêng lẻ của một thương hiệu, mà là biểu hiện của sự chuyển dịch cấu trúc trong toàn ngành. Các nhà bán lẻ Mỹ đang bước vào giai đoạn buộc phải tái định hình: giảm diện tích mặt bằng, tối ưu tồn kho, đầu tư công nghệ và tập trung vào trải nghiệm khách hàng đa kênh. Những thương hiệu không kịp thích nghi có nguy cơ bị đào thải trong một thị trường ngày càng khắc nghiệt.

Carter's là một trong những thương hiệu quần áo trẻ em lâu đời và lớn nhất tại Mỹ, với lịch sử hơn 150 năm. Công ty được thành lập năm 1865 tại bang Massachusetts bởi William Carter, ban đầu chuyên sản xuất đồ dệt kim. Từ những sản phẩm vải cơ bản, Carter’s dần chuyển hướng sang quần áo trẻ em - phân khúc khi đó còn ít đối thủ nhưng nhu cầu ngày càng tăng cùng sự phát triển của tầng lớp trung lưu Mỹ.

Bước sang thế kỷ 20, Carter’s mở rộng quy mô sản xuất và phân phối trên toàn quốc, xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với chất lượng bền bỉ, giá cả phải chăng và thiết kế phù hợp với trẻ nhỏ. Đến cuối thế kỷ 20, công ty bắt đầu chiến lược đa dạng hóa thương hiệu, trong đó đáng chú ý là việc mua lại OshKosh B’gosh - một nhãn hiệu thời trang trẻ em nổi tiếng khác - giúp Carter’s củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành.

Dù đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh bán lẻ thay đổi nhanh chóng, Carter’s vẫn được xem là biểu tượng lâu đời của ngành thời trang trẻ em tại Mỹ. Nhờ chiến lược phân phối đa kênh và tập trung vào phân khúc trẻ sơ sinh, đây đã trở thành thương hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ gia đình Mỹ.﻿

