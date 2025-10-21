Mỹ nữ tóc bạc Meryl Streep: Ngoài 75 tuổi vẫn không bớt đẹp và sành điệu

Meryl Streep – một trong những nữ diễn viên tài năng nhất của Hollywood – đã bước sang tuổi 76 nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp không thể phủ nhận. Dù đã có một sự nghiệp lẫy lừng, Meryl vẫn tiếp tục khiến khán giả ngưỡng mộ, không chỉ bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời mà còn bởi ngoại hình ấn tượng, đặc biệt là trong vai Miranda Priestly trong bộ phim nổi tiếng The Devil Wears Prada (2006).

Meryl Streep – Biểu tượng thời trang toàn cầu

Dù đã có rất nhiều vai diễn ấn tượng trong suốt sự nghiệp, Meryl Streep thực sự trở thành một biểu tượng thời trang toàn cầu sau khi vào vai Miranda Priestly trong The Devil Wears Prada. Đây là một vai diễn mà Meryl Streep thể hiện xuất sắc, không chỉ qua diễn xuất mà còn qua phong cách thời trang tinh tế, đẳng cấp.

Miranda Priestly là một người phụ nữ quyền lực, tài giỏi và có phong cách sống cực kỳ tinh tế. Cô là Tổng biên tập của tạp chí thời trang hư cấu Runway. Với tính cách sắc sảo và đầy quyền lực, Miranda thể hiện phong thái lạnh lùng, kiêu kỳ, nhưng lại không thiếu sự sang trọng, lộng lẫy trong từng trang phục.

Phong cách thời trang của Miranda Priestly

Trong phần 1 của The Devil Wears Prada, Miranda Priestly trở thành biểu tượng thời trang không thể bỏ qua. Những bộ cánh của cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng và quyền lực. Áo khoác lông, áo da báo, đầm nhung hay vest là những món đồ chủ chốt tạo nên phong cách vượt thời gian. Đặc biệt, ở tuổi 57 khi bộ phim ra mắt, Meryl Streep trong vai Miranda vẫn giữ được vóc dáng quyến rũ, chẳng hề kém cạnh các người mẫu trẻ. Bộ đầm cổ vuông trong một cảnh quay chính là một trong những trang phục làm tôn lên vẻ đẹp bất chấp tuổi tác của nữ diễn viên.

Không thể không nhắc đến các phụ kiện như khuyên tai tròn, nhẫn đính đá lớn và khăn họa tiết, tất cả tạo nên những bộ cánh hoàn hảo, khiến Miranda Priestly luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Chúng không chỉ đơn thuần là đồ trang sức mà còn phản ánh được quyền lực và tính cách mạnh mẽ của nhân vật.

Miranda Priestly trong phần 2 – Vẫn đẹp, nhưng tinh giản hơn

Gần đây, khi Meryl Streep xác nhận sự trở lại của Miranda Priestly trong The Devil Wears Prada phần 2, khán giả đều tò mò không biết phong cách thời trang của Miranda sẽ như thế nào. Và thực tế, dù đã 76 tuổi, Meryl Streep vẫn khiến người hâm mộ phải ngạc nhiên với vẻ đẹp vượt thời gian.

Ở phần 2, phong cách thời trang của Miranda Priestly có sự thay đổi, trở nên tinh giản hơn nhưng vẫn rất đẳng cấp. Những bộ trang phục đơn giản nhưng sang trọng như áo blazer, chân váy dài đơn sắc, áo khoác dài màu be hay giày cổ điển thường xuyên xuất hiện trong tạo hình của nhân vật trên phim trường. Dù không còn những bộ trang phục lộng lẫy như trong phần 1, nhưng phong cách này vẫn giữ được vẻ đẹp vượt thời gian và khiến Miranda Priestly trở thành một hình mẫu mới của thời trang.

Điều này cho thấy, dù có thể thay đổi theo thời gian, phong cách của Miranda Priestly vẫn luôn cuốn hút và đẳng cấp. Không phải lúc nào sự sang trọng cũng phải kèm theo sự cầu kỳ, mà đôi khi chính sự tinh giản mới là yếu tố giúp nhân vật này giữ được sự quyền lực và cuốn hút trong mắt công chúng.

Vẻ đẹp không tuổi của Meryl Streep

Với mái tóc bạc cắt ngắn đặc trưng, Meryl Streep không chỉ là một biểu tượng trong làng điện ảnh mà còn là hình mẫu của một người phụ nữ đẹp và mạnh mẽ theo thời gian. Từ những năm tháng thăng trầm trong sự nghiệp cho đến những bước đi vững vàng trong cuộc sống, Meryl vẫn luôn là một ngôi sao sáng trong làng giải trí.

Mặc dù đã bước sang độ tuổi 70, nhưng Meryl Streep vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát, cùng phong thái đầy tự tin và kiêu hãnh. Điều này không chỉ phản ánh qua các bộ trang phục mà cô diện mà còn thể hiện trong những vai diễn mà cô chọn, đặc biệt là trong The Devil Wears Prada, nơi mỗi lần cô xuất hiện là một lần lại khiến người ta phải ngước nhìn.

Meryl Streep là minh chứng sống cho thấy vẻ đẹp không phụ thuộc vào tuổi tác. Dù đã 76 tuổi, cô vẫn là một biểu tượng thời trang và sắc đẹp, không chỉ trong điện ảnh mà còn trong lòng người hâm mộ toàn thế giới. Với phong cách tinh giản nhưng đẳng cấp trong phần 2 của The Devil Wears Prada, Miranda Priestly sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho những ai yêu thích sự hoàn hảo trong thời trang.

Ảnh: Sưu tầm