Chỉ một chiếc khăn lụa, người phụ nữ 75 tuổi khiến outfit trông sang hơn hẳn

Không cần mua thêm quá nhiều quần áo mới, đôi khi chỉ một chiếc khăn lụa nhỏ cũng đủ khiến outfit trở nên thú vị và có điểm nhấn hơn hẳn. Đây cũng là lý do khăn lụa đang quay trở lại mạnh mẽ trong tủ đồ của nhiều cô gái yêu phong cách tối giản nhưng vẫn muốn tổng thể trông có gu hơn.





Từ những set đồ basic như áo thun trắng, sơ mi oversized cho đến váy hai dây hay blazer công sở, chỉ cần thêm một chiếc khăn lụa buộc cổ là diện mạo lập tức trở nên mềm mại, nữ tính và thời trang hơn rất nhiều. Đặc biệt, kiểu phụ kiện này còn mang lại cảm giác rất “Parisian chic” – thanh lịch nhưng không quá cầu kỳ.





Một trong những kiểu thắt khăn được yêu thích nhất hiện nay là kiểu “tai thỏ”. Chỉ cần gập khăn vuông thành dải dài, thắt hai nút nhỏ rồi chỉnh nhẹ sang một bên là đã tạo được điểm nhấn trẻ trung và đáng yêu cho outfit. Kiểu này đặc biệt hợp với áo cổ tròn hoặc sơ mi trắng đơn giản.





Nếu thích vẻ ngoài cá tính hơn một chút, kiểu thắt nút đan lại là lựa chọn đáng thử. Sau khi quấn khăn quanh cổ và tạo nút, phần khăn được luồn chéo để tạo hiệu ứng đan xen khá thú vị. Thành phẩm nhìn vừa gọn gàng vừa có cảm giác thời trang kiểu vintage Pháp, đặc biệt hợp với blazer hoặc áo len mỏng.





Trong khi đó, kiểu thắt “vỏ sò” lại mang đến cảm giác mềm mại và nữ tính hơn. Phần khăn được quấn nhẹ quanh cổ rồi tạo nút nhỏ giúp tổng thể trông thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật. Đây là kiểu rất hợp để phối cùng váy hai dây, áo trễ vai hoặc những set đồ mang tinh thần mùa hè thư thái.





Điểm thú vị của khăn lụa nằm ở việc nó không chỉ là phụ kiện trang trí. Một chiếc khăn nhỏ còn có thể giúp outfit basic trở nên có chiều sâu hơn, đồng thời tạo cảm giác chỉn chu mà không cần phải phối quá nhiều lớp đồ. Với những cô gái yêu phong cách “effortless chic” – mặc đẹp như không cố – khăn lụa chính là món đồ rất đáng có trong tủ quần áo.





Mùa hè năm nay, thay vì cố gắng mặc thật nổi bật, nhiều cô gái lại chọn cách tạo điểm nhấn bằng những chi tiết nhỏ nhưng tinh tế. Và khăn lụa chính là một trong số đó: nhẹ nhàng, nữ tính nhưng đủ để khiến cả set đồ trông khác hẳn.